¡Ú3Æü¤Î¥×¥íÌîµå¸«¤É¤³¤í¡Û¥ä¥¯¥ë¥È¡¦±üÀî¡¡¹Ã»Ò±à¤Çº£µ¨½é¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Î±üÀî¤¬ºå¿ÀÀï¤ËÀèÈ¯¡¢º£µ¨½é¾¡Íø¤òÁÀ¤¦¡£º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç4»î¹ç¤Ç0¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨5¡¦75¡£ºå¿ÀÀï¤Ï4·î15Æü¡Ê¾¾»³¡Ë¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¤¬5²ó1/3¤Ç8°ÂÂÇ5¼ºÅÀ¤ÈÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÁÀ¤¦ÉñÂæ¤Ï¹Ã»Ò±à¡£Æ±µå¾ì¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÏºòÇ¯7·î10Æü°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£¥×¥í¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï4»î¹ç¤Ç1¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3¡¦18¡£¾¡¤Æ¤Ð7²ó¤ò2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿21Ç¯9·î7Æü°ÊÍè4Ç¯¤Ö¤ê¤À¡£
¡¡ºå¿ÀÀï¤Ç¤ÎÄÌ»»ÈïÂÇÎ¨¤Ï¡¦232¡£º£µ¨¹¥Ä´¤Îº´Æ£µ±¤Ï13ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨¡¦154¤ËÍÞ¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¹â¹»»þÂå¤ËÌöÆ°¤·¤¿¹Ã»Ò±à¤Ç¥È¥éÅÞ¤«¤é¤Î½Å°µ¤ò¤Ï¤Í¤Î¤±ÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£
¡¡