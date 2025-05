NBA・グリズリーズの河村勇輝選手が2日、24歳の誕生日の日にInstagramを更新しました。

現在の姿と子供時代の河村選手の写真に加え、グリズリーズがプレーオフ敗退したため、今シーズンを振り返るように「I love all Memphis.Thank you always for your support!」と感謝をつづります。

投稿された写真には河村選手のプレーシーンや、エースのジャ・モラント選手と握手する様子が投稿されています。

中でも、チームメートと撮影した集合写真では、NBAの高身長な選手の間に立つ身長173cmの河村選手は他の選手の胸あたりに頭が来ます。改めて身長差を感じる写真も投稿されていました。

そんな中でも河村選手は躍動。今季22試合に出場。2Way契約のためピンポイント出場が多かったこともあり平均出場時間4.2分、1.6得点、0.9アシスト、3ポイント成功率30.4%をマーク。

しかし、最終戦で最長28分5秒出場した際は2本の3Pシュート含む自身最多の12得点をマーク。さらに両手で背面ノールックパスを繰り出すなど驚異的なプレーでアピールしました。