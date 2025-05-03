19ºÐ²¤½£ÆüËÜ¿Í¤Ï¡Ö½Ð¤ì¤Ð·è¤á¤ëÃË¡×¡¡¹ë²÷¥Ø¥Ã¥É¤Çº£µ¨3GÌÜ¤Ë¡Ö²Æ¤Ë¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ë¤¤¤Ê¤¤¡©¡×
¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥ÈFW¸åÆ£·¼²ð¤¬ÀèÀ©ÃÆ
¡¡¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ë19ºÐ¤ÎFW¸åÆ£·¼²ð¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö5·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè7Àá¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×Àï¤ÇÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¹ë²÷¤Ê¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¤ÇÀèÀ©¤Î¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡0-0¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤Î10Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é½³¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿±Ô¤¤¥¯¥í¥¹¤òÃæ±û¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸åÆ£¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¡£¥¯¥í¥¹¤ÎÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÊü¤¿¤ì¤¿¶¯Îõ¤Ê¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥´¡¼¥ë±¦¾å¶ù¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ª¤è¤½1¤«·îÈ¾¤Ö¤ê¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤Çº£µ¨3ÆÀÅÀÌÜ¡£¿ÈÄ¹191¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ç´ÆÆÄ¤«¤é¤Îµ¯ÍÑ¤Ë·ë²Ì¤Ç±þ¤¨¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡ÖÀäÂÐÂåÉ½¤ËÍß¤·¤¤¡×¡Ö½Ð¤ì¤Ð·è¤á¤ëÃË¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¤¹¤´¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤À¡×¡Ö¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¡×¡Ö¤¨¤°¤¤¡×¡Ö¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¡×¡Ö²Æ¤Ë¤Ï¤â¤¦¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤«¡©¡×¡ÖÈ¾Ã¼¤Í¤§¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤â3-1¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¾å¡¹¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¸åÆ£¤Ï¥´¡¼¥ë¤Î6Ê¬¸å¤Ë¸òÂå¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë