ºë¶Ì～Åìµþ´Ö¤ÎÍ×½ê¡¢¿·ÂçµÜ¾åÈøÆ»Ï©¡£°ìÉô¶è´Ö¤Î2027Ç¯³«ÄÌ¤Ø¸þ¤±¤¿¸½¾õ¤ÈÅ¸Ë¾¤Ï¡©¡Ú¤¤¤Þµ¤¤Ë¤Ê¤ëÆ»Ï©·×²è¡Û
¿·ÂçµÜ¾åÈøÆ»Ï©¤ÎµÜÁ°ICÉÕ¶á¡£2024Ç¯10·î31Æü»£±Æ¡£
¿·ÂçµÜ¾åÈøÆ»Ï©¤Ï¹ñÆ»17¹æ¤ËÊÂ¹Ô¤¹¤ë¼«Æ°¼ÖÀìÍÑÆ»Ï©
¿·ÂçµÜ¾åÈøÆ»Ï©¤Î°ÌÃÖ¿Þ¡£
¿·ÂçµÜ¾åÈøÆ»Ï©¤Ï¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÀ¾¶è¤ÎÍ¿ÌîJCT¡Ê²¾¾Î¡Ë¤«¤éËÌ¤Ë±ä¤Ó¤ëÌó25.1km¤Î¼«Æ°¼ÖÀìÍÑÆ»Ï©¤À¡£¹ñÆ»17¹æ¤ËÊÂ¹Ô¤¹¤ë¡Ö¿·ÂçµÜ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡×¤È¡Ö¾åÈøÆ»Ï©¡×¤Î¾å¤ËÊÒÂ¦2¼ÖÀþ¤Î¹â²Í¹½Â¤¤Çºî¤é¤ì¡¢Àß·×Â®ÅÙ¤Ï»þÂ®80km¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß»ö¶È²½¡¢¤Ä¤Þ¤êÃå¹©Ãæ¤Î¶è´Ö¤ÏÍ¿ÌîJCT¤«¤é¾åÈøÆî½ÐÆþ¸ý¡Ê²¾¾Î¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎÌó8.0km¤Î¶è´Ö¤Ç¤¢¤ë¡£ÅÓÃæ¤ÏÂçµÜ¡¢µÜÁ°Æî¡¢µÜÁ°¤Î3²Õ½ê¤Ë½ÐÆþ¸ý¡Ê¤¹¤Ù¤Æ²¾¾Î¡Ë¤¬Àß¤±¤é¤ì¤ë¡£
¾åÈøÆî½ÐÆþ¸ý¤«¤é²³ÀîËÌËÜIC¤Þ¤Ç±ä¿¤¹¤ì¤Ð¼óÅÔ¹â¤¬·÷±ûÆ»¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÍ½Äê¡£¤·¤«¤·¡¢Åö³º¶è´Ö¤ò´Þ¤à¾åÈøÆî½ÐÆþ¸ý°ÊËÌ¤Î¹½ÁÛ¼«ÂÎ¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë°ìÊý¡¢Ãå¹©»þ´ü¤Ï¤Þ¤À¶ñÂÎÅª¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¿·ÂçµÜ¾åÈøÆ»Ï©¤Ë¤è¤ë½ÂÂÚ´ËÏÂ¤¬¤â¤¿¤é¤¹¥á¥ê¥Ã¥È
¿·ÂçµÜ¾åÈøÆ»Ï©¤Î·úÀß¤Ï¹ñÆ»17¹æ¤Î½ÂÂÚ¤Î´ËÏÂ¤¬ÌÜÅª¤À¡£¹ñÆ»17¹æ¤ÏÅìµþÅÔÃæ±û¶è¤«¤éºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤ò·ÐÍ³¤·¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤Þ¤ÇÂ³¤¯¡¢ÆüËÜ¤ò½ÄÃÇ¤¹¤ë°ìÈÌ¹ñÆ»¡£ºë¶Ì¤ÈÅìµþ¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÊØÍø¤ÊÆ»Ï©¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤ËÍøÍÑ¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢ËýÀÅª¤Ë½ÂÂÚ¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·ÂçµÜ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Îº®»¨¤ÎÍÍ»Ò¡£
¿·ÂçµÜ¾åÈøÆ»Ï©¤Ë¤è¤ë¹ñÆ»17¹æ¤ª¤è¤Ó¿·ÂçµÜ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤ÎÎ®¤ì¤Î²þÁ±¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¡¢ËÉºÒ¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÂç¤¤Ê¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·ÂçµÜ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Ç¤ÏÄ«Í¼¤Îº®»¨»þ¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤ÎÂ®ÅÙ¤¬»þÂ®10km¤ò²¼²ó¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¡£½ÂÂÚ»þ¤ÏÄÉÆÍ»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËÎ¹¹ÔÂ®ÅÙ¤ÎÃø¤·¤¤Äã²¼¤¬¸¶°ø¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÄÉÆÍ»ö¸Î¤Î³ä¹ç¤ÏÌó6³ä¤ÈÂ¾¤Î´´ÀþÆ»Ï©¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤âÂ¿¤¯È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¿·ÂçµÜ¾åÈøÆ»Ï©¤¬³«ÄÌ¤¹¤ì¤Ð½ÂÂÚ¤¬´ËÏÂ¤µ¤ì¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤Î¥ê¥¹¥¯¤â²¼¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÏ°è»º¶È¤Ø¤Î¥×¥é¥¹¸ú²Ì¤âÂç¤¤¤¡£ºë¶Ì¸©¤Î·÷±ûÆ»±èÀþ¤Ç¤Ï´ë¶È¿Ê½Ð¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÅÔ¿´ÊýÌÌ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Î°¤µ¤¬²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿·¤¿¤ÊÆ»Ï©À°È÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊªÎ®¤¬¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ê¤ê¡¢·÷±ûÆ»±èÀþ¤«¤éÅÔ¿´Éô¤Ø¤Î°ÜÆ°»þ´Ö¤¬Ã»½Ì¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Î»º¶È³èÆ°¤Ë¤âÎÉ¤¤±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÉºÒÌÌ¤Ç¤Î¶¯²½¤â½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£¹ñÆ»17¹æ¤ÎÉÕ¶á¤Ë¤¢¤ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´¤Ï¹°èËÉºÒµòÅÀ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Âç¤¤ÊºÒ³²¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤Ëµß±ç³èÆ°¤äÊª»ñÍ¢Á÷¤ÎµòÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¾ì½ê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´¤Ø¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç·÷±ûÆ»¤«¤éÄ¾ÀÜ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¹°èÆ»Ï©¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿·ÂçµÜ¾åÈøÆ»Ï©¤¬´°À®¤¹¤ì¤Ð¡¢¿®±Û¡¦ÅìËÌÊýÌÌ¤Î¼çÍ×¤ÊµòÅÀ¤«¤é¤â¥¢¥¯¥»¥¹À¤¬¸þ¾å¤·¡¢ºÒ³²»þ¤ÎÊª»ñÍ¢Á÷¤Î¥¹¥Ôー¥É¤âÈôÌöÅª¤Ë¹â¤Þ¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿·ÂçµÜ¾åÈøÆ»Ï©¤Ïºë¶Ì¸©Ãæ¿´Éô¤Ë¤ª¤±¤ë¸òÄÌ¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Î°ÂÁ´À¤ä·ÐºÑÎÏ¡¢ËÉºÒÎÏ¤òÄì¾å¤²¤¹¤ëÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
³«ÄÌ»þ´ü¤Ï¤¤¤Ä¡©¹©»ö¤Î¾õ¶·¤Ï¤É¤¦¡©
¼óÅÔ¹âÂ®Æ»Ï©¤¬2022Ç¯7·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿IRÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Í¿ÌîJCT¤«¤é¾åÈøÆî½ÐÆþ¸ý¤Þ¤Ç¤ÎÌó8.0km¤Ï2027Ç¯3·î¤Ë´°À®Í½Äê¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¿·¤È¤Ê¤ë2024Ç¯7·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿IRÊó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎµºÜ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á´°À®»þ´ü¤Ï¸å¤íÅÝ¤·¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
2024Ç¯3·îËö»þÅÀ¤ÎÍÑÃÏ¼èÆÀ¤Î¾õ¶·¡£
¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯5·î¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¿·ÂçµÜ¾åÈøÆ»Ï©NEWSÂè4¹æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ»Ï©·úÀß¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÅÚÃÏ¤ò½êÍ¼Ô¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤ë¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤¢¤ëÍÑÃÏ¼èÆÀ¤Ï35%¤¬¼èÆÀºÑ¤ß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±»ñÎÁ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢µÜÁ°ÃÏ¶è¤Ç2021Ç¯¤è¤êËÜÀþ¹â²Í¶¶¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Î´ðÁÃ¹©»ö¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏÅìµþÂ¦¤Î´ðÁÃ5´ð¤Î¤¦¤Á1´ð¤Î¹©»ö¤¬´°Î»¤·¡¢2´ð¤Î·¡ºï¹©»ö¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤À¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯3·î¤«¤é¤ÏµÜÁ°¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸ËÌÂ¦¤Î´ðÁÃ2´ð¤Î¹©»ö¤âÃå¹©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Í¿ÌîIC¤Ë¤ª¤±¤ëÉÕÂØ¹©»ö¤ÎÍÍ»Ò¡£
¿·ÂçµÜ¾åÈøÆ»Ï©¤Î¹â²Í¹©»ö¤Ï¡¢¼óÅÔ¹âÂ®¤ò¹â²Í¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¹©Äø¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î¶õ´Ö¤Î³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¸½ºß¤ÎÍ¿ÌîIC¤òÉÕ¤±ÂØ¤¨¤ë¹©»ö¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯11·î¤Ë¿·ÀßÍ¿ÌîÆþ¸ý¤ÎÌë´Ö°ì³ç²ÍÀß¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢2025Ç¯4·î¸½ºß¤Ç¤âÃå¡¹¤È¹©»ö¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·ÂçµÜ¾åÈøÆ»Ï©¤Î³«ÄÌ¤ÏÃ±¤Ê¤ëÆ»Ï©À°È÷¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ºë¶Ì¸©¤ËÃÏ°è·ÐºÑ¡¢ËÉºÒ¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´¤ÎÌÌ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¸½ºß¤ÏÍ¿ÌîJCT¤«¤é¾åÈøÆî½ÐÆþ¸ý¤Þ¤Ç¤·¤«»ö¶È²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÌ¤Ë±äÄ¹¤µ¤ì¤Æ²³ÀîËÌËÜIC¤Þ¤Ç±äÄ¹¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¼óÅÔ¹âÂ®¤¬·÷±ûÆ»¤ËÄ¾·ë¤·¡¢¤µ¤é¤ËÍøÊØÀ¤¬¾å¤¬¤ë¤À¤í¤¦¡£º£¸å¤â¿·ÂçµÜ¿ÀÈøÆ»Ï©¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤ËÃíÌÜ¤·¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÁá´ü´°Î»¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£