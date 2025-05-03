TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¢£Î¦¾å¡¡¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡¦¥È¥é¥Ã¥¯Âè2Àï¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¡Ë

¡Ú°ìÍ÷¡Û9·î13Æü³«Ëë¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡ÙÆüÄø¡õ½Ð¾ìÁª¼ê

Î¦¾å³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó»á¡ÊÃË»Ò200£í¡¢400£í¸µÀ¤³¦µ­Ï¿ÊÝ»ý¼Ô¡Ë¤¬¿·Àß¤·¤¿Âç²ñ¤ÎÂè2Àï¤¬³«Ëë¡£½÷»Ò5000m¤ËÅÄÃæ´õ¼Â¡Ê25¡¢New Balance¡Ë¤¬½Ð¾ì¡¢15Ê¬06ÉÃ78¤ÇÂè1Àï¤ËÂ³¤­7Ãå¡£

Âè1Àï¤Ç½÷»Ò3000m¡¢5000m¶¦¤Ë7Ãå¤ÎÅÄÃæ¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó3²óÌÜ¤È¤Ê¤ë5000m¤ËÎ×¤ó¤À¡£µ¤²¹¤Ï28ÅÙ¤Ç¼¾ÅÙ¤¬¹â¤á¤ÎÃæ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ì¡¼¥¹¤ÏºÇ½é¤Î1000£í¤¹¤®¤«¤é½ù¡¹¤Ë½¸ÃÄ¤ËÎ¥¤µ¤ì¡¢ºÇ¸åÈø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃæÈ×¤Ç°ì¿Í¡¢È´¤­µî¤ê½ç°Ì¤ò¤¢¤²¤ë¤â¥È¥Ã¥×¤È150m°Ê¾å¤Îº¹¤¬¤Ò¤é¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂè1Àï¤Î15Ê¬31ÉÃ93¤ò¾å²ó¤ë15Ê¬06ÉÃ78¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£

¥È¥Ã¥×¤Ï¥±¥Ë¥¢¤ÎA.¥²¥Æ¥£¥Ã¥Á¡Ê25¡Ë¤¬½ª»Ï¡¢ÀèÆ¬¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤È¤Ê¤ë14Ê¬25ÉÃ80¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£

¡Ø¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¡Ù¤Ï¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡Ê4·î4Æü¡Á6Æü¡Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¡Ê5·î2Æü¡Á4Æü¡Ë¡¢¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ê5·î30Æü¡Á6·î1Æü¡Ë¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ê6·î27Æü¡Á29Æü¡Ë¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì3Æü´Ö³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£³Æ¥ì¡¼¥¹¤Ï¡¢4Âç²ñ¤¹¤Ù¤Æ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁª¼ê¤È¡¢Âç²ñÊÌ¤Ç»²Àï¤¹¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î·×8¿Í¤Ç¶¥¤¦¡£Áª¼ê¤Ï3Æü´Ö¤Î¤¦¤Á¡¢2¤Ä¥ì¡¼¥¹¤Ë»²²Ã¤·¡¢½ç°Ì¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¹ç·×¤Ç³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤¬·è¤Þ¤ë¡£

ÅÄÃæ¤Î½÷»ÒÄ¹µ÷Î¥¥«¥Æ¥´¥ê¤Î3000m¤ÏÆ±¤¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÃæ1Æü¤¢¤±¤ÆÆüËÜ»þ´Ö5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£

¢£ÅÄÃæ´õ¼Â¡¢º£µ¨¤Î5000£íµ­Ï¿
14Ê¬51ÉÃ26¡¡¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¾·ÂÔ¡÷¥Ü¥¹¥È¥ó¡Ê2·î¡Ë¢¨¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯ÆüËÜµ­Ï¿
15Ê¬31ÉÃ93¡¡¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡¦¥È¥é¥Ã¥¯Âè1Àï¡Ê4·î¡Ë¡÷¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«