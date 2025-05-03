¡Ö1ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë½Å¤ß¤Ã¤Æ¤È¤³¤Ï¤¹¤´¤¯¼Â´¶¤·¤¿¡×ÉÙ±Ê·¼À¸¤¬G¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î1Ç¯¿¶¤êÊÖ¤ë¡¡¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È½Ð¾ì¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È
NBA¤Î¥Ú¥¤¥µ¡¼¥º»±²¼¤ÎG¥ê¡¼¥°¡¦¥Þ¥Ã¥É¥¢¥ó¥Ä¤Ç1Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿ÉÙ±Ê·¼À¸Áª¼ê¤¬1Æü¡¢¸½ºß¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£µ¨¤Ï14»î¹ç¡¢Ê¿¶Ñ8.7Ê¬¤Î½Ð¾ì¤Ç5.4ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤µ¤é¤Ë10Ê¬°Ê¾å½Ð¾ì¤·¤¿»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢4»î¹çÃæ3»î¹ç¤Ç2·åÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
G¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬Â¿¤¤ÉÙ±ÊÁª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Í¥Ö¥é¥¹¥«Âç³Ø¤ÎºÇ½ªÇ¯¤Ç¤ÏÊ¿¶Ñ½Ð¾ì»þ´Ö26.1Ê¬¡¢Ê¿¶Ñ15.1ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙ±ÊÁª¼ê¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÏÄ¹¤¤»þ´Ö½Ð¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤É¤ì¤À¤±Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¼«Ê¬¤¬º¯À×¤ò»Ä¤»¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬°ìÈÖ½ÅÍ×¤Ç½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡Ö¤½¤Î°ÕÌ£¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÆÃ¤Ë¡¢1ËÜ1ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Î½Å¤ß¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ºÇ½é¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤«·è¤á¤Ê¤¤¤«¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î1ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë½Å¤ß¤Ã¤Æ¤È¤³¤Ï¤¹¤´¤¯¼Â´¶¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÉÙ±ÊÁª¼ê¤Ï3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥å¡¼¥ÈÀ®¸ùÎ¨¤Ï46.9¡ó¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥´¡¼¥ëÀ®¸ùÎ¨49¡ó¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç³Ø»þÂå¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤Î½Ð¾ì·ÁÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÈÖÆñ¤·¤¤¤Î¤¬¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£µÞ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¾õÂÖ¡¢½àÈ÷¤·¤Æ¤â½Ð¤ë¤«½Ð¤Ê¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÀ¤ÇÆñ¤·¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤Æ¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¥·¡¼¥º¥ó²á¤´¤·¤Æ¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿´¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£