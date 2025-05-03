¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢¸½ÃÏ¤Ç¸·¤·¤¤ºÎÅÀ ¡Ö´üÂÔ³°¤ì¡Ä°ËÅì½ãÌéÉÔºß¤ÇÃíÌÜ¤âÌµÂÌ¤Ê¥×¥ì¡¼¤ÇÌÜÎ©¤Ã¤¿¡×
°ËÅì½ãÌé¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢´Øº¬Âçµ±¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥È¥ê¥ª¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢2Æü¤Î¥ê¡¼¥°¥¢¥óÂè32Àá¥Ë¡¼¥¹Àï¤Ë0-1¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
ÃæÂ¼¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¡¢´Øº¬¤Ï¸åÈ¾36Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¡¢º¸Â¼ó¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤ë°ËÅì¤Ï·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢3°Ì¤È³Ê¾å¤Î¥Ë¡¼¥¹Áê¼ê¤Ë¥·¥å¡¼¥È16ËÜ¤òÊü¤Ä¤âºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¡ÊÏÈÆâ¥·¥å¡¼¥È¤Ï3ËÜ¡Ë¡£
º£µ¨11¥´¡¼¥ë¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë24ºÐ¤ÎÃæÂ¼¤âÉÔÈ¯¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡ØMaxifoot¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ï´üÂÔ³°¤ì¤À¤Ã¤¿¡£°ËÅìÉÔºß¤ÎÃæ¡¢°ã¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¤«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥é¥ó¥¹¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¤Ï¡¢²¿¤è¤ê¤âÌµÂÌ¤Ê¥×¥ì¡¼¤ÇÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¸Ä¿Íµ»¤Ë¤·¤í¡¢¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤í¡¢²¿ÅÙ¤â¥Ü¡¼¥ë¤ò¼º¤Ã¤¿¡£Í£°ì¤Î¥·¥å¡¼¥È¥·¡¼¥ó¤â¥ß¥¹¡×¤È¤·¤ÆÃæÂ¼¤Ë4ÅÀ¤ÎÉ¾²Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
18¥Á¡¼¥àÃæ13°Ì¤Î¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ï»Ä¤ê2»î¹ç¡£
¡ÖÀ¨¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ë¹ß³Ê¤ÎÈá·à¤Ëµã¤¤¤¿10¤Î¥Á¡¼¥à¡×
¥µ¥ó¥Ð¡¦¥Ç¥£¥¢¥ï¥é´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¹ß³Ê·÷¤È¤Ï¾¡ÅÀº¹5¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢Æþ¤ìÂØ¤¨¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¹Ô¤¤Î16°Ì¤È¤Ï6¥Ý¥¤¥ó¥È¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¡£Íè½µ¤Î»î¹ç¸å¤â¤³¤Î¥ê¡¼¥É¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¼¡Âè¤À¡£¡Ê¼¡Àá¡Ë¥µ¥ó¥Æ¥Æ¥£¥¨¥ó¥ÌÀï¤Ç»ÄÎ±¤¬·è¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¬¡¢³Î¼Â¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£