ÂçÂ´¼º¶È¼Ô3000Ëü¿Í¡Ä¡ª¥Ç¥Õ¥ì¡¦ÉÔÆ°»º¡É¥É¥óÄìÉÔ¶·¡É¤ÎÃæ¹ñ¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¡¢ËÌµþ¡¦¾å³¤¤ÎÃüÍî¤ò¼¨¤¹¡Ö¾×·â¥Ç¡¼¥¿¡×
¡ÖÂçÂ´¤Î½¢¿¦Î¨30%Âæ¡×¤Î»î»»
¥Ç¥Õ¥ì¡¦ÉÔÆ°»ºÉÔ¶·¤Ë²Ã¤¨¡¢¥È¥é¥ó¥×¤ÎÊÆ¹ñ¤È¤Î·ÐºÑÀïÁè¤¬Ä¾·â¤¹¤ëÃæ¹ñ¤Ç¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤¬¼Ò²ñÉÔ°Â¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍ½ÁÛ¤µ¤»¤ë¡¢¤¢¤ë»î»»¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
3·î10Æü¡¢¹á¹Á²Ê³Øµ»½ÑÂç³Ø¶µ¼ø¡¦·ÐºÑ³Ø¼Ô¤ÎÃú³ØÎÉ»á¤Ï¹á¹Á»æ¤Î¡Ö¿®Êó¡×¤Ç¡ÖÆâÃÏÂçÂ´¼º¶ÈÂç·³¤Ï3000Ëü¿Í¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ëÏÀÉ¾¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¹á¹Á¿Í¤Î¸À¤¦¡ÖÆâÃÏ¡×¤È¤Ï¤¹¤Ê¤ï¤ÁÃæ¹ñÂçÎ¦¡¢¹á¹Á°Ê³°¤ÎÃæ¹ñÁ´°è¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÀÉ¾¤ÎÃæ¤ÇÃú³ØÎÉ»á¤Ï¤Þ¤º¡¢¼«¤é¤ÎÄ´ºº¤È»î»»¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¡ÖºòÇ¯ÅÙ¤ÎÆâÃÏ¤ÎÂçÂ´¤Î½¢¿¦Î¨¤Ï30¡Á35%ÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤Î·ëÏÀ¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾å¤ÇÃú¶µ¼ø¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢2020Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎËèÇ¯¤Î¡ÖÆâÃÏÂçÂ´¿ô¡×¤ò´ð¿ô¤Ë¤·¤Æ¡¢¤³¤Î5Ç¯´Ö¤Ç¡ÖÂ´¶È¤Ï¤¹¤Ê¤ï¤Á¼º¶È¡×¤È¤Þ¤Ç¤¤¤ï¤ì¤ëÂçÂ´¤Î¼º¶È¼Ô¿ô¤ò³ä¤ê½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÌó3000Ëü¿ÍÄøÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Î¾×·âÅª¤Ê¿äÂ¬¿ô»ú¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ì¤Ï¡¢¼ÂÂÖ¤Ë¶á¤¤¿ô»ú¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢º£¸å¤Î¾õ¶·¤Ï¤µ¤é¤Ë°²½¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¤¢¤í¤¦¡£3·î20Æü¤ËÃæ¹ñ¹ñ²ÈÅý·×¶É¤¬È¯É½¤·¤¿2·î¤Î16¡Á24ºÐ¡Ê³ØÀ¸¤ò½ü¤¯¡Ë¤ÎÅÔ»ÔÉô¼ãÇ¯¼º¶ÈÎ¨¤Ï16.9¡ó¤È¡¢1·î¤Î16.1¡ó¤«¤é¾å¾º¤·¤¿¡£¾å¾º¤Ï2¥«·îÏ¢Â³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£25¡Á29ºÐ¤Î¼º¶ÈÎ¨¤â6.9¡ó¤«¤é7.3¡ó¤Ø¤È¾å¾º¡£30¡Á59ºÐ¤Î¼º¶ÈÎ¨¤â4.0¡ó¤«¤é4.3¡ó¤Ë¾å¾º¤·¤¿¤È¸À¤¦¡£
¼ÂºÝ¤Î¼º¶ÈÎ¨¤ÏÅý·×¶É¤Î¸ø¼°È¯É½¤è¤ê¤âÇÜ°Ê¾å¤Ë¹â¤¤¤Î¤ÏÃæ¹ñ¹ñÆâ¤Î¾ï¼±¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Î¿ô»ú¤â¡Ö¾å¾º¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£º£¸å¤Î¸ÛÍÑ¾ðÀª¤¬¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¤½¤Î°ìÊý¡¢º£Ç¯¤ÎÂçÂ´¿ô¤Ï»Ë¾åºÇ¹â¤Î1220Ëü¿Í°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢º£Ç¯¤ÎÂçÂ´¼º¶ÈÎ¨¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¿ôÀéËü¿ÍÃ±°Ì¤ÎÂçÂ´¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¿¦¤â¤Ê¤¯¹Ô¤¾ì¤ò¼º¤¦¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¡¢¹ñÆâ¤ÎÂçÆ°Íð¤ÎÈ¯À¸¤Ë·Ò¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤À¼Á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ç¥Õ¥ì¡¦ÉÔÆ°»ºÉÔ¶·¤¬Â³¤¯·ÐºÑ¾ðÀª
»öÂÖ¤¬°²½¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¸½¾õ¤Î·ÐºÑ¾õ¶·¤Î°²½¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤¬¤¢¤ë¡£3·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é³ÆÊýÌÌ¤¬¸øÉ½¤·¤¿°ìÏ¢¤Î·ÐºÑ´ØÏ¢¿ô»ú¤ò¤ß¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÃæ¹ñ·ÐºÑ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¿¼¹ï¤ÊÉÔ¶·¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¤Þ¤º¤Ï3·î2Æü¡¢Ãæ¹ñ»Ø¿ô¸¦µæ±¡¤¬¸øÉ½¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯1¡Á2·î¡¢Á´¹ñ¤Ç´ë¶Èµ¬ÌÏ100°Ì°ÊÆâ¤ÎÉÔÆ°»º³«È¯Âç¼ê(É´¶¯Ë¼´ë)¤ÎÇä¾åÁí³Û¤Ï4479.9²¯¸µ¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç¤Ï5.9%¸º¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¸º¾¯Éý¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÉÔÆ°»º»Ô¾ì¿êÂà¤ÎÎ®¤ì¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
3·î7Æü¡¢Ãæ¹ñÀÇ´ØÁí½ð¤¬¸øÉ½¤·¤¿¿ô»ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯1¡Á2·î¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂÐ³°Í¢½ÐÁí³Û¤Ï5399.4²¯¥É¥ë¤ÇÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç¤Ï3.4%Áý¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Í¢ÆþÁí³Û¤Ï3694.3²¯¥É¥ë¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç¤Ï8.4%¸º¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£Í¢½Ð¤¬3.4%Áý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î20%¿·´ØÀÇ¼Â»Ü¤ÎÁ°¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¾¦¼Ò¤Ê¤É¤¬µÞ¤¤¤ÇÃæ¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¤ò½¸ÃæÅª¤ËÁý¤ä¤·¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¤Î°ì¤Ä¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¡ÖÍ¢Æþ8.4%¸º¡×¤ÏµÕ¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹ñÆâ¼ûÍ×¤¬ÂçÉý¤Ë°à½Ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢3·î9Æü¡¢¹ñ²ÈÅý·×¶É¤¬2·î¤ÎÀ¸»º¼ÔÊª²Á»Ø¿ô(PPI)¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ2.2%²¼Íî¡¢2022Ç¯10·î°ÊÍè¤ÎÏ¢Â³29¥ö·î¤Î²¼Íî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ï¢Â³29¥ö·î¤ÎPPI²¼Íî¤Ï¡¢´°Á´¤ËÂçÉÔ¶·µé¤Î¥Ç¥Õ¥ì¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ°²½¡¢ÅÝ»º¤È¼º¶È¤ÎÂçÎÌÈ¯À¸¤Ç¤¢¤ë¡£2025Ç¯¤â¡¢Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤Ï¡ÖÃÏ¹ö¤Î°ìÇ¯¡×¤È¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ËÌµþ¡¦¾å³¤¡Ö¾ÃÈñµÞÍî¡×¤Î¾×·â
¤½¤ì¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¿ô»ú¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
ºòÇ¯2024Ç¯4·î27Æü¸ø³«¤Î¡ÖÃæ¹ñ¤Î¼ÂÂÖ¤ÏÂç·ÐºÑÅÔ»Ô¡ØËâÅÔ¡Ù¾å³¤¤ÎÃüÍî¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ç²òÀâ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Î¾ÃÈñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë»ØÉ¸¤¬¡¢¾å³¤¡¦ËÌµþ¤Î2ÂçÅÔ»Ô¤ÎÆ°¸þ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î2»Ô¤Î¿ô»ú¤¬¡ÖÂ³Íî¡×¤É¤³¤í¤«¡ÖµÞÍî¡×¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
4·î22Æü¡¢ËÌµþ»ÔÅý·×¶É¤Ïº£Ç¯Âè°ì»ÍÈ¾´ü(1¡Á3·î)¤Î»ÔÆâ¤Î¾ÃÈñ»ö¾ð¤ò¼¨¤¹°ìÏ¢¤Î¿ô»ú¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£1¡Á3·î¤ÎËÌµþ»Ô¼Ò²ñ¾ÃÈñÉÊ¾®ÇäÁí³Û¤ÏÌó3456²¯¸µ¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç¤Ï3.3%¸º¡¢Ãæ¤Ç¤â3·î¤Ï1049²¯¸µ¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ9.9%¸º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¾ÃÈñ1³ä¸º¡×¡¢¤½¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¾ÃÈñ¤ÎµÞÍî¡×¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤»öÂÖ¤ÎÈ¯À¸¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÌµþ¤Î3·î¤ÎÁ°Ç¯Æ±·îÈæ¾ÃÈñ¸º¤Î¤¦¤Á¤ï¤±¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢³°¿©¤Î¾®ÇäÁí³Û¤Ï3.1%¸º¡¢²½¾ÑÉÊÎà¤Î¾®ÇäÁí³Û¤Ï10.9%¸º¡¢ÆüÍÑÉÊÎà¤Î¾®ÇäÁý³Û¤Ï13%¸º¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¸ä³ÚÍÑÉÊÎà¤Ï17.6%¸º¡¢¡ÖÊ¸²½¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹ÍÑÉÊÎà¡×¤Ï22.6%¸º¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ï20.6%¸º¡¢¤½¤·¤ÆÄÌ¿®µ¡´ïÎà¤Ï38.2%¸º¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿©ÎÈ¡¦¿©ÉÊ¤Î¾®Çä¾åÁí³Û¤Ï1%Áý¡¢¡Ö¶â¶ä¼îÊõ¡×¤Î¤½¤ì¤Ï28.5%Áý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°Ê¾å¤Î¿ô»ú¤«¤é¤âÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë3·î¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÌµþ»ÔÌ±¤Ï¡¢³°¿©¤ä¸ä³Ú¤ò¹µ¤¨¤á¤Ë¤·¤Æ¡¢²½¾ÑÉÊ¤äÆüÍÑÉÊ¤Î¾ÃÈñ¤òÂçÉý¤Ë¸º¤é¤·¡¢¼Ö¤äÄÌ¿®µ¡´ï¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ûÍ×¤òµÞÂ®¤Ë°à½Ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÊ¸²½¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹ÍÑÉÊÎà¡×¤Î¾®ÇäÁí³Û¤Î22.6%¸º¤Ï¡¢ËÌµþ»Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹³èÆ°¤Î½Ì¾®¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î°ìÊý¡¢¡Ö¶â¶ä¼îÊõ¡×¤Î¾®ÇäÁí³Û¤Ï28.5%¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢ËÌµþ»ÔÌ±¤¬Æü¾ï¤Î¾ÃÈñ¤òÅ°ÄìÅª¤Ëºï¤ë°ìÊý¡¢¾Íè¤Ø¤ÎÂç¤¤¤Ê¤ëÉÔ°Â¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¶âÍ»¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®´¶¤Î¤¿¤á¤Ë¡Öµæ¶Ë¤ÎÃùÃß¼êÃÊ¡×¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
4·î23Æü¡¢¾å³¤»ÔÅö¶É¤âÂè°ì»ÍÈ¾´ü¤Î¾ÃÈñ¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÏ¢¤Î¿ô»ú¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ï¡¢¾å³¤»Ô¤Î3·î¤Î¼Ò²ñ¾ÃÈñÉÊ¾®ÇäÁí³Û¤Ï14.1%¸º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢³°¿©¤Î¤½¤ì¤Ï6.2%¸º¡¢²ÈÄíÍÑÅÅ´ï¤Ï4.7%¸º¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ï19.4%¸º¤Ê¤É¡¢ËÌµþ¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¾ÃÈñµÞÍî¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Î¾ÃÈñ¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë2ÂçÅÔ²ñ¡¢ËÌµþ¤È¾å³¤¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¿¼¹ï¤Ê¾ÃÈñµÞÍî¤Ï¤³¤ì¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤È¤ÎËÇ°×ÀïÁè¤Ë¤è¤Ã¤Æº£¸å¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂÐ³°Í¢½Ð¤âÂçÉý¤Ë¸º¤ë¤³¤È¤ÏÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤ÇÆâ¼û¤È¤·¤Æ¤Î¾ÃÈñ¤¬Îä¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤ò½±¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçÉÔ¶·¤Ï¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤ËÍ½ÁÛ¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ç¤Ë¹â¿å½à¤Ç¤¢¤ëÂçÂ´¼º¶ÈÎ¨¡¢¼ãÇ¯¼º¶ÈÎ¨¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë°²½¤ò¾·¤¯¡£¡Ö´°Á´¸ÛÍÑ¡×¤òÌóÂ«¤¹¤ë¶¦»º¼çµÁ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤ÎÃæ¹ñ¤Ë¤Ï¡¢¼º¶ÈÎ¨¤Î¤È¤á¤É¤Ê¤¤¾å¾º¤Ë¤è¤ë¼Ò²ñÉÔ°Â¤ÎÌ¤Íè¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Î¼ÂÂÖ¤ÏÂç·ÐºÑÅÔ»Ô¡ÖËâÅÔ¡×¾å³¤¤ÎÃüÍî¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë