NGÈý¤Î¸¶°ø¤Ï¡ÖÈý¿¬¡×¤Ë¤¢¤ê¡ªº£¤¹¤°¤ä¤á¤Ê¤¤¤È¥ä¥Ð¤¤Èý¿¬¥á¥¤¥¯3Áª
¡ÚNGÈý¿¬¥á¥¤¥¯1¡ÛÈý»³¤«¤é¤ÎÄ¾³ÑÈý¿¬
°ìµ¤¤ËÊ¿À®¤Î¥®¥ã¥ë¥á¥¤¥¯¤Ë¸åÌá¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¡¢Èý»³¤«¤éÄ¾³Ñ¤Ë²¼¤²¤¿Èý¿¬¥á¥¤¥¯¤Ç¤¹¡£
·Á¤¬¤È¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤È¡¢ÀµÌÌ¤«¤é¸«¤¨¤Å¤é¤¤¤Î¤Ç¤Ä¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡£Èý¿¬¤Ï´Ý¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬ÎáÏÂ¤ÎÈý¥á¥¤¥¯¡£
¶À¤Ë²£´é¤ò±Ç¤¹¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤ÆÉÁ¤¯¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡ÚNGÈý¿¬¥á¥¤¥¯2¡ÛÄ¹¤¹¤®Èý¿¬
Èý¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤¦¤Ã¤«¤êÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤ó¤Æ·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Èý¤¬Ä¹¤¹¤®¤ë¤È¡¢Ï·¤±´é¤Ë¸«¤¨¤¿¤ê¡¢´é¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÉÔ¼«Á³¤Ë¸«¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡£
Èý¤ÎÄ¹¤µ¤ò·è¤á¤ëÊýË¡¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÖ¼ê·Ú¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö2¡§1¤ÎË¡Â§¡×¡£
ÈýÆ¬¤«¤éÈý»³¤Þ¤Ç¤ò¡Ö2¡×¤È¤·¡¢Èý»³¤«¤éÈý¿¬¤Þ¤Ç¤ò¡Ö1¡×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÉÁ¤¯¤È¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤Ä¹¤µ¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚNGÈý¿¬¥á¥¤¥¯3¡Û¤Ü¤ó¤ä¤êÈý¿¬
¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ÇÈý¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¡Ö¤Ü¤ó¤ä¤êÈý¿¬¡×¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯´éÁ´ÂÎ¤¬¤Ü¤ä¤±¤¿°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇNG¤Ç¤¹¡£
Èý¿¬¤Î¤ß¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤«¡¢¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤Ç±ï¼è¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤Ç±ï¼è¤Ã¤¿Êý¤¬¤è¤ê¼«Á³¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Èý¿¬¤ÎNG¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¹¶Î¬¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢°ìµ¤¤ËÈþÈý¤Ë¶á¤Å¤¤Þ¤¹¡£¹âÅÙ¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤âÉÔÍ×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª