Ìã¤¤¼ê¤Ë²Á³Ê¤¬¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥ÈÅÐ¾ì¡¡Áí¹çÅª¤ÊÉÊÂ·¤¨¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¤«¤éÁª¤Ù¤ë¡¡¥®¥Õ¥Æ¥£
¡¡e¥®¥Õ¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥®¥Õ¥Æ¥£¤Ï¡¢¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤òÊÔ»¼¡¦À¸À®¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤Ï¡¢¥®¥Õ¥È¤ÎÌã¤¤¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢Áí¹çÅª¤ÊÉÊÂ·¤¨¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤«¤éÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡5·î1Æü¡¢¥Ï¥ó¥º¿·½ÉÅ¹¡¦ÇßÅÄÅ¹¡¦ÇîÂ¿Å¹¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ç¡¢Æ±¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È16¼ïÎà¤ÎÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¡¡
¡¡16¼ïÎà¤Î1¤Ä¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¡¦À¤³¦³ÆÃÏ¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤ò°·¤¦¡ÖOtomoni¡Ê¥ª¥È¥â¥Ë¡Ë¡×¤Î¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤Ç¤Ï100¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥Ó¡¼¥ë¤ÎÃæ¤«¤éÊ£¿ô¤òÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥®¥Õ¥È¤äÎ¹¤ÈÂÎ¸³¤Î¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤â¼è¤êÂ·¤¨¤ë¡£
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¤À¤¬¡¢¼êÅÏ¤·¤·¤¿¤¤¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¯¡¢URL¤òÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É²½¤·¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¹â¤¤»æ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ä¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤Ë°õºþ¤·¤ÆÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ìã¤¤¼ê¤ÏURL¤äÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤«¤é¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤ÎÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¾¦ÉÊ¤òÁªÂò¤¹¤ë¡£·ÇºÜ¾¦ÉÊ¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤ÏÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Â£Äè¤µ¤ì¤¿¥Á¥±¥Ã¥ÈËç¿ôÆâ¤Ç¾¦ÉÊ¤ò¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÀ©¤Ç¥®¥Õ¥È´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£¡¡
¡¡1Æü¡¢¥Ï¥ó¥º¿·½ÉÅ¹¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÅÄÞ¼·ÃÍýÂè2»ö¶ÈËÜÉôÉûËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÉ½¼¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥®¥Õ¥È¤ò¼õ¤±¼è¤é¤ì¤¿¿Í¤Ë²Á³ÊÂÓ¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤â¤Á¤í¤óÄ´¤Ù¤ì¤ÐÊ¬¤«¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡º£¸å¡¢¡Ö¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òË¡¿Í¤Ë¸þ¤±¤ÆÇä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡¿ô½½±ß¤«¤éÁª¤Ù¤ë²Á³ÊÂÓ¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Êe¥®¥Õ¥È¤«¤é³«»Ï¤·¤¿Æ±¼Ò¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥®¥Õ¥È¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡ÖÄó¶¡Àè¤ÏÂç¤¤¯2¤Ä¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£1¤Ä¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¤ä¥Ù¥Ó¡¼¡¦¥¥Ã¥º¡¢¿©ÉÊ¤Ê¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤µ¤ó¡Ê¥Ö¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡Ë¡£¤â¤¦1¤Ä¤ÏË¡¿Í¡£ÁÏ¶ÈµÇ°¤ä½¾¶È°÷¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸¤Î¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ä¤¯¤ì¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÈÀ¸³è¼Ô¤ÎÀÜÅÀ³ÈÂç¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤ò¼«Á°¤Ç¤Ä¤¯¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¹©¿ô¤äÈñÍÑ¤òÍ×¤¹¤ë¤¿¤á¡È¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ºý»Ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Èºß¸Ë¤ÎÌäÂê¤âÈ¯À¸¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç5000±ß¤ä1Ëü±ß¤Î¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤Ë¼«¼Ò¾¦ÉÊ¤ò¿ôÉÊÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢1¤Ä¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤À¤±¤Ç¤Ä¤¯¤ì¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£
¡¡¡Ö¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ÎÎÁ¶âÂÎ·Ï¤Ï¡¢½é´üÈñÍÑ¡¢·î³Û¥·¥¹¥Æ¥àÍøÍÑÎÁ¡¢¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥ÈURLÈ¯¹Ô¼ê¿ôÎÁ¡£
¡¡ÈÎÇäÂåÍý·ÀÌó¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥®¥Õ¥Æ¥£¤Ï2010Ç¯8·î¤ËÀßÎ©¡£11Ç¯3·î¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥®¥Õ¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ögiftee¡×¤ò³«»Ï¡£2019Ç¯9·î¤ËÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥Þ¥¶¡¼¥º¤Ë¾å¾ì¡£
¡¡Á°´ü¡Ê12·î´ü¡Ë¶ÈÀÓ¤Ï¡¢Çä¾å¹â95.5²¯±ß¡ÊÁ°Ç¯Èæ32.2¡óÁý¡Ë¡¢EBITDA22.9²¯±ß¡Ê32.8¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×17.4²¯±ß¡Ê37.6¡óÁý¡Ë¡¢·Ð¾ïÍø±×15.7²¯±ß¡Ê27.5¡óÁý¡Ë¡¢¿Æ²ñ¼Ò³ô¼ç¤Ëµ¢Â°¤¹¤ëÅö´ü½ãÂ»¼º5.1²¯±ß¡£
¡¡»ö¶È¤ÎÃì¤Ï°Ê²¼¤Î4¤Ä¡£
¡¡¡½¡½¸Ä¿Í¸þ¤±giftee¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê²ñ°÷¿ô232Ëü¿Í¡¦Çä¾å¹½À®Èæ2¡ó¡Ë
¡¡¡½¡½Ë¡¿Í¸þ¤±giftee forBusiness¥µ¡¼¥Ó¥¹(¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼2028¼Ò¡¦Çä¾å¹½À®Èæ83¡ó)
¡¡¡½¡½¾®ÇäÅ¹¸þ¤±eGift System¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼267¼Ò¡¦Çä¾å¹½À®Èæ12¡ó¡Ë
¡¡¡½¡½¼«¼£ÂÎ¸þ¤±ÃÏ°èÄÌ²ß¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÊÇä¾å¹½À®Èæ3¡ó¡Ë
¡¡ÌðÌî·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡Ö2024¥®¥Õ¥È»Ô¾ìÇò½ñ¡×¤ò¤â¤È¤ËÆ±¼Ò¤¬»»½Ð¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2023Ç¯¥®¥Õ¥È»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï10Ãû8930²¯±ß¡£ÆâÌõ¤Ï¥«¥¸¥å¥¢¥ëÎÎ°è6Ãû±ß¶¯¡Ê¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥®¥Õ¥È5Ãû4690²¯±ß¡¦Ë¡¿Í¥®¥Õ¥È1Ãû3695²¯±ß¡Ë¡¢¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ëÎÎ°èÌó4Ãû±ß¡£
¡¡Àøºß»Ô¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸Ä¿Í¥®¥Õ¥È»Ô¾ì¤ÇÌó8Ãû±ß¡¢Ë¡¿Í¥®¥Õ¥È»Ô¾ì¤òÊñ´Þ¤¹¤ëÈÎÂ¥»Ô¾ì¤ÇÌó15Ãû±ß¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸»Ô¾ì¤ÇÌó7500²¯±ß¤È¿ä·×¤¹¤ë¡£