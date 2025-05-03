3Æü¤ÎÆüÃæ¤Ï¹Ô³ÚÆüÏÂ¡¡²Æì¡Á´ØÅì¤ÇºÇ¹âµ¤²¹25¡î°Ê¾å¤Î²ÆÆü¤â¡¡½ë¤µ¤ä»ç³°ÀþÂÐºö¤ò
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¸åÈ¾¤Î4Ï¢µÙ¡£½éÆü¡¢3Æü¤ÎÆüÃæ¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¤Æ¡¢¹Ô³ÚÆüÏÂ¡£Ìë¤Ï¡¢»³±¢¤äËÌÎ¦¤Ê¤ÉÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¡£²Æì¤ä¶å½£¤«¤é´ØÅì¹Ã¿®¤Ï¡¢ºÇ¹âµ¤²¹25¡î°Ê¾å¤Î²ÆÆü¤Î½ê¤â¤¢¤ê¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤ËÃí°Õ¡£
ÆüÃæ¤Ï¹¤¯À²Å·¡¡Ìë¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë±«¤â
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¸åÈ¾¤Î4Ï¢µÙ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£º£Æü3Æü(ÅÚ¡¦·ûË¡µÇ°Æü)¤ÎÆüÃæ¤ÏÀ²¤ì¤Æ¡¢¤ª½Ð¤«¤±ÆüÏÂ¤Î½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¹¥Ã¥¥ê¤ÈÀ²¤ì¤ë¤Î¤Ï»Í¹ñ¤ä¶áµ¦¡¢Åì³¤¡¢´ØÅì¹Ã¿®¤Ç¡¢Ä«¤«¤éÆüº¹¤·¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¹¡£Ìë¤Ï±À¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Å·µ¤¤ÎÊø¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌ³¤Æ»¤ÏÄ«¤Þ¤Ç¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüÃæ¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤ÇÆü¤Îº¹¤¹»þ´Ö¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
´ØÅì°ÊÀ¾¤Ç²ÆÆü¤â¡¡Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò
ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«¹â¤¤½ê¤¬Â¿¤¯¡¢À²¤ì¤ë½ê¤Ç¤Ïµ¤²¹¤¬¥°¥ó¤È¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²Æì¤ä¶å½£¤«¤é´ØÅì¹Ã¿®¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤¬25¡î°Ê¾å¤Î²ÆÆü¤Ë¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìµþÅÔ¿´¤ÏºòÆü2Æü¤è¤ê6¡î¤â¹â¤¯¡¢25¡î¤ÎÍ½ÁÛ¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ç25¡î°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢12Æü¤Ö¤ê¤Î²ÆÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µÜºê¤äÂçÊ¬¸©¤ÎÆüÅÄ¡¢¹ÃÉÜ¤Ê¤É¡¢28¡îÁ°¸å¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂÎ¤¬¤Þ¤À½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´ü¤Ç¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤«¤«¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤äµÙ·Æ¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ËÌÎ¦¤äÅìËÌ¤Ï20¡îÁ°¸å¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½©ÅÄ¤äÀÄ¿¹¤Ê¤É¡¢ºòÆü2Æü¤è¤êÂçÉý¤ËÄã¤¤½ê¤â¤¢¤ê¡¢²Æ¤Î¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤Ï¼ý¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌ³¤Æ»¤Ï18¡îÁ°¸å¤Î½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¶üÏ©¤Ï10¡î¤ËÆÏ¤¯¤«¤É¤¦¤«¤Ç¡¢¶õµ¤¤ÏÎä¤¿¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£ÉþÁõ¤Ç¤¦¤Þ¤¯Ä´Àá¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ç³°Àþ¤ÎÀ¼Á
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë²°³°¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¤äÅÐ»³¤ò·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ç³°Àþ¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Å·¸õ¤ä¾ì½ê¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÎÌ¤¬ÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê»ç³°Àþ¤ÎÀ¼Á¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢ÂÐºö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡ ÆÞ¤ê¤ÎÆü¤Ç¤âÌýÃÇ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Çö¤¤±À¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢»ç³°Àþ¤Î80%°Ê¾å¤¬Æ©²á¤·¤Þ¤¹¡£
¢ »ç³°Àþ¤ÏÈ¿¼Í¤¹¤ëÀ¼Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢È¿¼ÍÎ¨¤ÏÃÏÉ½ÌÌ¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¡¢º½ÉÍ¡¦¿åÌÌ¤Ï10¡Á20%¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¡¦¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤Ï10%¡¢ÁðÃÏ¡¦¼ÇÀ¸¡¦ÅÚÌÌ¤Ï10%°Ê²¼¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤ËÍá¤Ó¤ë»ç³°Àþ¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¤«¤éÄ¾ÀÜÆÏ¤¯»ç³°Àþ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢È¿¼Í¤·¤¿»ç³°Àþ¤â²Ã¤ï¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
£ É¸¹â¤¬1000¥á¡¼¥È¥ë¾å¾º¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢»ç³°ÀþÎÌ¤Ï10¡Á12%Áý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£»³¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»×¤ï¤ÌÆü¾Æ¤±¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦Æü¾Æ¤±»ß¤á¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅÉ¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÐºö¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£