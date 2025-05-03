Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¶ºÀµ¤·¤¿¤¤¡ÈÂ¤ÎÊÊ¡É¡¡µåÂ®¸þ¾å¤ËÄ¾·ë¡ÄÎÏ¤ò°ìÄ¾Àþ¤ËÅÁ¤¨¤ë¡ÖÊÉºÝ¥¹¥Æ¥Ã¥×¡×
ÊÆ¹ñ¼°Ìîµå¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡ÖBe an Elite.¡×ÂåÉ½¤Î¾¾ËÜ·ûÌÀ»á¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¡ÖÀµ¤·¤¤ÊÂ¿Ê±¿Æ°¡×
¡¡Åê¼ê¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë¤¬¡¢½é´üÃÊ³¬¤ÇËÉ¤®¤¿¤¤¤Î¤¬¥¤¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥×¤À¡£²Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¾¯Ç¯¾¯½÷¤Ë¸þ¤±¡¢°ìÎ®¤Î»ØÆ³¼Ô¤¿¤Á¤¬Ã»´ü½¸Ãæ·¿¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó°Æ¡£º£²ó¤ÏÊÆ¹ñ¼°Ìîµå¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡ÖBe an Elite.¡×ÂåÉ½¤Î¾¾ËÜ·ûÌÀ»á¤¬¡ÖÀµ¤·¤¤ÊÂ¿Ê±¿Æ°¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡ÊÂ¿Ê±¿Æ°¤È¤ÏÆ§¤ß¹þ¤ßÂ¤¬ÃÏÌÌ¤ËÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ÎÆ°ºî¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤ÐÅêµå¤Ø¤Î¡È½õÁö¡É¤À¡£¤¤¤«¤ËÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¥Ü¡¼¥ë¤ËÎÏ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£´ðËÜÅª¤ËÊÂ¿Ê±¿Æ°¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤Æ°¤¤¬¡¢¸Ô´ØÀá¤òÄ³ÈÖ¤Î¤è¤¦¤ËÀÞ¤ê¾ö¤àÆ°ºî¡Ö¥Ò¥ó¥¸¡×¤¬¤Û¤É¤±¤Æ¤Î¥¤¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥×¤À¤È¤¤¤¦¡£¾¾ËÜ»á¤Ï¡Ö²¼È¾¿È¤¬¿¿¤Ã¤¹¤°»È¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢ÎÏ¤Î¸þ¤¤¬¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡ÎÏ¤Î¸þ¤¤¬Êá¼êÊý¸þ¤Ø°ìÄ¾Àþ¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤ÇµåÂ®¤Ï¾å¤¬¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¾¾ËÜ»á¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¥É¥ê¥ë¤¬¡ÖÊÉºÝ¥¹¥Æ¥Ã¥×¡×¤À¡£¤Þ¤º¤ÏÊÉºÝ¤Ë¤«¤«¤È¤òÉÕ¤±¡¢È¾ÊâÁ°¤Ë½Ð¤ë¡£¼¡¤Ë¸ªÉý¤è¤ê¹¤á¤ËÎ©¤Á¡¢¥Ò¥ó¥¸¤Î·Á¤ò¤Ä¤¯¤êÊÉ¤Ë¤ª¿¬¤À¤±¤òÉÕ¤±¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤Î¤Þ¤ÞÅê¤²¤ëÊý¸þ¤Ø¥¹¥Æ¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Ãí°Õ¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¹¤ëºÝ¤Ë¤ª¿¬¤òÊÉ¤«¤éÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¡£Î¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢É¨¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¥¤¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Î·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ö¥¤¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¾åÈ¾¿È¤ÇÇ±¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¸ªÉª¤Ë¤âÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¡¢ÎÏ¤¬Àµ³Î¤ËÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ë¡£¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¢¤¨¤Æ¥¤¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÇÅê¤²¤ëÅê¼ê¤â¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏÀµ³Î¤ËÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ëÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤¿¤¤¡£¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë