¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¡ÖÍ½»»¶µ½ñ¡×¤Î³µÍ×¸øÉ½¡¡¹ñËÉÈñ¤Ï13¡óÁý²Ã¤·ÆüËÜ±ß¤ÇÌó138Ãû±ßÍ×µá¡¡ÉÔË¡°ÜÌ±ÂÐºö¤ÎÍ½»»¤âÁý³Û¡¡¡ÈÈó¹ñËÉ¡É¤Ç¤Ï23Ãû±ßºï¸º
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢2026Ç¯ÅÙ¤ÎÍ½»»ÊÔÀ®¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¹ñËÉÈñ¤ò13¡óÁý²Ã¤µ¤»¤ë°ìÊý¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Ï1630²¯¥É¥ë¡¢ÆüËÜ±ß¤ÇÌó23Ãû±ßºï¸º¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹ÔÀ¯´ÉÍýÍ½»»¶É¤Ï¡¢2Æü¡¢Í½»»ÊÔÀ®¤Ø¤ÎÂçÅýÎÎ¤ÎÍ×Ë¾¤ò¼¨¤¹¡ÖÍ½»»¶µ½ñ¡×¤Î³µÍ×¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñËÉÍ½»»¤òÁ°¤ÎÇ¯ÅÙ¤«¤é13¡óÁý²Ã¤µ¤»¡¢9616²¯¥É¥ë¡¢ÆüËÜ±ß¤ÇÌó138Ãû±ßÍ×µá¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉÔË¡°ÜÌ±ÂÐºö¤ÎÍ½»»¤âÁý³Û¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢À¯ºöÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤Çµ¬ÌÏ¤ò·è¤á¤ë¡ÖºÛÎÌÅª·ÐÈñ¡×¤Ï¹ñËÉ°Ê³°¤Ç1630²¯¥É¥ë¡¢Ìó23Ãû±ß¤òºï¸º¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñ²ÈÍ½»»¤ÎÇÛÊ¬¤Ç¡¢¹ñËÉ¤äÉÔË¡°ÜÌ±ÂÐºö¤ËÂç¤¤¯Èæ½Å¤ò°Ü¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ÔÀ¯´ÉÍýÍ½»»¶É¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÍ½»»¶µ½ñ¤ÎºöÄê¤Ë¤Ï¼Â¶È²È¤Î¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤¬Î¨¤¤¤ëÀ¯ÉÜ¸úÎ¨²½¾Ê¤ÈÌ©ÀÜ¤ËÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤ÎÍ½»»¤Ï¡¢Ï¢Ë®µÄ²ñ¤¬ºÇ½ªÅª¤Ê¸¢¸Â¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¹¡£