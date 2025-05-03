¥È¥è¥¿¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¡È¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡É¡×!? ¡ÈÄ¶¹ë²Ú¡É¡Ö²¦´§»ÅÍÍ¡×¤Î¡Ö¹âµé¥â¥Ç¥ë¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ª ¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡Ö¹âµé´¶Áý¤¹¡×¤ÎÀ¼½¸¤Þ¤ëÃæ¹ñ¤Î¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó ¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¡×¤È¤Ï
¥È¥è¥¿¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¥ß¥Ë¥Ð¥ó!?¡×
¡¡Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥È¥è¥¿¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¡×¡£
¡¡¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½ºßÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¥È¥è¥¿¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó ¥ß¥Ë¥Ð¥ó!?¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê70Ëç¡Ë
¡¡¥¯¥é¥¦¥ó¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¡ÖÃæ¹ñÂè°ìµ¥¼Ö½¸ÃÄ¡×¤È¥È¥è¥¿¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡Ö°ìµ¥¥È¥è¥¿¡×¤¬ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¹âµé¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡£
¡¡½éÂå¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï2021Ç¯¤Ç¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¡×¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Ê¤É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤ï¤º¤«¤ËÊÑ¹¹¤·¤ÆÅÐ¾ì¤µ¤»¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï2023Ç¯¤Ë¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¤¿2ÂåÌÜ¡£
¡¡2ÂåÌÜ¥¯¥é¥¦¥ó¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¤ÏÆüËÜ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë3ÂåÌÜ¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÆ±¤¸¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤ä¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥ÉB¥Ô¥é¡¼ÉÕ¶á¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤¬²¦´§¥Þ¡¼¥¯¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥¦¥ó¤ÎÌ¾¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï¡¢84Ëü7000¸µ¡ÊÌó1798Ëü2089±ß¡Ë¤«¤é92Ëü8000¸µ¡Ê1970Ëü1746±ß¡Ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Î¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤¬670Ëü±ß¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢2ÇÜ°Ê¾å¹â¤¤²Á³ÊÀßÄê¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±¤¸¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼¶â³Û¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¤Îº¹¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï³°»ñ·Ï¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Î¸½ÃÏÉôÉÊÄ´Ã£Î¨¤ò°ìÄê¤Î¹â¤¤´ð½à¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦À¯ºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤¬Íí¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤Ï¿·¼Ö¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤ÏÇ¼¼Ö¤òÁá¤á¤ë¤¿¤á¤ËÄÉ²Ã¤ÎÈñÍÑ¤òÊ§¤¦¡¢¤È¤¤¤¦´·½¬¤¬¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¾è¤ê½Ð¤·²Á³Ê¤ÏÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤Æ2500Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡¢¤È¤Î¸«Êý¤â¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤ò»ý¤Ä¥¯¥é¥¦¥ó¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¤ËÂÐ¤·¡¢¸½ºßÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥È¥è¥¿¥Þ¡¼¥¯¤À¤È¥ô¥©¥¯¥·¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ç°Â¤Ã¤Ý¤¤¤Î¤Ë²¦´§¥Þ¡¼¥¯¤À¤È°ìµ¤¤Ë¹âµé´¶¤¬Áý¤¹¤Î¤è¤Í¡¼¡×¡Ö¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤è¤ê¤è¤Ã¤Ý¤É¥¯¥é¥¦¥ó¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦¡¢¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¡£
¡¡²¦´§¥Þ¡¼¥¯»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¢¹âµé´¶¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡¢
¡¡¼¡¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¥¯¥é¥¦¥óÍß¤·¤¤¤±¤É¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Î¹¤µ¤âÍß¤·¤¤¤Ã¤Æ²¶¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¯¥ë¥Þ¡×¤È¤¤¤¦À¼¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥¦¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ÏÂ¸ºß¤»¤º¡¢¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¤Î¹¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¯¥é¥¦¥ó¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¤Ë¡¢¹âµé´¶¤ÈÍøÊØÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£