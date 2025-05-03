¾®ÅÄµÞ¥Û¥Æ¥ë¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¥µ¥¶¥ó¥¿¥ï¡¼¡¢¡Ö¥á¥í¥ó¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤òÄó¶¡¡¡7·î31Æü¤Þ¤Ç
¾®ÅÄµÞ¥Û¥Æ¥ë¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¥µ¥¶¥ó¥¿¥ï¡¼¤Ï¡¢¡Ö¥á¥í¥ó¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤ò5·î1Æü¤«¤é7·î31Æü¤Þ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¾åÃÊ¤ËÎ©Àî»Ô°ËÆ£ÍÜ·Ü¾ì¤Î¡Ö¤¿¤Þ¤´¤³¤í¡×¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿¼«²ÈÀ½¥Ñ¥ó¤Î¡Ö¥á¥í¥ó¤Î¥Ñ¥ó¥Ö¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤ä¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥á¥í¥ó¤Î²ÌÆù¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥á¥í¥ó¤ÈÇò¥Ö¥É¥¦¤Î¥¸¥å¥ì¡×¡¢¡Ö¥á¥í¥ó¤È´Å²Æ¤Î¥¿¥ë¥È¡×¡¢ÃæÃÊ¤Ë¡Ö¥³¡¼¥ë¥É¥Ó¡¼¥Õ¤Î¥Ñ¥Ë¡¼¥Ë¡×¡Ö¾®³Þ¸¶»ºÀÄ¥Ñ¥Ñ¥¤¥ä¤ÈÌîºÚ¤Î¥Ô¥¯¥ë¥¹¡×¤Ê¤É¤Î¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¡¢²¼ÃÊ¤Ë¥á¥í¥ó¤¬¹á¤ë¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¥Ð¥¿¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¶´¤ó¤À¡Ö¥á¥í¥ó¤Î¥Þ¥«¥í¥ó¡×¡¢¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥á¥í¥ó¡×¤È¡¢ÊÌ»®¤Ç¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó»ÅÎ©¤Æ¤Î¥¹¥³¡¼¥ó¡¢¥×¥ì¡¼¥ó¥¹¥³¡¼¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¹ÈÃã¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¤Ê¤ÉÌó15¼ïÎà°Ê¾å¤ò¹¥¤¤Ê¤À¤±³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ö¥ë¡¼¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¥ì¥Ã¥É¤«¤éÁª¤Ù¤ë¡Ö¡È¿ä¤·¡É¥«¥é¡¼¥â¥¯¥Æ¥ë¡×¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
¾ì½ê¤Ï20³¬¥é¥¦¥ó¥¸ ¥µ¥¦¥¹¥³¡¼¥È¡£Äó¶¡»þ´Ö¤ÏÊ¿Æü¤¬Àµ¸á¤«¤é¸á¸å8»þ¡Ê¶âÍËÆü¤Ï9»þ¡Ë¤Þ¤Ç¡¢ÅÚÆü½ËÆü¤Ï¸áÁ°11»þÈ¾¤«¤é¸á¸å8»þ¤Þ¤Ç¤Ç³Æ2»þ´ÖÀ©¡£¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï1»þ´ÖÈ¾¤Ç¥é¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼¡£7·î¤Î¤ß´°Á´Í½ÌóÀ©¤È¤Ê¤ë¡£ÎÁ¶â¤Ï5,000±ß¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¥â¥¯¥Æ¥ë¤Ï1,400±ß¡£¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ´Þ¤à¡£