¡Ö²¿¤¬µ¯¤¤¿¡©¡×¡Ö¥í¡¼¥Ö¥í¡¼¤Ç¤·¤ç¡×ÆÍÁ³¤ÎÌåÀä¥À¥¦¥ó¡¢¾×·âKO¤Ë¡Ö¶õ¼ê¥¨¥°¤¤¡×¥Õ¥¡¥ó¶Ã¤¤Èº¤ÏÇ¡ÄÄ¶Ã¦ÎÏ·Ï¤Ç¤âÇË²õÎÏÈ´·²¤Î¡È°ì·â¡É¤ËÁûÁ³
¡Ö²¿¤¬µ¯¤¤¿¡©¡×ÆÍÁ³¤ÎÌåÀä¥À¥¦¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥óº¤ÏÇ¡£°ì½Ö¤Î½ÐÍè»ö¤Ë²ñ¾ì¤«¤é¡Ö¥í¡¼¥Ö¥í¡¼¡×¤ÎÀ¼¤¹¤éÈô¤ó¤À¡ÈÄ¶Ã¦ÎÏ¡É·Ï¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇßÚÎö¤·¤¿»¦½ýÎÏÈ´·²¤Î¶õ¼ê¤Î¡È°ì·â¡É¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î1ÅÙÌÜ¤Î¥À¥¦¥ó¤Î¾×·â¤ò¾å²ó¤ë¶ÃØ³¥À¥¦¥ó¤Ç¤Î1¥é¥¦¥ó¥É°µ´¬KO·à¤Ë¡Ö¶õ¼ê¥¨¥°¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬¶ÃÃ²¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¶õ¼ê¤ª¤½¤ë¤Ù¤·¤Î¡È°ì·â¡É¤Ç¾×·âKO
¡¡4·î29Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖKrush.173¡×¤Ç¡¢ÍÚ¿´¡ÊK-1¥¸¥àÁíËÜÉô¥Á¡¼¥à¥Ú¥¬¥µ¥¹¡Ë¤¬ÎëÌÚÂÀÂº¡Ê¥¯¥Ü¥¸¥à¡Ë¤ò1¥é¥¦¥ó¥É2Ê¬42ÉÃ¤ÇKO¡£¼ã¼êÍË¾³ôÆ±»Î¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢ÍÚ¿´¤¬Êü¤Ã¤¿ÁÔÀä¤Ê¥Ü¥Ç¥£¹¶·â2È¯¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡23ºÐ¤ÎÎëÌÚ¤È¡¢21ºÐ¤ÎÍÚ¿´¤Ë¤è¤ë´üÂÔ¤Î¼ã¼êÂÐ·è¡£Krush¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤ÎÇÔÀï¤«¤é¤ª¤è¤½1Ç¯¤Ö¤ê¤ÎKrush¤Î¥ê¥ó¥°¤È¤Ê¤ëÎëÌÚ¤Ï¡¢Ä¹¿È¤È¥ê¡¼¥Á¤ò³è¤«¤·¤¿±¦¥ß¥É¥ë¥¥Ã¥¯¤òÉð´ï¤ËÇ´¤ê¶¯¤¤¥Õ¥¡¥¤¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬»ý¤ÁÌ£¡£°ìÊý¤ÎÍÚ¿´¤Ï¡¢K-1¥«¥ì¥Ã¥¸2023 -60kgµéÇÆ¼Ô¤Ç¡¢¥Õ¥ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¶õ¼ê¤Ç¤â¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£¥×¥í¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï3Ï¢¾¡Ãæ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Î¾å°Ì¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹»î¶âÀÐ¤È¤Ê¤ë°ìÀï¤À¡£
¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×¤«¤éÍÚ¿´¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ëÅ¸³«¤Ë¡£¥ê¥ó¥°Ãæ±û¤Ç¹½¤¨¤ë¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤ÎÍÚ¿´¤ËÂÐ¤·¡¢ÎëÌÚ¤Ïµ÷Î¥¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é±¦¥ß¥É¥ë¥¥Ã¥¯¤ÇÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¿µ½Å¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡£¥é¥¦¥ó¥ÉÃæÈ×¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥ó¥Á¤Ë¤è¤ëÄÏ¤ß¹ç¤¤¤¬Â³¤¡¢Krush¤Ç¤Ï¤ä¤äÄÁ¤·¤¤¹Ó¡¹¤·¤¤¹¶ËÉ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»Ä¤ê1Ê¬¡¢ÄÏ¤ß¹ç¤¤¤ò·Ð¤Æ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤¿ÍÚ¿´¤Ï¡¢¶¯Îõ¤Êº¸¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤ÇÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¡¢Ã¦ÎÏ¤·¤¿¤è¤¦¤Êº¸¤Î»°Æü·î½³¤ê¤òÎëÌÚ¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ËÆÍ¤»É¤¹¡£¤³¤Î½³¤ê¤¬¥Ü¥Ç¥£¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ë¤È¡¢ÎëÌÚ¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ë¡ÈÅÚ²¼ºÂ¥Ý¡¼¥º¡É¤Î¤è¤¦¤ËÊø¤ìÍî¤Á¤Æ¥À¥¦¥ó¡£
¡¡¸«¤¿ÌÜ°Ê¾å¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Ë¡¢¥ê¥ó¥°Ãæ±û¤ÇÌåÀä¤¹¤ëÎëÌÚ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¡©¡×¡Ö»°Æü·î¡©¡×¡Ö»É¤µ¤Ã¤¿¡×¡Ö¥í¡¼¥Ö¥í¡¼¡©¡×¤Èº®Íð¤¹¤ëÀ¼¤â¡£²ñ¾ì¤«¤é¤â¡Ö¥í¡¼¥Ö¥í¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢ABEMA¤Î¥²¥¹¥È²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿Krush¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦µÜÅÄ½¼¤ÏÎäÀÅ¤Ë¡Ö¾¯¤·´Ö¤ò¤ª¤¤¤ÆÅÝ¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡ÄÊ¢¤¬¸ú¤¤¤¿¤È¤¤ÎÅÝ¤ìÊý¤Ç¤¹¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ó¤È¤«Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈá·à¤¬ºÆ¤Ó¥Ü¥Ç¥£¤ò½±¤¦¡£ÍÚ¿´¤Î±¦¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Ô¥ó¥¥Ã¥¯¤¬¥Ü¥Ç¥£¤òÄ¾·â¡£·ãÄË¤Ë´é¤òÏÄ¤á¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥È¤ËÆ¬¤ò¤Ä¤±¤¿¤Þ¤ÞÆ°¤±¤º¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹ç¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤¿¤è¤¦¤ÊºÇ½é¤Î»°Æü·î¥À¥¦¥ó¤Ë¡¢°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²¿¤¬µ¯¤¤¿¡©¡×¡Ö¥í¡¼¥Ö¥í¡¼¤Ç¤·¤ç¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤Èº¤ÏÇ¤ÎÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤ÎÁÀ¤¤À¡¤Þ¤·¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Ô¥ó¥¥Ã¥¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ÖÌåÀä¤·¤Æ¤ë¡×¡Öº£¤Î¤Ï¾å¼ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¥¹¥í¡¼¥ê¥×¥ì¥¤¤Ç¤Ï¡¢ÍÚ¿´¤Î»°Æü·î½³¤ê¤¬åºÎï¤ËÎëÌÚ¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¡ÖåºÎï¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ª¸«»ö¡ª¡×¡Ö¶õ¼ê¥¨¥°¤¤¡×¤ÈÀµ³ÎÀ¤È¹¶·âÎÏ¤Ë¤¿¤À¤¿¤ÀÓ¹¤ëÀ¼¤â¡£
¡¡Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ú¤¯¤ÈËÜÅö¤Ë¶ì¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢1ÅÙ¤Ê¤é¤º2ÅÙ¤â¡ÈÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡ÉÎëÌÚ¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤ò¡Ö¤¯¤Î»ú¡×¤Ë¶Ê¤²¤¿¤Þ¤Þ1Ê¬°Ê¾åÆ°¤±¤º¡¢¥Þ¥Ã¥È¤ËÆ¬¤ò¤Ä¤±¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£¸«¤¿ÌÜ°Ê¾å¤Ë¾×·âÅª¤Ç¡¢ÁÔÀä¤¹¤®¤ëKO·à¡£¤Ê¤ª¡¢1ÅÙÌÜ¤Î¥À¥¦¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²òÀâ¿Ø¤Ï»î¹ç¸å¡¢²þ¤á¤Æ¡Ö¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ï¥í¡¼¥Ö¥í¡¼¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÎÈ¿±þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ½Ò¤Ù¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÚ¿´¤Î»°Æü·î¤¬¤¤¤«¤Ë±Ô¤¯¡¢¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤«¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£