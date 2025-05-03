µ¤¶»¤ÇÎ¥Ã¦Ãæ¤Î¥¸¥ç¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯Éüµ¢¡©¡¡¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤±¤Ð1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë¡Ä¡×
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½MF¥¸¥ç¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç¤ÎÉüµ¢¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£2Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBBC¡Ù¤¬¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëºßÀÒ3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¥¸¥ç¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï26»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¤·¤«¤·¡¢Àè·î12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè32Àá¤Î¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥ÉÀï¤Ç¡¢½ªÈ×¤ËÆÍÇ¡¥Ô¥Ã¥Á¤ØÅÝ¤ì¹þ¤ßÉé½ý¸òÂå¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÈà¤Ï¸ÆµÛ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ï¾¹ü¤Î¤É¤³¤«¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÂ¦¤«¤éÀµ¼°¤ÊÈ¯É½¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÆ±Áª¼ê¤¬µ¤¶»¤Ë¤è¤ê¸òÂå¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤ÈÊóÆ»¡£°Ê¹ß¤Ï¸ø¼°Àï¤Î·ç¾ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Éüµ¢»þ´ü¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤¬3Æü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤ÎÂè35Àá¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹Àï¤Ë¸þ¤±¤¿²ñ¸«¤Ø¤È½ÐÀÊ¡£¥¸¥ç¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç¤ÎÉé½ý¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â¾¯¤·Ê£»¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¸µµ¤¤Ç½çÄ´¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤±¤Ð1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë¤ÏÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¸¥ç¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç¤È¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¤Ï2025Ç¯²Æ¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤ÎÂàÃÄ¤Î²ÄÇ½À¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÆ±Áª¼ê¤Ïº£µ¨¤Î»Ä¤ê»î¹ç¤ÇºÆ¤Ó¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î2°ÌÁè¤¤¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Ç¤â½à·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëÆ±¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¸¥ç¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç¤ÎÉüµ¢¤ÏÂç¤¤Ê¸å²¡¤·¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëºßÀÒ3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¥¸¥ç¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï26»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¤·¤«¤·¡¢Àè·î12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè32Àá¤Î¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥ÉÀï¤Ç¡¢½ªÈ×¤ËÆÍÇ¡¥Ô¥Ã¥Á¤ØÅÝ¤ì¹þ¤ßÉé½ý¸òÂå¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÈà¤Ï¸ÆµÛ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ï¾¹ü¤Î¤É¤³¤«¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÂ¦¤«¤éÀµ¼°¤ÊÈ¯É½¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÆ±Áª¼ê¤¬µ¤¶»¤Ë¤è¤ê¸òÂå¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤ÈÊóÆ»¡£°Ê¹ß¤Ï¸ø¼°Àï¤Î·ç¾ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Éüµ¢»þ´ü¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¸¥ç¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç¤È¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¤Ï2025Ç¯²Æ¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤ÎÂàÃÄ¤Î²ÄÇ½À¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÆ±Áª¼ê¤Ïº£µ¨¤Î»Ä¤ê»î¹ç¤ÇºÆ¤Ó¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î2°ÌÁè¤¤¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Ç¤â½à·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëÆ±¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¸¥ç¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç¤ÎÉüµ¢¤ÏÂç¤¤Ê¸å²¡¤·¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£