À¤ÂÓÇ¯¼ý600Ëü±ß¤Ç²ÈÂ²3¿ÍGW¤Ë²Æì¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤ÏÂÅÅö¡©¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ÈÌ±Çñ¤Ê¤é¤É¤Á¤é¤¬¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¡©
Î¹¹Ô¤Ê¤É¤Î¸ä³ÚÈñ¤Ï¡¢¼ýÆþ¤Î30¡ó¤¬ÍýÁÛ
²È·×´ÉÍý¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢»Ù½Ð¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤ë¡Ö50¡¿30¡¿20¥ëー¥ë¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡ÖÀ¸³èÉ¬¼ûÉÊÈñ¡×¤ò50¡ó¡¢¡Ö¸ä³ÚÈñ¡×¤ò30¡ó¡¢¡ÖÃùÃß¡×¤ò20¡ó¤Î³ä¹ç¤Ç»Ù½Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤²È·×´ÉÍý¤Î¥ëー¥ë¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥ëー¥ë¤Ë½¾¤¦¤È¡¢À¤ÂÓÇ¯¼ý600Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¡¢Ç¯´Ö180Ëü±ß¤ò¸ä³ÚÈñ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê´Ñ¸÷Ä£¤Î¡ÖÎ¹¹Ô¡¦´Ñ¸÷¾ÃÈñÆ°¸þÄ´ºº 2024Ç¯ Ç¯´ÖÃÍ¡Ê³ÎÊó¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤ÎÆüËÜ¿Í¹ñÆâÎ¹¹Ô1¿Í1²ó¤¢¤¿¤ê¤ÎÎ¹¹Ô»Ù½Ð¡ÊÎ¹¹ÔÃ±²Á¡Ë¤Ï¡¢½ÉÇñ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç6Ëü9362±ß¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢²ÈÂ²3¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢½ÉÇñ¤¹¤ë¹ñÆâÎ¹¹Ô¤ÇÃ±½ã·×»»20Ëü8086±ß¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
²ÈÂ²3¿Í¤Ç¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤Ë²ÆìÎ¹¹Ô¤¹¤ë¤È¡©
Î¹Äø¤ä½ÉÇñ¾ì½ê¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î¿©»öÂå¡¦¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£Âå¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÈÂ²3¿Í¤Ç¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤Ë²ÆìÎ¹¹Ô¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÌÜ°Â¤È¤·¤Æ1²ó¤¢¤¿¤ê15Ëü±ß°Ê¾å¤Ï¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯¤Ë²¿²óÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤«¡¢Î¹¹Ô°Ê³°¤Î¸ä³ÚÈñ¤¬¤¤¤¯¤é¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Î¹¹Ô¤Ë»È¤¨¤ëÈñÍÑ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
²¾¤ËÎ¹¹Ô¤ÏÇ¯¤Ë1²ó¤Î¤ß¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¸ä³ÚÈñ¤âÆü¾ïÅª¤ËÀáÌó¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤Î¾ì¹ç¡¢Á°½Ò¤Î¡Ö50¡¿30¡¿20¥ëー¥ë¡×¤ò´ð¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢À¤ÂÓÇ¯¼ý600Ëü±ß¤Î²ÈÄí¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²ÈÂ²3¿Í¤Ç¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤Ë²ÆìÎ¹¹Ô¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂÅÅö¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
½ÉÇñÈñ¤òÍÞ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¡© Ì±Çñ¡©
½ÉÇñÈñ¤òÍÞ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ÈÌ±Çñ¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤¬¤ªÆÀ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ï¥µー¥Ó¥¹¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Ì±Çñ¤Ï¡¢ÍøÍÑ²ÄÇ½¿Í¿ô¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢1Çñ¤¢¤¿¤ê¤ÎÎÁ¶â¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÍøÍÑ¿Í¿ô¤ä½ÉÇñ¿ô¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢Ì±Çñ¤Ï³ä°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ì±Çñ¤ÏÃæ¿´ÃÏ¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥¢¥¯¥»¥¹¤ËÉÔÊØ¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£´Ñ¸÷¥×¥é¥ó¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢½ÉÇñÀè¤ò·è¤á¤ë¤Î¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤ªÆÀ¤ËÎ¹¹Ô¤¹¤ë5¤Ä¤Î¥³¥Ä
½ÉÇñÈñ°Ê³°¤Ç¡¢¤ªÆÀ¤ËÎ¹¹Ô¤ò¤¹¤ë¥³¥Ä¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î5¤Ä¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Î¹¤ÎÌÜÅª¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¯
¤Þ¤º¤Ï¡¢Î¹¤ÎÌÜÅª¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£Î¹Àè¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê²á¤´¤¹¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½ÉÇñÀè¤ä¿©»ö¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤ªÅÚ»º¤ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ÎÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´Ñ¸÷¤ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢½ÉÇñÀè¤ä¿©»ö¤ÎÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Î¹¤ÎÌÜÅª¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÀáÌó¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Èæ³Ó¥µ¥¤¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢³Ê°Â¤ÇÍ½Ìó¤¹¤ë
¥Û¥Æ¥ë¤ä¹Ò¶õ¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈæ³Ó¥µ¥¤¥È¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢°Â¤¤½ÉÇñÀè¤ä°ÜÆ°ÊýË¡¤òÃµ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Èæ³Ó¥µ¥¤¥È¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢³Ê°Â¤ÇÍ½Ìó¤Ç¤¤ë½ÉÇñÀè¤ä¹Ò¶õ·ô¤ò´ÊÃ±¤Ë¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Áá³ä¤ò³èÍÑ¤¹¤ë
Áá´ü³ä°ú¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢½ÉÇñÈñ¤ä°ÜÆ°Èñ¤ò°Â¤¯ÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤âÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤ä¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ç¤Ï¡¢Áá´üÍ½Ìó¤ËÂÐ¤·¡¢ÄÌ¾ï¤è¤ê¤â°Â¤¤²Á³Ê¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤ä¹Ò¶õ·ô¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÅÚ»º¤ÎÇÛ¤êÀè¤ò·è¤á¤ë
Î¹¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢¿¦¾ì¤ä²ÈÂ²¡¦Í§¿Í¤Ø¤Î¤ªÅÚ»º¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ªÅÚ»º¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢ÇÛ¤êÀè¤ò»öÁ°¤Ë·è¤á¤ë¤È¡¢¥à¥À¤Ê½ÐÈñ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢ÇÛ¤êÀè¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤ªÅÚ»º¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤·¡¢Â¿¤á¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÇÛ¤êÀè¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÉÔÂ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤³¤Ë¡¢¤¤¤¯¤ÄÇÛ¤ë¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤ªÅÚ»º¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿©»ö¤ÏBµé¥°¥ë¥á¤äÃÏ¸µ¥¹ー¥Ñー¤ò³èÍÑ¤¹¤ë
Î¹¹Ô¤Î³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡Ö¿©»ö¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Î¹¹ÔÀè¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¿©ºà¤äÃÏ¸µ¥°¥ë¥á¤¬ËÉÙ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä³°¿©¤À¤±¤À¤È½ÐÈñ¤¬¤«¤µ¤ß¤Þ¤¹¡£
³°¿©¤¹¤ë¤È¤¤ÏÈæ³ÓÅª°Â²Á¤Ê¡ÖBµé¥°¥ë¥á¡×¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¥¥Ã¥Á¥óÉÕ¤¤Î½ÉÇñÀè¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃÏ¸µ¥¹ー¥Ñー¤ÇÃÏ¸µ¤Î¤â¤Î¤ò¹ØÆþ¤·¤ÆÄ«¿©¤À¤±¼«¿æ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È½ÐÈñ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¹©É×¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ç¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¿©»ö¤âÍ½»»Æâ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¾õ¶·¤Ë¤â¤è¤ë¤¬À¤ÂÓÇ¯¼ý600Ëü±ß¤Ç²ÈÂ²3¿Í¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯²ÆìÎ¹¹Ô¤ÏÂÅÅö¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡Ã¹©É×¼¡Âè¤Ç¤ªÆÀ¤ËÎ¹¹Ô¤¬¤Ç¤¤ë
¥Ï¥¤¥·ー¥º¥ó¤Î¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤Ç¤â¡¢À¤ÂÓÇ¯¼ý600Ëü±ß¤Î²ÈÂ²3¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²ÆìÎ¹¹Ô¤ÏÂÅÅö¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Ç¯¤Ë²¿ÅÙ¤âÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤Êý¤äÎ¹¹Ô°Ê³°¤Ë¸ä³ÚÈñ¤Î½ÐÈñ¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤ªÆÀ¤ËÎ¹¹Ô¤ò¤¹¤ë¹©É×¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿Ì±Çñ¤ÎÍøÍÑ¤ä¡¢Áá³ä¡¦Èæ³Ó¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¤ªÆÀ¤ËÎ¹¹Ô¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê´Ñ¸÷Ä£ Î¹¹Ô¡¦´Ñ¸÷¾ÃÈñÆ°¸þÄ´ºº 2024Ç¯ Ç¯´ÖÃÍ¡Ê³ÎÊó¡Ë ¡Ú¿ÞÉ½4¡Û ÆüËÜ¿Í¹ñÆâÎ¹¹Ô1¿Í1²óÅö¤¿¤êÎ¹¹Ô»Ù½Ð(Î¹¹ÔÃ±²Á)¡Ê³ÎÊó¡Ë¡Ê2¥Úー¥¸¡Ë
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー