»ûÈøæâ¡¢16Ç¯¤Ö¤ê±Ç²è¼ç±éºî¤Ç¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¡¡ÀÐÁÒ»°Ïº¡Ö¥¨¥¥¹¥È¥é¤â¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
»ûÈøæâ
»ûÈøæâ¡¢¾¾ºäÅíÍû¡¢¾¾ºä·Ä»Ò¡¢º´Æ£ÛÙÎ¤¡¢ÉûÅç½ß¡¢»°ÂðÍµ»Ê¡¢ÀÐÁÒ»°Ïº¡¢ã·Æ£ÈôÄ»¤¬ÀèÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØÉã¤ÈËÍ¤Î½ª¤ï¤é¤Ê¤¤²Î¡Ù´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û£µÇ¯Á°¤«¤é¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Å¤é¤¤¾õ¶·¤È¸ì¤ë»ûÈøæâ
À¤³¦Ãæ¤Ë¾Ð´é¤È´õË¾¤òÆÏ¤±¤¿¤³¤Î´ñÀ×¤Î¼ÂÏÃ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Éã¤ÈÂ©»Ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°¦¤È³ëÆ£¡¢¤«¤Ä¤ÆÄü¤á¤¿Ì´¤ËÄ©¤àÉã¤È²ÈÂ²¤Î»Ñ¤ò¡¢¡Ø¥¿¥¤¥è¥¦¤Î¤¦¤¿¡Ù¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¾®ÀôÆÁ¹¨´ÆÆÄ¤¬ÉÁ¤¯¡£
»ûÈø¤Ë¤È¤Ã¤Æ16Ç¯¤Ö¤ê¤Î±Ç²è¼ç±éºî¡£¡Ö¿´¤ò¹þ¤á¤Æºî¤Ã¤¿±Ç²è¤Ç¤¹¡£¤È¡¢¤è¤¯¤ß¤ó¤Ê¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¿´¤ò¹þ¤á¤Æºî¤Ã¤¿±Ç²è¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÅ¨¤ÊÃç´Ö¤È°ì½ï¤Ë±Ç²è¤¬ºî¤ì¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¾åÌµ¤¤´î¤Ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
»°Âð¤Ï¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Çº´Æ£¤¬»°Âð¤Î¥µ¥ó¥À¥ë¤òÍú¤°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤Æ²ñ¾ì¤Ë¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¡Ö¤½¤ÎÊÕ¤«¤éÊ·°Ïµ¤¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ûÈø¤µ¤ó¤ÈÀÐÁÒ¤µ¤ó¤òÃæ¿´¤Ë¤Þ¤¢¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¡¢ÂÔ¤Á»þ´Ö¤â¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀè¤Û¤É¤«¤é¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¡È¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¡É¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÀÐÁÒ¤Ï¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤ÏÊ¸³Ø¤Ç¤¹¡£¸«»ö¤Ê¤â¤Î¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´Ê·é¤Ë¼«¿®¤ò¸«¤»¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö»ä¤â±Ç²è¤¬¹¥¤¤Ç¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤Î±Ç²è¤¯¤é¤¤ÎÞÁ£¤¬´Ë¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ûÈøæâ¤â¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Èà¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤³¤Î±Ç²è¤¬À®¤êÎ©¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤â¤¹¤´¤¯¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
»ûÈø±é¤¸¤ëÅ¯ÂÀ¤Î¸µ¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç»ûÈø¤Î²Î¾§¥·¡¼¥ó¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿»°Âð¤Ï¡ÖËÍ¤ÏËÜÅö¤Ë²»³ÚÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¿Æ»Ò°¦¤äÉ×ÉØ°¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤Þ¤¯²»³Ú¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ËÜ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï»ûÈø¤µ¤ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤ÈÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
»ûÈø¼«¿È¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤â²¿ÅÙ¤â¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÃç¤Ç¤¢¤ëÀÐÁÒ¤â¡Ö»ûÈøæâ¤Î¥Ð¥ó¥É¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤è¡×¤È¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£¤½¤·¤Æ´ÆÆÄ¤¬´ÑµÒÌò¤Î¥¨¥¥¹¥È¥é¤ËÆÃ¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤È¤ÎÎ¢ÏÃ¤âÌÀ¤«¤·¡Ö¥¨¥¥¹¥È¥é¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£»ûÈøæâ¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤º¤Ã¤È´Ñ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£Î×¾ì´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ´ÑµÒ¤â¤À¤ó¤À¤ó¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÃíÌÜ¤Î¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£