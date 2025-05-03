Í¿¹Íµ»Ò¤¬¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¾®½ÐµÁÍº´ÆÆÄ¤Î¤Ò¤È¸À¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¸å¤Ë¡Ö¼¡¤Ï±ØÅÁ¤À¡×
1992Ç¯¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£º¸¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿¥¨¥´¥í¥ï¡¡photo by Aflo
¡ÚÉÔÄê´üÏ¢ºÜ¡Û¸ÞÎØ¤Î42.195km¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥é¥ó¥Ê¡¼¤Îµ²±.£²
Í¿¹Íµ»Ò¤µ¤ó¡ÊÃæÊÔ¡Ë
¡¡ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥é¥ó¥Ê¡¼¤Îµ²±¤ò¤¿¤É¤ëËÜÏ¢ºÜ¡£º£²ó¤Ï£²Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¸ÞÎØ¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Í¿¹Íµ»Ò¤µ¤ó¡£Á´£³²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ÃæÊÔ¤Ï¡¢¡Ö¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ê¤Ë¤¤¤¯¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦1992Ç¯¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¸ÞÎØ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Î¶ìÇº¤ä³ëÆ£¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÚÉÔÄê´üÏ¢ºÜ¡Û¸ÞÎØ¤Î42.195km¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥é¥ó¥Ê¡¼¤Îµ²±¡Ú¥ì¡¼¥¹ÅöÆüÄ«¡¢º¸ÌÜ¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤òÊ¶¼º¡Û
¡¡1992Ç¯¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥ì¡¼¥¹¤Î¿ôÆüÁ°¡¢Í¿¹Íµ»Ò¤Ï¾®½ÐµÁÍº´ÆÆÄ¤Ë¤³¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤ÏÂÎÅª¤ÊÁÇ¼Á¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÁÇ¼Á¤ÏÀ¤³¦°ì¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ÇÀ¤³¦¤ÎÁª¼ê¤ÈÊÂ¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤À¤±Îý½¬¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤«¤éÁ´ÂÎ¤Î10°Ì°ÊÆâ¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤ë¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤±¤Ð£µ°Ì¤ËÆþ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡Í¿¹¤ÏÎäÀÅ¤Ë¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£
¡Ö´ÆÆÄ¤«¤é¡Ø¤ª¤Þ¤¨¤Ï¥á¥À¥ë¤¬³Í¤ì¤ë¡Ù¤È¤Ï¸À¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë³Í¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¡¢¡ÊÆ±¤¸¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¸åÇÚ¤Î¡Ë£Ñ¡Ê¹â¶¶¾°»Ò¡Ë¤È¤«ÎëÌÚÇîÈþ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤Ë¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»ä¤¬Ë½Áö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂÎÏÅª¤Ë´ñÀ×¤«²¿¤«¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¥á¥À¥ë¤Ï³Í¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡Áª¼ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´ÆÆÄ¤Î´üÂÔ´¶¤ÏÈ©¤ÇÍý²ò¤Ç¤¤ë¡£Í¿¹¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤¬¡¢¾®½Ð´ÆÆÄ¤ÎÉ¾²Á¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢Â¤âÄË¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÄ´À°¤ËÅØ¤á¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹ÅöÆü¤ÎÄ«¡¢¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡ÖÀöÌÌ½ê¤Çº¸ÌÜ¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ÍÆ°×¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¤¬¡¢ÊÒÊý¤ÎÌÜ¤·¤«¤è¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤°ãÏÂ´¶¤ÏÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤À¡£¤½¤Î¾õÂÖ¤Ç42.195km¤òÁö¤ë¤Î¤ÏÉÔ°Â¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡ÖÍ½È÷¤Î¥ì¥ó¥º¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤¹¤´¤¯¾Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ç¤ÏÁö¤ëÆ»¤Èµë¿å¥Ü¥È¥ë¤À¤±¸«¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£µë¿å¤Ïº¸Â¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±¦Â¦¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢±¦ÌÜ¤Ç¸«¤¨¤ë¤Ï¤º¡£´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¸À¤ï¤º¡¢¼«Ê¬¤ËÂç¾æÉ×¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¡Ú¶ä¤ò³Í¤Ã¤Æ¡Ö¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¡Û
¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÍ¿¹¤µ¤ó¡¡photo by Sano Miki
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¸½¼Â¤Ë¤Ï¥³¡¼¥¹¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤º¡¢ºÇ°¡¢Å¾ÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤½¤ì¤ÏÛ¹Í«¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Öº¸¤ÏÍç´ã¤Ç0.05¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Áö¤ê»Ï¤á¤¿»þ¤«¤éº¸ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ²±¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤Ò¤È¤Äµ¯¤¤¿¤é¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢£²¤Ä¤â£³¤Ä¤â¹Í¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢Â¤ÎÄË¤ß¤ÏËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿Í´Ö¤Î½¸ÃæÎÏ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡ºÇ½é¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÅÓÃæ¤Ç¸½ÃÏ¤Î¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¸«¤¨¤¿»þ¡¢¤½¤ì¤ò³°¤·¤ÆÈà½÷¤ËÅê¤²¤¿¡£µ¤²¹30¡î¤Î²á¹ó¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«½ç°Ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÌÛ¡¹¤ÈÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÀèÆ³¼Ö¤¬¸«¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÙ¤¤Æ»¤ÇÃ¯¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬¥È¥Ã¥×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¹¤¤Æ»¤Ë½Ð¤ë¤È¤Ï¤ë¤«Á°¤Ë¹õ¤¤ÅÀ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤ì¡¢¤Ê¤ó¤À¡¢£±¿Í¤¤¤ë¤¸¤ã¤ó¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÁ°¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤·¤ÆÍ¿¹¤¬¡¢Á°¤ò¹Ô¤¯¥ï¥ì¥ó¥Æ¥£¥Ê¡¦¥¨¥´¥í¥ï¡Ê¥í¥·¥¢¡¢Åö»þÆÈÎ©¹ñ²È¶¦Æ±ÂÎ¡Ë¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢£²¿Í¤ÏÈ´¤¤ÄÈ´¤«¤ì¤Ä¤Î¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ë¹¾ì¤«¤é¥â¥ó¥¸¥å¥¤¥Ã¥¯¤Ë¤«¤«¤ê¡¢»Ä¤ê£´km¡¢É¸¹âº¹80m¤Î·ãºä¤ò¾å¤ê¡¢¥â¥ó¥¸¥å¥¤¥Ã¥¯¤ÎµÖ¤Ë¤¢¤ë¸ÞÎØ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¼êÁ°¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¶¥µ»¾ì¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Î¾¡Éé¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Èà½÷¤ÏÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Ä¤ó¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¶¥µ»¾ì¤Î¼êÁ°¤Ç»ä¤ò¿¶¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦È´¤¯ÎÏ¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤ó¤É¤óÎ¥¤µ¤ì¤Æ30m¤¯¤é¤¤º¹¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ïµ¤»ý¤Á¤Îº¹¤¬½Ð¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¨¥´¥í¥ï¤È¤Ï¤ï¤º¤«8ÉÃº¹¤À¤Ã¤¿¡££²»þ´Ö32Ê¬49ÉÃ¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÎ¦¾å½÷»ÒÁª¼ê¤È¤·¤Æ64Ç¯¤Ö¤ê¤Î¸ÞÎØ¤Ç¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ´ÑµÒ¤ÎÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¬¤é¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¼þ²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Êì¿Æ¤«¤é²ÖÂ«¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£¶¥µ»¾ì¤Î´ÑµÒ¤Ï¡¢¾ðÇ®¤Î¹ñ¤é¤·¤¯Í¿¹¤òÇ®Îõ¤Ë»¾¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥ì¡¼¥¹Á°¡¢¿Æ¤Ë¤Ï¡Ø¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¡ºé¤«¤»¤Æ¤ß¤»¤Þ¤¹¡¡¶â¤Î²Ö¡Ù¤È¼ê»æ¤Ë½ñ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ê¤Ë¤¤¤¯¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¶¥µ»¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤òÉ¬»à¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿Àè¤Ë¥á¥À¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬´èÄ¥¤ì¤Ð¡¢»ä¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤»¤¿¡¢¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡É½¾´¼°¤Ç¥á¥À¥ë¤ò¼ó¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¼«Ê¬¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ëµ¢¤ë¤È¡¢ºÆ¤Ó¥á¥À¥ë¤ò¼ó¤Ë¤«¤±¤Æ¶À¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¶ä¥á¥À¥ë¤Ã¤Æ¡¢ÁÀ¤Ã¤Æ³Í¤ê¤Ë¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤ß¤ó¤Ê¶â¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ê¤Ë¹Ô¤¡¢°ìÈÖ¶¯¤¤Áª¼ê¤¬¶â¤ò³Í¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¶ä¤È¤«Æ¼¤Ï¶â¤ò³Í¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þ³Í¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢»ä¤Ï¶â¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¼¡¤³¤½¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤ò¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×¡Ú»ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ï±ØÅÁ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Û
¡¡ÌÜ¤Ë¾Æ¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°¤ò¹Ô¤¯¥¨¥´¥í¥ï¤Î¸å¤í»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¨¥´¥í¥ï¤Ï¡¢¤¢¤Îºä¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤º¡¢¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¾å¤ê¡¢¶¥µ»¾ì¤ÎÁ°¤Ç¤Ï»ä¤Î¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤â¤Ò¤ë¤Þ¤º¡¢Á°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£½÷ÀÈÇ¤ÎÀ¥¸Å¡ÊÍøÉ§¡Ë¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê°ÂÄê´¶È´·²¤Î¸å¤í»Ñ¤ò¸«¤¿»þ¡¢¤¹¤´¤¤¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î»ä¤Ë¤Ï²¿¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¢¤ó¤Ê¤Ë°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ëÁö¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼¡¤Î¥¢¥È¥é¥ó¥¿¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤¹¤Ù¤¤«¡£¶Ú¥È¥ì¤â¥¹¥Ô¡¼¥É¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¢¤ì¤³¤ì¹Í¤¨»Ï¤á¤¿ÌðÀè¡¢¾®½Ð´ÆÆÄ¤Ë¤³¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¡£
¡ÖÍ¿¹¡¢¼¡¤Ï±ØÅÁ¤À¡×
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö¤¨¤Ã¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼¡¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤¨¤Ã¡¢±ØÅÁ¤Ç¤¹¤«¡©¡¡±ØÅÁ¤ËÌá¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢¤¹¤´¤¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¤ä±ØÅÁ¤ò´èÄ¥¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¤½¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¸ÞÎØ¤Ç¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ì¤Æ¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¥á¥À¥ë¤ò³Í¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¿Ìä¤¬¤ï¤¤¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Í¿¹¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤ÎÁª¼ê¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÊý¿Ë¤Ë½¾¤¦¤Î¤¬´ðËÜ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬±ØÅÁ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÁö¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢£´Ç¯¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤è¤ê¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÆÃ²½¤·¤¿Îý½¬¤òÀÑ¤ó¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë±ØÅÁ¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë²ù¤·¤µ¤¬Êç¤Ã¤¿¡£Í¿¹¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê»ëÀþ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ÊÂÖÅÙ¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢´ÆÆÄ¤ä¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¤â³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¸ÉÎ©¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡ÚÆþ±¡Àè¤ÎÉÂ±¡¤Çµ¤»ý¤Á¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿¡Û
¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÏÃ¯¤Ë¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¶¶ø¤Ë¤¤¤¿»³²¼¡Êº´ÃÎ»Ò¡Ë¤µ¤ó¡Êµþ¥»¥é¡Ë¤È¤è¤¯ÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îº¢¤Ï¡¢¤ª¤«¤·¤¤¡¢¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤¦¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤¬Èó¾ï¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢Â¤¬ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£´ÆÆÄ¤ä¼þ°Ï¤«¤é¤ÏÅ·¶é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¤ª¾îÍÍ¤È¤«¡¢¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Î¤»¤¤¤ÇÂ¤¬ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê......¡£¤«¤Ê¤êÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡µ¤»ý¤Á¤¬À²¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢ÂÄì¶ÚËì±ê¤¬°²½¤·¡¢Áö¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Í¿¹¤Ï»°½Å¸©¤ÎÉÂ±¡¤ËÉë¤¡¢¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡Ö¼ê½Ñ¤·¤Æ¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤é»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¾¯¤·Åê¤²¤ä¤ê¤Ê´¶¤¸¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¡ØÍ¿¹¤µ¤ó¡¢¼¡¤Î¸ÞÎØ¤Ë½Ð¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¡¢¤³¤³¤ÇÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤À¸Ì¿¤ÎÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤ÏÂ¤¬¼£¤ì¤Ð¸ÞÎØ¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤¨¤ë¡£Ä©Àï¤Ç¤¤ë°Ê¾å¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡µ¤»ý¤Á¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿Í¿¹¤Ï¡¢½Ñ¸å¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ë¤¤¤Æ¤âµ¤¤¬»¶¤ë¤È»×¤¤¡¢·»¤¬¤¤¤ë¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ËÈô¤ó¤À¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÍè¤Æ¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¡ØÍ¿¹¡¢°úÂà¤¹¤ë¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Ï»ä¤Ë°úÂà¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¡Ø°úÂà¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£°úÂà¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢µ¢¹ñ¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÌá¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌÜÉ¸¤¬¤Ê¤¤¤Èµ¤»ý¤Á¤¬ÀÚ¤ì¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç²¿¤«¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ê¤¤¤«¤ÈÄ´¤Ù¤¿¤é¡¢¡Ê1996Ç¯¥¢¥È¥é¥ó¥¿¸ÞÎØ¤Î¸ÞÎØÁª¹Í¥ì¡¼¥¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ËËÌ³¤Æ»¥Þ¥é¥½¥ó¤¬°ìÈÖ¶á¤¤»þ´ü¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸ÞÎØÁª¹Í¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¤³¤ì¤ò¼«Ê¬¤ÎÉü³è¥ì¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤ÇÁö¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é°úÂà¤·¤è¤¦¤È¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤ÎËÌ³¤Æ»¥Þ¥é¥½¥ó¤¬Í¿¹¤ò¥¢¥È¥é¥ó¥¿¸ÞÎØ¤ËÆ³¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡£Ê¸Ãæ·É¾ÎÎ¬¡Ë
Í¿¹Íµ»Ò¡Ê¤¢¤ê¤â¤ê¡¦¤æ¤¦¤³¡Ë¡¿1966Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢²¬»³¸©²¬»³»Ô½Ð¿È¡£½¢¼Â¹â¹»¡¢ÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤ËÆþ¼Ò¡£1990Ç¯¤ËÂçºå¹ñºÝ½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç½é¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜºÇ¹âµÏ¿¡ÊÅö»þ¡Ë¤ò¼ùÎ©¤·¡¢¤µ¤é¤ËÍâ1991Ç¯¤ÎÆ±¥ì¡¼¥¹¤ÇÆüËÜµÏ¿¡ÊÅö»þ¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Æ±Ç¯¤ÎÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤Ç£´°ÌÆþ¾Þ¡£1992Ç¯¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤Î¸å¤Ï¸Î¾ã¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤â¡¢1996Ç¯¥¢¥È¥é¥ó¥¿¸ÞÎØ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£2007Ç¯¤Ë¥×¥í¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò°úÂà¸å¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñÅù¤Ø¤Î»²²Ã¤ä¡¢¡Ø£Î£Ð£ÏË¡¿Í¥Ï¡¼¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥´¡¼¥ë¥É¡ÙÂåÉ½Íý»ö¤È¤·¤Æ¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ´õË¾¤ÈÍ¦µ¤¤ò¤ï¤«¤Á¹ç¤¦¡×¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿³èÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¼Ò²ñ³èÆ°¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¼«¸ÊºÇ¹âµÏ¿¤Ï£²»þ´Ö26Ê¬39ÉÃ¡Ê1999Ç¯¥Ü¥¹¥È¥ó¡Ë¡£