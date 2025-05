Seventeen専属モデルで女優の上坂樹里さんのファースト写真集が、7月14日に発売されることが発表された。 『ビリオン×スクール』で連続ドラマに初めてレギュラー出演し、日曜劇場『御上先生』(TBS系)ではメインキャストに抜擢。現在放送中の「オロナミンC」の新CMにも出演しており、確かな演技力とビジュアルで活躍の場を広げる上坂さん。その1st写真集は20歳の誕生日である7月14日に発売決定した。

