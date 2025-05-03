¡Ö»ñ»º²ÁÃÍ2±ß¡×¤Ã¤Æ¥Þ¥¸¤«¡ÄDeNA½Ð¿È¼ÒÄ¹¤Î¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤¬ÅÝ»º¤·¤¿¡Ö¾×·â¤Î¿¿Áê¡×
2016Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÅÅÎÏ¼«Í³²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·ÅÅÎÏ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ë¡¢µÞÂ®¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤¿¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó´ë¶È¡Ö¥Ñ¥Í¥¤¥ë¡×¡£DeNA½Ð¿È¤Î¼ã¼ê¼ÒÄ¹¤Ï¤½¤Î·Ð±Ä¼êÏÓ¤ò¤Õ¤ë¤¤¡¢»þÎ®¤Ë¾è¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆÍÇ¡ÀÖ»ú¤òÈ¯É½¡£½çÄ´¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿Æ±¼Ò¤Ë¡¢°ìÂÎ²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¾ðÊóÅý³çÉô¡Ø¤Ê¤¼ÅÝ»º ±¿Ì¿¤ÎÊ¬¤«¤ìÆ»¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò+¦Á¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
AI¤È¥¯¥é¥¦¥É¤ò³èÍÑ¤·
»þÎ®¤Ë¾è¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡ ¿·ÅÅÎÏ¸þ¤±¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯
ÉéºÄ¡¡Ìó61²¯4200Ëü±ß
¡¡ÅÅÎÏ¼«Í³²½»þÂå¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿´üÂÔ¤Î¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¸õÊä¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2020Ç¯°Ê¹ß¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉËº¤ì¤é¤ì¤¿Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ì¾±ÛÃ£É§¼ÒÄ¹¤Ï³ØÀ¸»þÂå¡¢Ä»¿Í´Ö¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÁª¼ê¸¢Âç²ñÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£¡¼¡¦¥¨¥Ì¡¦¥¨¡¼¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡ËÆþ¼Ò¸å¤ÏÆ±¼Ò¤ÎÂåÌ¾»ìÅªÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¥â¥Ð¥²¡¼¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£°î¤ì¤ë¿ÍÊª¤À¡£
¡¡´ã¤Î¤Ä¤±¤É¤³¤í¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡£»þÎ®¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯·Ð±Ä¥»¥ó¥¹¤¬Ì¾±Û¼ÒÄ¹¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£Åö½é¤ÏÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ»ö¶È¼Ô¤Î±Ä¶È¤òÂå¹Ô¡¢Ë¡¿Í¡¦¸Ä¿Í¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡ÖÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¸ÜµÒ¾Ò²ð¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Î±¿±Ä¤ä¡¢Éôºà¤ÎÄ´Ã£Âå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¡¢2012Ç¯¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¤¿¸ÇÄê²Á³ÊÇã¼èÀ©ÅÙ¡ÊFIT¡Ë¤Ë¤è¤ëÂÀÍÛ¸÷¥Ð¥Ö¥ë¤Ë¾è¤Ã¤Æ½çÄ´¤Ë²ñ°÷¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¥Ð¥Ö¥ë¤¬Êø²õ¤¹¤ë¤³¤í¤Ë¤Ï¤³¤ì¤é¤Î»ö¶È¤ò¤¢¤Ã¤µ¤ê¤ä¤á¤ë¡£Áá¤¯¤â¼¡¤ÎÀ®Ä¹»Ô¾ì¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¿·ÅÅÎÏ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¡¢2016Ç¯4·î¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿¡ÖOdin¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥ó¡Ë¡×¡¢¤Î¤Á¤Î¡ÖPanair Cloud¡Ê¥Ñ¥Í¥¤¥ë¥¯¥é¥¦¥É¡Ë¡×¤À¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë