¥´¥Ç¥£¥Ð¡Ö¥·¥ç¥³¥ê¥¥µ¡¼¡×¤Ë¿·¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡ª¡¡¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¸åÌ£¤Î¡È¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¡ÉÅÐ¾ì¤Ø
¡¡¡Ö¥´¥Ç¥£¥Ð¡×¤Ï¡¢5·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥É¥ê¥ó¥¯¡Ö¥·¥ç¥³¥ê¥¥µ¡¼¡×¤Î¿·¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È ¥ß¥ó¥È ¥·¥ç¥³¥ê¥¥µ¡¼¡×¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î¡Ö¥·¥ç¥³¥ê¥¥µ¡¼¡×¼è°·Å¹¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤âÆ±»þÈ¯Çä¡ª¡¡¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¾ÜºÙ
¢£¾åÉÊ¤Ç±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥ß¥Ã¥Á¥ã¥à¥ß¥ó¥È¤Î¹á¤ê¤È¡¢ËÜ³Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÇ»¸ü¤Ê¥³¥¯¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢²¦Æ»¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥ß¥ó¥È¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¥É¥ê¥ó¥¯¡£
¡¡ËÜ¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢´Å¤µ¤ÈÀ¶ÎÃ´¶¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ç¡¢¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¹¥¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡¢¾åÉÊ¤Ç±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±Æü¤è¤ê¡¢¡Ö¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È ¥ß¥ó¥È¡×¤òÁ´¹ñ¤Î¡Ö¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡×¼è°·Å¹¤Ë¤ÆÈ¯Çä¡£Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥ß¥ó¥È¥¸¥å¥ì¤¬ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤¤»þ¤ä¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê°ìÉÊ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤âÆ±»þÈ¯Çä¡ª¡¡¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¾ÜºÙ
¢£¾åÉÊ¤Ç±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥ß¥Ã¥Á¥ã¥à¥ß¥ó¥È¤Î¹á¤ê¤È¡¢ËÜ³Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÇ»¸ü¤Ê¥³¥¯¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢²¦Æ»¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥ß¥ó¥È¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¥É¥ê¥ó¥¯¡£
¡¡ËÜ¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢´Å¤µ¤ÈÀ¶ÎÃ´¶¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ç¡¢¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¹¥¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡¢¾åÉÊ¤Ç±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±Æü¤è¤ê¡¢¡Ö¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È ¥ß¥ó¥È¡×¤òÁ´¹ñ¤Î¡Ö¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡×¼è°·Å¹¤Ë¤ÆÈ¯Çä¡£Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥ß¥ó¥È¥¸¥å¥ì¤¬ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤¤»þ¤ä¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê°ìÉÊ¤À¡£