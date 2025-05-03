»³²¼Èþ·î¤¬¡ÈÀ¼¼Çµï¡É¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤¿¸½ºßÃÏ¡¡·à¾ìÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤ÇÂó¤¤¤¿¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À
¡¡ÇµÌÚºä46¤Î¥¨ー¥¹¤È¤·¤Æ¥°¥ëー¥×¤ò¸£°ú¤·¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÃå¼Â¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿»³²¼Èþ·î¡£2024Ç¯5·î¤Î¥°¥ëー¥×Â´¶È¤ò·Ð¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¶È¤ËËÜ³ÊÅª¤Ë¼´Â¤ò°Ü¤·¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÂ¿ÍÍ¤ÊÌòÊÁ¤ËÄ©¤ß¡¢Ãå¼Â¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
»²¹Í¡§»³²¼Èþ·î¡¢Ìö¿ÊÂ³¤¯ÇÐÍ¥¶È¤Ø¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¡¡¡Ö¼«Ê¬¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¤¤¤±¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê»³²¼¤¬¡¢¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ÀÉ´ã¤Î»ÄÁü¡Ù¤Ç¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÏÂ´º½õ¤Îº¸´ã¤¬áÖ¤¤À¤¹¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢µðÂç¤Ê¥Ñ¥é¥Ü¥é¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ò»ý¤Ä¹ñÎ©Å·Ê¸ÂæÌîÊÕ»³¤Ë½êÂ°¤¹¤ë»ÜÀß¸¦µæ°÷¤Î±ß°æ¤Þ¤É¤«¡£¤Þ¤É¤«¤Ï¡¢¥ß¥¹¥Æ¥êー¤ÎÃæ¿´¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢Êª¸ì¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£À¼¤À¤±¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ËÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤à¤È¤¤¤¦½é¤á¤Æ¤ÎÄ©Àï¤ò¡¢Èà½÷¤Ï¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤Î¤«¡£
¡¡ÇµÌÚºä46»þÂå¤«¤éÈà½÷¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö»³²¼Èþ·î¤¬À¼Í¥¤Ë½éÄ©Àï¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥åー¥¹¤Ë¤Ï¡¢¶»¤¬¹âÌÄ¤Ã¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢ÇÐÍ¥¤È¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ò¹¤²¤Æ¤¤¿»³²¼¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÀ¼¤Ç¾¡Éé¤¹¤ëÉ½¸½ÎÎ°è¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ÎÉñÂæ¤¬¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢Èà½÷¤Î¸½ºßÃÏ¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¡¡À¼Í¥½éÄ©Àï¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢»³²¼¤Ï»öÁ°¤Ë¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¸½¾ì¤ò¸«³Ø¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£À¼Í¥¿Ø¤¬¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ËÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤à½Ö´Ö¤ò´Ö¶á¤ËÂÎ´¶¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼«¤é¤âÎý½¬¤ò½Å¤Í¡¢ËÜÈÖ¤ËÎ×¤ó¤À¡Ê¢¨1¡Ë¡£Áö¤Ã¤¿¤ê¡¢¶Ã¤¤¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÀ¼¤À¤±¤ÇÉ½¸½¤¹¤ëÆñ¤·¤µ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢½é¤á¤Æ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¼«Á³¤Ê¼Çµï¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¡£
¡¡2024Ç¯5·î¡¢ÇµÌÚºä46¤òÂ´¶È¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢»³²¼¤ÎÇÐÍ¥¥¥ã¥ê¥¢¤ÏÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤²ÃÂ®¤ò¸«¤»¤¿¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì¡ª¡Ù¡Ê2022Ç¯ÅÙ¸å´ü¡Ë¤Ç¤Î¹¥±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¡Ø¥¹¥¿¥ó¥ÉUP¥¹¥¿ー¥È¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡ØÊÛ¸î»Î¥½¥É¥à¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£¡Ø¤µ¤é¤Ð¡¢²Â¤Æü¡Ù¤Ç¤Ï¡¢»³²¼Èþ·î¤ÏW¼ç±é¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ¡¢ÊÝ°é»Î¤Î¹À¥¹¸¤ò±é¤¸¤¿¡£·»Ëå¤Î¶ØÃÇ¤Î°¦¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Èà½÷¤ÏÍÞÀ©¤µ¤ì¤¿´¶¾ð¤Î±ü¤ËÀø¤àÀÚ¤Ê¤µ¤ä³ëÆ£¤òÁ¡ºÙ¤Ë¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤¿¡£¡ØEye Love You¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢»³²¼¤Ï°ìÅ¾¤·¤Æ·Ú¤ä¤«¤Ê¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤ËÄ©Àï¡£¼ç¿Í¸ø¡¦ËÜµÜÐÒÎ¤¤ÎÆ±Î½¤Ç¤¢¤ê¡¢Îø°¦¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê¡ÈÎø°¦¥Þ¥¹¥¿ー¡ÉÃÓËÜ¿¿¿Ò¤ò±é¤¸¤¿¡£Îø°¦ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢Ç¯²¼¤ÎÃËÀ¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤·¤¿¤ê¤È¡¢ÌÀ¤ë¤¯Á°¸þ¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò³è¤³è¤¤È±é¤¸¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦Âç¿Í¤Î½÷ÀÁü¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¡£
¡¡¡Ø¸æÁâ»Ê¤ËÎø¤Ï¥à¥º¤¹¤®¤ë¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢·ø¼Â¤Ê½îÌ±ÇÉ½÷»Ò¡¦²ÖÁÒ¤Þ¤É¤«¤ò¼«Á³ÂÎ¤Ç±é¤¸¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥³¥á¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Ç¤âÌµÍý¤Ê¤¯¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë´ó¤êÅº¤¦±éµ»¤òÈäÏª¡£ÃÏ¤ËÂ¤Î¤Ä¤¤¤¿²Ä°¦¤é¤·¤µ¤È¡¢Îø¤ËÍÉ¤ì¤ëÈùºÙ¤Ê´¶¾ð¤Îµ¡Èù¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯É½¸½¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÉý¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢½é¼ç±é±Ç²è¡Ø»³ÅÄ¤¯¤ó¤ÈLv999¤ÎÎø¤ò¤¹¤ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤Ê½÷»Ò¹â¹»À¸¡¦ÌÚÇ·²¼°«Ìò¤ËÄ©Àï¡£Åù¿ÈÂç¤ÎÎø¿´¤òÁ¡ºÙ¤Ë¡¢¤«¤Ä¥Ý¥Ã¥×¤ËÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥¯¥êー¥óÁ´ÂÎ¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿½À¤é¤«¤ÊÉ½¾ð¡¢¼«Á³¤Ê¥Æ¥ó¥Ý´¶¡¢¤½¤·¤ÆÍÞÀ©¤µ¤ì¤¿´¶¾ðÉ½¸½¤¬¤³¤³¤Ë·ë¼Â¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¢£ÇµÌÚºä46»þÂå¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢»³²¼Èþ·î¤Î¡È¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¤¥áー¥¸¡É¡¡ÇµÌÚºä46»þÂå¤«¤é¡¢Èà½÷¤Ë¤Ï¡ÈÅØÎÏ¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤¿Í¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥»¥ó¥¿ー¤ËÎ©¤Ä½Å°µ¡¢¥â¥Ç¥ë¶È¤Ç¤Î¼«¸Ê´ÉÍý¡¢ÇÐÍ¥¶È¤Ø¤ÎÃå¼Â¤ÊÊâ¤ß¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½àÈ÷¤È¿¿Ùõ¤µ¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿»³²¼¤¬¡¢À¼Í¥¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÉñÂæ¤Ç¤â¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤ò´Ó¤¤¤¿¡£¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÀÕÇ¤´¶¤È¡¢¿Í´ÖÌ£¤Î¤¢¤ë¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤«¤é²ò¤Êü¤¿¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Èà½÷ËÜÍè¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê´¶¾ðÉ½¸½¤Ï¡¢¤è¤ê¼«Í³¤Ë¡¢¤è¤ê¿¼¤¯²Ö³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¡¡º£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤È¡¢Ä«¥É¥é¼ç±é¤È¤¤¤¦¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ï¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¡£¡ØÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì¡ª¡Ù¤ÇÆÀ¤¿·Ð¸³¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÃå¼Â¤ÊÀ®Ä¹¤ò»×¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤À¤í¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹ñºÝ¶¦Æ±À½ºî¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ø¤ÎÄ©Àï¤â»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£»³²¼¤Î»ý¤ÄÆ©ÌÀ´¶¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê±éµ»ÎÏ¤Ï¡¢¸À¸ì¤äÊ¸²½¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤Æ¶¦ÌÄ¤·ÆÀ¤ëÎÏ¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà½÷¤ÎÎ¹Ï©¤Ï¡¢¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£ÇµÌÚºä46»þÂå¤«¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤Ë¶Ã¤¤È¸Ø¤ê¤òÊú¤¯¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤éÈà½÷¤¬ÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯Ì¤Íè¤Ë¡¢Âç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¤¤¡£ÇÐÍ¥¡¦»³²¼Èþ·î――¤½¤ÎÌ¾¤¬¡¢¤è¤ê¹¤¤À¤³¦¤Çµ±¤¤òÊü¤ÄÆü¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
»²¾È¢¨ https://www.conan-movie.jp/2025/atm/staff.html¡ÊÊ¸¡áÀîºêÎ¶Ìé¡Ë