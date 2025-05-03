É÷¼Ö»ö¸Î¡¢£±£µÇ¯Á°¤Ë¤â±©º¬Íî²¼¤·¸ò´¹¡ÄÀìÌç²È¡ÖÍîÍë¤ä¶¯É÷¤Ç¤â¤í¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¡×
¡¡½©ÅÄ»Ô¿·²°Ä®¤Î¡Ö¿·²°ÉÍÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ½ê¡×¡Ê£±´ð¡¢Áí½ÐÎÏ£±£¹£¹£°¥¥í¡¦¥ï¥Ã¥È¡Ë¤Ç£²Æü¡¢É÷¼Ö¤Î±©º¬¤¬ÀÞ¤ì¤ÆÍî²¼¤·¡¢¶á¤¯¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¡£
¡¡¤³¤ÎÉ÷¼Ö¤ÏÌó£±£µÇ¯Á°¤Ë¤âÍîÍë¤ÇÇËÂ»¤·¤¿±©º¬¤¬Íî²¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼±¼Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÍîÍë¤Ê¤É¤ÇÀßÈ÷¤¬¤â¤í¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤¹¤ë¡£É÷¼Ö¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ï¡¢Ä´ºº°÷¤òÇÉ¸¯¤·¡¢»ö¸Î¸¶°ø¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤ëÊý¿Ë¡£¡Ê¾®¿ùÀé¿Ò¡¢µÆÃÓÏ¡¡Ë
¡¡É÷¼Ö¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¡Ö¤µ¤¯¤éÉ÷ÎÏ¡×¡ÊËÜ¼Ò¡¦ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥É¥¤¥ÄÀ½¤Î£³Ëç±©º¬¡Ê£±Ëç¤ÎÄ¹¤µ£´£±¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÉ÷¼Ö¡£²ÔÆ¯¤ò»Ï¤á¤¿ÍâÇ¯¤Î£²£°£±£°Ç¯£±£²·î¡¢ÍîÍë¤Ç±©º¬£±Ëç¤¬Íî²¼¤·¤¿¤¬¡¢»ö¸Î¸å¡¢£³ËçÁ´¤Æ¤ò¸ò´¹¤·¤¿¡£º£²ó¤Î»ö¸Î¤ò¼õ¤±¼Ò°÷£³¿Í¤¬¸½ÃÏ¤ËÆþ¤ê¡¢·Ù»¡¤È»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½©ÅÄÃæ±û½ð¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½©ÅÄ»Ô¡¢Ìµ¿¦¤ÎÃËÀ¡Ê£¸£±¡Ë¡£ÃËÀ¤Î¿ÆÂ²¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¿¥é¤Î²ê¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤È¸À¤Ã¤Æ½Ð³Ý¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½©ÅÄÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½©ÅÄ»Ô¤Î£²Æü¸áÁ°£±£°»þ»þÅÀ¤ÎºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£²£°¡¦£³¥á¡¼¥È¥ë¡£µ¤¾ÝÄ£¤ÎÌÜ°Â¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤ä¶¯¤¤É÷¡×¤«¤é¡Ö¶¯¤¤É÷¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¡¢¡ÖÉ÷¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤µ¤ì¤ë¶¯É÷¤À¤¬¡¢É÷ÎÏÈ¯ÅÅµ¡¤Î¹½Â¤¤Ë¾Ü¤·¤¤¶å½£Âç¤ÎÆâÅÄ¹§µª¶µ¼ø¡ÊÉ÷¹©³Ø¡Ë¤Ï¡ÖÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅµ¡¤ÏÉ÷Â®£±£°¡Á£²£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÇºÇÂç½ÐÎÏ¤ËÃ£¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¡¢É÷Â®£²£°¥á¡¼¥È¥ëÄøÅÙ¤Ç±©º¬¤¬ÀÞ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¶áÇ¯¤Ï¡¢¹ñ¤ÎÀßÃÖ´ð½à¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢Æü¾ïÅª¤Ê¶¯É÷¤äÂæÉ÷¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÍîÍë»ö¸Î¤È¤Î´ØÏ¢À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¸©Æâ¤ÎÅß¾ì¤ÏÍë¤¬Â¿¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÊÌ¤ÎÍîÍë¤ä¶¯É÷¤Ç±©º¬¤¬¤â¤í¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡¢¸©Æâ¤Î¤¢¤ëÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ²ñ¼Ò¤Ï£²Æü¡¢´ÉÍý¤¹¤ëÉ÷¼Ö¤òÁíÅÀ¸¡¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±¼Ò¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤Ï¡¢½©ÅÄ¸©¤Î¿Í¸ý¸º¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¯ÇúºÞ¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔ°Â¤¬¹¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢»ö¸Î¤Ïµ¯¤¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È·üÇ°¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£