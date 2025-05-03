¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼Å·Á³¿å¡×¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë°ûÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë10Âå¤Ë¾È½à
¡¡¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¿©ÉÊ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼Å·Á³¿å¡×¤Ç¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë°ûÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë10Âå¤â¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤ª¤¤¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿º´Æ£¶©¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô²ÝÄ¹¤Ï¡Ö3·î¤ËÈ¯É½¤·Åö¼Ò¤Î¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô°ûÍÑ¼ÂÂÖ¡¦°Õ¼±Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢10Âå¤¬Ä¹´üÅª¤Ê·ò¹¯¡¦ÈþÍÆ¤Î¤¿¤á¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤ò°ûÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£10Âå¤Ï¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¼¡À¤Âå¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á10Âå¤Ë¸þ¤±¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡Æ±Ä´ºº¤Ï¡¢1991Ç¯¤«¤é·ÑÂ³¤·¤Æ¼Â»Ü¡¦È¯É½¤µ¤ì¡¢º£²ó¤«¤éÄ´ººÂÐ¾Ý¼Ô¤Ë10Âå¤ò²Ã¤¨¤¿¡£º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ï¡¢2024Ç¯9·î¡¢¼óÅÔ·÷¤È´ØÀ¾·÷¤Ëµï½»¤¹¤ë15¡Á69ºÐ¤ÎÃË½÷538¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿å¤Î°û¤ßÊý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡È°ìÆü¤ÎÃæ¤ÇÄê´üÅª¤Ë¿å¤ò°û¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤ÈÅú¤¨¤¿10Âå¤Î³ä¹ç¤¬¡¢Â¾Ç¯Âå¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ10¥Ý¥¤¥ó¥È¤Û¤É¹â¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡È¤¢¤¨¤Æ¿å¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡É¤ÎÀßÌä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â10Âå¤¬Â¾Ç¯Âå¤è¤ê¤â20¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾å¹â¤¯¡¢ÆÃ¤Ë60Âå¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È35¥Ý¥¤¥ó¥È¤Û¤Éº¹¤¬¤¢¤ê¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°ûÎÁ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÃæ¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë¿å¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢10Âå¤Î¡È¿å¤ò°û¤à¤³¤È¤¬¼«¿È¤Î·ò¹¯¤äÈþÍÆ¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¡É¤È¤Î°Õ¼±¤¬Â¾¤ÎÇ¯Âå¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¹â¤¤¤³¤È¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼Å·Á³¿å¡×ËÜÂÎ¡ÊÅ·Á³¿å¡Ë¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢10Âå¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤ò°Õ¼±¤·¤Ä¤ÄÉý¹¤¤ÁØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö°ú¤Â³¤¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È°ûÍÑ²ÁÃÍ¤ÎÎ¾¼´¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¡£
¡¡¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ÁÊµá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ¡Ö¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡Ö¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡×¤Ï¡¢¿å¤Î»ÈÍÑÎÌ¤ò¸º¤é¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼è¿åÎÌ°Ê¾å¤Î¿å¤ò¿å·Ï¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë°é¤ó¤Ç¤¤¤¯¹Í¤¨Êý¤Ç¡¢³¤³°¤Ç¤ÏÃíÌÜ¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¾¦ÉÊÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼»Ô¾ì¤ËÎ®Æþ¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°ûÍÑÍÑÅÓ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÀÜÅÀ¤ò³ÈÂç¤¹¤Ù¤¯¥Ö¥é¥ó¥É½é¤ÎÎäÅà¾¦ÉÊ¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼Å·Á³¿å¡¡ÎäÅàPET¡×¤ò4·î1Æü¤Ë¿·È¯Çä¤·¤¿¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢ºòÇ¯5·î¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÈ¯Çä¤·¤Æ¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼Å·Á³¿å¡×1LPET¤ÎÆ³Æþ³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¡£1L¤Î¼çÍ×ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ç¤¢¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÃª¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦ÎÌÈÎÅ¹¤Ø¤ÎÄó°Æ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥Ö¥é¥ó¥ÉÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼Å·Á³¿å¡×ËÜÂÎ¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤éÅ¸³«ÉÊ¤ÎÎÎ°è¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤òÊý¿Ë¤Ë·Ç¤²¤ë¡£
¡¡¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼Å·Á³¿å¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î2024Ç¯1¡Ý12·îÎß·×ÈÎÇä¿ôÎÌ¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ3¡óÁý¤Î1²¯4210Ëü¥±¡¼¥¹¤òµÏ¿¤·¤Æ²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¡¢7Ç¯Ï¢Â³¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¡£
À®Ä¹¤Î¸£°úÌò¤Ë¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼Å·Á³¿å¡×ËÜÂÎ¤ÈÅ¸³«ÉÊ¤Î¡Ö¤¤ê¤Ã¤È²Ì¼Â¡×¤òµó¤²¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯8·î8Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÎ×»þ¾ðÊó¡ÊµðÂçÃÏ¿ÌÃí°Õ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼ûÍ×¤¬µÞÁý¤·¤¿¸å¤ËÎ¢ÊÖ¤·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ûÍ×¤¬µÞÁý¤·¤¿ºÝ¤Ë¶¡µë¤òÀÚ¤é¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡º£¸å¤Ï¡¢Í»ö¤äÅ·ºÒ¤ÎÈ÷¤¨¤È¤·¤Æ¡¢ËÉºÒÈ÷Ãß¤ò°ú¤Â³¤¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
»Ô¾ì¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Î·üÇ°ºàÎÁ¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì·ÐºÑ¤òµó¤²¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¥â¥Î¤Î²Á³Ê¤¬¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¤«¤ò¾ï¤Ë¥¦¥©¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀáÌó»Ö¸þ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¿å¤«¤é¾ô¿å´ï¤ä¼ê¤¤¤ì¤ÎÇþÃã¤ËÎ®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤â¤¢¤ë¡£NB¤È¤·¤Æ¤ÏPB¤äÄã²Á³Ê¾¦ÉÊ¤È¤Î²Á³Êº¹¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨³Ú´Ñ»ë¤Ç¤¤º¡¢°ú¤Â³¤¥Ö¥é¥ó¥É¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡£