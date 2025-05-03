½µ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÚÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¡Û (5·î2Æü)
¡¡¡üº£½µ¤Î³ô²Á¾å¾ºÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú¥Ù¥¹¥È50¡Û
¡¡¡¡¢¨5·î2Æü½ªÃÍ¤Î4·î25Æü½ªÃÍ¤ËÂÐ¤¹¤ë¾å¾ºÎ¨
¡¡¡¡¡¡¡Ê³ô¼°Ê¬³ä¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿½¤Àµ³ô²Á¤Ç»»½Ð¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡―― ÂÐ¾ÝÌÃÊÁ¿ô¡§4,330ÌÃÊÁ ――
¡¡¡¡¡¡¡Êº£½µ¤Î¿·µ¬¾å¾ìÌÃÊÁ¡¢ÃÏÊýÌÃÊÁ¤Ï½ü¤¯¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡»Ô¾ì¡¡ ¾å¾ºÎ¨(¡ó)¡¡³ô²Á¡¡ ¸ÄÊÌ¥Ë¥åー¥¹¡¿·è»»Â®Êó¡¿¥Æー¥Þ
£±. <7949> ¾®¾¾¥¦¥ªー¥ë¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡57.0¡¡¡¡2292¡¡ £²£¶Ç¯£³·î´üÂçÉýÁý³Û
£². <2656> ¥Ù¥¯¥¿ー£È£Ä¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡55.6 ¡¡¡¡126¡¡
£³. <9235> Çä¤ì¤ë£Ç¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡50.7¡¡¡¡1335¡¡ Äó·È²ÄÇ½¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¿ô¤¬Îß·×7.5Ëü¿ÍÆÍÇË
£´. <7694> ¤¤¤Ä¤â¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡48.8 ¡¡¡¡555¡¡ ¥½ー¥·¥ã¥ë¥³¥Þー¥¹Áí¹ç»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡³«»Ï
£µ. <4506> ½»Í§¥Õ¥¡ー¥Þ¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡38.4 ¡¡¡¡941¡¡ £²£µÇ¯£³·î´ü±Ä¶ÈÍø±×Áý³Û¤òºàÎÁ¤ËÅê»ñ»ñ¶â¤¬¹¶Àª¶¯¤á¤ë
£¶. <9377> £Á£Ç£Ð¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡38.0¡¡¡¡1536¡¡
£·. <153A> ¥«¥¦¥ê¥¹¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡29.8¡¡¡¡1149¡¡ ¸ýºÂ¾è¤Ã¼è¤êÈï³²Áê¼¡¤°¤Ê¤«ÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¸¡ÃÎ¤Ç³èÌö´üÂÔ
£¸. <4240> ¥¯¥é¥¹¥¿ー¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡28.2 ¡¡¡¡291¡¡ 25Ç¯3·î´üÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Î¾åÊý½¤ÀµµÚ¤ÓÇÛÅö¼Â»Ü¤òÈ¯É½
£¹. <3350> ¥á¥¿¥×¥é¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡27.8 ¡¡¡¡428¡¡
10. <6201> ËÅÄ¿¥¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡25.8 ¡¡16635¡¡ ¥È¥è¥¿ÁÏ¶È²È¤Ë¤è¤ëÇã¼ýÄó°ÆÊóÆ»¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º
11. <5242> ¥¢¥¤¥º¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡24.8¡¡¡¡1554¡¡
12. <1777> ÀîºêÀßÈ÷¡¡¡¡¡¡Ì¾¾Ú£Í ¡¡¡¡23.4¡¡¡¡1160¡¡ £²£µÇ¯£³·î´ü·è»»¤Ï¾å¿¶¤ìÃåÃÏ¤Ç´üËöÇÛÅö£±£¹±ßÁý³Û
13. <6196> ¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡22.4¡¡¡¡3595¡¡ £²£µÇ¯£¹·î´üÇÛÅö¤ÎÂçÉýÁýÇÛ¤ò¹¥´¶
14. <9704> ¥¢¥´ー¥é£È£Ç¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡22.2¡¡¡¡¡¡88¡¡
15. <338A> ¥¼¥ó¥à¥Æ¥Ã¥¯¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡21.8 ¡¡10550¡¡ ¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ØÏ¢
16. <7363> ¥Ù¥Ó¥«¥ì¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡20.4¡¡¡¡1376¡¡
17. <6932> ±óÆ£¾ÈÌÀ¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡20.3¡¡¡¡1836¡¡ £²£¶Ç¯£³·î´ü¤ÎÂçÉýÁýÇÛÍ½ÁÛ¤ò¹¥´¶
18. <8107> ¥¥à¥é¥¿¥ó¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡19.2¡¡¡¡¡¡62¡¡
19. <4395> ¥¢¥¯¥êー¥È¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡19.2 ¡¡¡¡931¡¡ ¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ØÏ¢
20. <3409> ËÌÆüËÂ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡19.2 ¡¡¡¡180¡¡
21. <219A> ¥Ïー¥È¥·ー¥É¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡18.8¡¡¡¡2523¡¡
22. <8056> ¥Ó¥×¥í¥¸ー¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡18.5¡¡¡¡5427¡¡ £²£¶Ç¯£³·î´üÁý¼ýÁý±×¡¦ÁýÇÛ¤Ø
23. <9684> ¥¹¥¯¥¨¥Ë£È£Ä¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡18.2¡¡¡¡8378¡¡ £³£Ä¤Î£µ¡óÄ¶ÊÝÍÈ½ÌÀ¤Ç»×ÏÇ
24. <4551> Ä»µïÌô¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡17.9¡¡¡¡5230¡¡ ¿Æ»Ò¾å¾ì´ØÏ¢
25. <5337> ¥À¥ó¥Èー£È£Ä¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡17.8 ¡¡¡¡530¡¡
26. <3934> ¥Ù¥Í¥Õ¥££Ê¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡17.7¡¡¡¡1295¡¡ ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ëºÆ¹½ÃÛ¤Ê¤ÉÁÕ¸ù¤·£²£µÇ¯£³·î´ü¶ÈÀÓ¤Ï·×²è¾å¿¶¤ì
27. <9348> ¥¢¥¤¥¹¥Úー¥¹¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡17.6¡¡¡¡1074¡¡ »²²è¤¹¤ë¸¦µæ³«È¯²ÝÂê¤¬¡Ö±§ÃèÀïÎ¬´ð¶â¡×¤ËºÎÂò
28. <9610> ¥¦¥£¥ë¥½¥ó£×¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡16.9¡¡¡¡¡¡97¡¡
29. <7044> ¥Ô¥¢¥é¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡16.9 ¡¡¡¡305¡¡ ¿·¥µー¥Ó¥¹¡Ø£Ò£å£ô£á£é£ì¡¡£Ó£ð£á£ò£ë¡Ù¤ÎÄó¶¡³«»Ï
30. <5280> ¥è¥·¥³¥ó¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡16.7¡¡¡¡1925¡¡ Á°´üÍø±×¤Î¾å¿¶¤ìÃåÃÏ¤Èº£´üÁý±×¡¦ÁýÇÛ·×²è¤ò¹¥´¶
31. <4373> ¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡16.6¡¡¡¡3460¡¡ £²¥±¥¿À®Ä¹¤ÇºÇ¹â±×¹¹¿·Â³¤ÂçÉýÁýÇÛ¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë
32. <1811> Á¬¹âÁÈ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡16.2¡¡¡¡4155¡¡ Á°´ü¤Ï°ìÅ¾ºÇ½ªÁý±×¸«¹þ¤ß¤ÇÇÛÅöÍ½ÁÛÁý³Û
33. <2127> ÆüËÜ£Í¡õ£Á¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡16.2 ¡¡669.3¡¡ º£´üºÇ½ª±×¤ÏÈùÁý·×²è¤â»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹Êý¿Ë¼¨¤·¸«Ä¾¤·Çã¤¤
34. <1946> ¥Èー¥¨¥Í¥¯¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡16.1¡¡¡¡1124¡¡ £²£µÇ¯£³·î´ü±Ä¶È£²¥±¥¿Áý±×¤Ç¥¤¥ó¥«¥à¥²¥¤¥ó¤Ë¤âÌ¥ÎÏ
35. <7422> ÅìË®¥ì¥Þ¥Ã¥¯¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡15.5 ¡¡¡¡470¡¡ ³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤òÊÑ¹¹
36. <4484> ¥é¥ó¥µー¥º¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡15.4 ¡¡¡¡210¡¡ À¸À®AI´ØÏ¢
37. <7014> Ì¾Â¼Â¤¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡14.7¡¡¡¡2024¡¡ ËÉ±Ò´ØÏ¢
38. <8015> ËÅÄÄÌ¾¦¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡14.4¡¡¡¡2944¡¡ ¼«Æ°±¿Å¾¼Ö´ØÏ¢
39. <5138> ¥ê¥Ùー¥¹¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡14.3¡¡¡¡1534¡¡
40. <4833> £Ä£å£æ¥³¥ó¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡14.1¡¡¡¡¡¡89¡¡
41. <4578> ÂçÄÍ£È£Ä¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡14.0¡¡¡¡7697¡¡ 1-3·î´ü(1Q)ºÇ½ª¤Ï10¡óÁý±×¤ÇÃåÃÏ
42. <9682> £Ä£Ô£Ó¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡13.7¡¡¡¡4565¡¡ £·£µËü³ô¤ò¾å¸Â¤È¤¹¤ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤Ø
43. <8214> £Á£Ï£Ë£É£È£Ä¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡13.6¡¡¡¡1419¡¡ ¥Õ¥ì¥Ã¥·¥ãー¥º·øÄ´¤Ç£²£µÇ¯£³·î´ü¶ÈÀÓ¤Ï·×²è¾å¿¶¤ì
44. <5816> ¥ªー¥Ê¥ó¥Ð¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡13.6¡¡¡¡1010¡¡
45. <2395> ¿·ÆüËÜ²Ê³Ø¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡13.4¡¡¡¡1553¡¡ µÞÀ´üÊÐÆ¬ÄË¼£ÎÅÌô¤¬£Æ£Ä£Á¤«¤éÈÎÇä¾µÇ§¤ò¼èÆÀ
46. <9932> ¿ùËÜ¾¦¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡13.3¡¡¡¡1628¡¡ ¾å¸Â£±£³¡¥£±¡ó¤Î¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤òÈ¯É½
47. <9719> £Ó£Ã£Ó£Ë¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡13.0¡¡¡¡4142¡¡ £²£¶Ç¯£³·î´ü¤Ï£²£¹¡ó±Ä¶ÈÁý±×¤Ç£²£³±ßÁýÇÛ¤Ø
48. <5834> £Ó£Â£É¥êー¥·¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡12.9¡¡¡¡3500¡¡ £²£¶Ç¯£³·î´üÎÉ¹¥¸«ÄÌ¤·¤ò¹¥´¶
49. <1950> ÆüËÜÅÅÀß¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡12.9¡¡¡¡2404¡¡ ÇÛÅöÀ¸þ£´£°¡óÌÜ°Â¤ÎÊý¿ËÆ³Æþ¤·º£´ü¤ÏÇ¯£¹£²±ßÇÛ·×²è
50. <218A> ¥ê¥Ù¥é¥¦¥§¥¢¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡12.6¡¡¡¡1026¡¡ ¿Í¹©ÃÎÇ½´ØÏ¢
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹