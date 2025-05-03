Íè½µ¤Î¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡È¤Î¤Ö¡Éº£ÅÄÈþºù¡¢¡È¹õ°æ¡ÉÂíÆâ¸øÈþ¤«¤éÃé·¯°¦¹ñ¤ÎÀº¿À¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤ë
¡¡º£ÅÄÈþºù¤¬¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè6½µ¡Ö¤¯¤ë¤·¤à¤Î¤«°¦¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤¬5·î5Æü¡Á5·î9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍè½µ¤Î¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡¡¹õ°æ¡ÊÂíÆâ¸øÈþ¡Ë¤Ë¿´¿ì¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤µ»Ò¡Ê»ÖÅÄºÌÎÉ¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥Þ¥ó¥¬²È¤Ç³¨ËÜºî²È¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¡Ê1919¡¾2013¡Ë¤È¡¢¾®¾¾Äª¤µ¤ó¡Ê1918¡¾1993¡Ë¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¿ÍÀ¸¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ò³è¼Ì¤¹¤ë¡£µÓËÜ¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤ä¡ØDoctor-X ³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÃæ±à¥ß¥Û¤¬¼ê¤¬¤±¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¤òº£ÅÄ¡¢¤Î¤Ö¤ÎÉ×¡¦Ìø°æ¿ó¤òËÌÂ¼¾¢³¤¤¬±é¤¸¤ë¡£
¢£Âè6½µ¡Ö¤¯¤ë¤·¤à¤Î¤«°¦¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡Åìµþ¹âÅù·Ý½Ñ³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¿ó¤Ï¡¢·¿¤Ë¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Î¿Þ°Æ²Ê¶µ»Õ¡¦ºÂ´ÖÀ²ÅÍ¡Ê»³»û¹¨°ì¡Ë»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢¿·¤·¤¯¤Ç¤¤¿Í§¿Í¡¦·òÂÀÏº¡Ê¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ë¤È¤È¤â¤Ë»É·ãÅª¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤³¤í¡¢½÷»Ò»ÕÈÏ³Ø¹»¤Î2Ç¯À¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ö¤È¤¦¤µ»Ò¡Ê»ÖÅÄºÌÎÉ¡Ë¤Ï¡¢»ØÆ³¤Ë°ìÁØÎÏ¤¬Æþ¤ë¹õ°æ¡ÊÂíÆâ¸øÈþ¡Ë¤«¤éÃé·¯°¦¹ñ¤ÎÀº¿À¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤ëËèÆü¡£¤¦¤µ»Ò¤¬¹õ°æ¤Ë¿´¿ì¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢¤Î¤Ö¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢Ä«ÅÄ²È¤ÇÆ¯¤¯¹ë¡ÊºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡Ë¤Ë¾¤½¸Îá¾õ¤¬ÆÏ¤¯¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿Íö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤Ï¡Ä¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÏNHKÁí¹ç¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«ÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍè½µ¤Î¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡¡¹õ°æ¡ÊÂíÆâ¸øÈþ¡Ë¤Ë¿´¿ì¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤µ»Ò¡Ê»ÖÅÄºÌÎÉ¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥Þ¥ó¥¬²È¤Ç³¨ËÜºî²È¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¡Ê1919¡¾2013¡Ë¤È¡¢¾®¾¾Äª¤µ¤ó¡Ê1918¡¾1993¡Ë¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¿ÍÀ¸¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ò³è¼Ì¤¹¤ë¡£µÓËÜ¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤ä¡ØDoctor-X ³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÃæ±à¥ß¥Û¤¬¼ê¤¬¤±¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¤òº£ÅÄ¡¢¤Î¤Ö¤ÎÉ×¡¦Ìø°æ¿ó¤òËÌÂ¼¾¢³¤¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡Åìµþ¹âÅù·Ý½Ñ³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¿ó¤Ï¡¢·¿¤Ë¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Î¿Þ°Æ²Ê¶µ»Õ¡¦ºÂ´ÖÀ²ÅÍ¡Ê»³»û¹¨°ì¡Ë»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢¿·¤·¤¯¤Ç¤¤¿Í§¿Í¡¦·òÂÀÏº¡Ê¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ë¤È¤È¤â¤Ë»É·ãÅª¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤³¤í¡¢½÷»Ò»ÕÈÏ³Ø¹»¤Î2Ç¯À¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ö¤È¤¦¤µ»Ò¡Ê»ÖÅÄºÌÎÉ¡Ë¤Ï¡¢»ØÆ³¤Ë°ìÁØÎÏ¤¬Æþ¤ë¹õ°æ¡ÊÂíÆâ¸øÈþ¡Ë¤«¤éÃé·¯°¦¹ñ¤ÎÀº¿À¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤ëËèÆü¡£¤¦¤µ»Ò¤¬¹õ°æ¤Ë¿´¿ì¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢¤Î¤Ö¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢Ä«ÅÄ²È¤ÇÆ¯¤¯¹ë¡ÊºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡Ë¤Ë¾¤½¸Îá¾õ¤¬ÆÏ¤¯¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿Íö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤Ï¡Ä¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÏNHKÁí¹ç¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«ÊüÁ÷¡£