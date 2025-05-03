¤ªÃÍ²¼¤²¤ËÂç´¶¼Õーーー¥Ã¡ª¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û½Õ²Æ¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¸õÊä♡¡ÖÇË³Ê¥È¥Ã¥×¥¹¡×
1Ëç¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥ì¥¤¥äー¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ëT¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢½Õ²Æ¤Î¥Þ¥¹¥È¥Ð¥¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¤¹¤Ç¤Ë¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¤Ç¤â°ìÉô¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤ªÃÍ²¼¤²¤Ë¡ª ¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£µ¨¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¸õÊä¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¡ÖÇË³Ê¥È¥Ã¥×¥¹¡×¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Ç¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡£
ÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤Î¥³¥Ã¥È¥ó¥Ö¥ì¥ó¥É¥·¥ã¥Ä
¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¡Ö¥ß¥Ë¥Ý¥í¥·¥ã¥ÄÈ¾Âµ¡×\1,290¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
º£¥·ー¥º¥ó¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥í¶ß¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢¤¤Á¤ó¤È´¶¤¬¤¢¤êÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯Ãå¤³¤Ê¤»¤Þ¤¹¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¼«Á³¤Ê¼ê¤¶¤ï¤ê¤Î¥³¥Ã¥È¥ó¥Ö¥ì¥ó¥ÉÁÇºà¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢½ë¤¤µ¨Àá¤â¿´ÃÏÎÉ¤¯Ãå¤é¤ì¤½¤¦¡£½Õ²Æ¥àー¥É¹â¤Þ¤ë¥Ö¥ëー¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤È¤¤¤¦¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê¿§Å¸³«¡£
È´¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥³ー¥Ç¤Ë»Å¾å¤¬¤ë³«ÊüÅª¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È
¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¡Ö¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¥¸¥ãー¥¸ーT¡×\1,290¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
³«ÊüÅª¤Ê¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¤È¤Æ¤âÎÃ¤·¤¯²÷Å¬¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¾æ´¶¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤æ¤È¤ê¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤¹¤Ã¤¤ê¤ÈÃå¤é¤ì¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏÅª¡£1Ëç¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ó¥¹¥Á¥§¤ä¥¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ô¤È¤Î¥ì¥¤¥äー¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤â³èÌö¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ï¥æ¥Ë¥¯¥í½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Emika.M