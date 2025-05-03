¡ÖÆüËÜ¤Ë¤Ò¤¶¤Þ¤º¤¤¤¿¾×·â¤¬¡Ä¡×¡ÈÀîºê¥·¥ç¥Ã¥¯¡É¤ÎÍ¾ÇÈ¡ª ÇÔÀï¤ËÎÞ¤·¤¿C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡¢¼º°Õ¤ÎÅÅ·âÂàÃÄ¤â¡ÖÈá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÚACLE¡Û
¡¡¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Î¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï£´·î30Æü¤Î¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡½¥È¡ÊACLE¡Ë½à·è¾¡¤Ç¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ë£²¡Ý£³¤ÇÇÔ¤ì¤¿¸å¡¢ÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤Æ²ù¤·¤µ¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Ã¯¤è¤ê¤âÉé¤±¤º·ù¤¤¤Ç¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¥¿¥¤¥È¥ë¤ËìÅÍß¤Ê¥¹¥¿¡¼¤À¤±¤Ë¡¢¼ºË¾¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤Î40ºÐ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ÜÀÒÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Øtransfermarkt¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¶ìÇº¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Ç¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Î¼ö¤¤¤ÏÂ³¤¯¡×¤È¸«½Ð¤·¤ò¤Ä¤±¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¡¢¥µ¥¦¥¸¡¦¥×¥í¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤¬¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤ÏÅÚÍËÆü¤Î¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¤È¤Î·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ëÂçËÜÌ¿¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÀîºê¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡×
¡Ú²èÁü¡ÛÀäÀ¤¤ÎÈþ½÷¤¬¤º¤é¤ê¡ªC¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¡È¸µÎø¿Í¡õ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡É¤¿¤Á¤òÇ¯Âå½ç¤Ë°ìµó¸ø³«¡ª
¡Øtransfermarkt¡Ù¤Ï¡Ö¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Ç¼çÍ×¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ò°ì¤Ä¤â³ÍÆÀ¤Ç¤¤º¡¢¤½¤Î¼ö¤¤¤ÏÀîºêÀï¤Ç¤âÂ³¤¤¤¿¡£¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Ç101»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢91¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¥µ¥¦¥¸¡¦¥×¥í¥ê¡¼¥°¡¢¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¢¤½¤·¤Æ¹ñÆâ¤Î¤É¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤â³ÍÆÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¡¢ÂàÃÄ¤Î²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Ç¤ÎÂÚºß¤ò±äÄ¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ë¤¬¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¤Þ¤À¿·¤·¤¤·ÀÌó¤Ë¥µ¥¤¥ó¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸½ºß¤Î·ÀÌó¤Ï£¶·î¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Èà¤Î¾Íè¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡×
¡¡¤³¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤¿´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥¿¥ë¥³¥ê¥¢¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ë¤Ò¤¶¤Þ¤º¤¤¤¿¾×·â¤ÎÍ¾ÇÈ¡£¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Ï³Í¤ì¤Ê¤¤¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤«¤é½Ð¹ñ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½FW¤Ï¥µ¥¦¥¸¤Ë»Ä¤ë¤Î¤«¡¢¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤ë¤Î¤«¡£Âç¤¤¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡Ã¯¤è¤ê¤âÉé¤±¤º·ù¤¤¤Ç¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¥¿¥¤¥È¥ë¤ËìÅÍß¤Ê¥¹¥¿¡¼¤À¤±¤Ë¡¢¼ºË¾¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤Î40ºÐ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ÜÀÒÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Øtransfermarkt¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¶ìÇº¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Ç¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Î¼ö¤¤¤ÏÂ³¤¯¡×¤È¸«½Ð¤·¤ò¤Ä¤±¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÀäÀ¤¤ÎÈþ½÷¤¬¤º¤é¤ê¡ªC¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¡È¸µÎø¿Í¡õ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡É¤¿¤Á¤òÇ¯Âå½ç¤Ë°ìµó¸ø³«¡ª
¡Øtransfermarkt¡Ù¤Ï¡Ö¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Ç¼çÍ×¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ò°ì¤Ä¤â³ÍÆÀ¤Ç¤¤º¡¢¤½¤Î¼ö¤¤¤ÏÀîºêÀï¤Ç¤âÂ³¤¤¤¿¡£¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Ç101»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢91¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¥µ¥¦¥¸¡¦¥×¥í¥ê¡¼¥°¡¢¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¢¤½¤·¤Æ¹ñÆâ¤Î¤É¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤â³ÍÆÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¡¢ÂàÃÄ¤Î²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Ç¤ÎÂÚºß¤ò±äÄ¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ë¤¬¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¤Þ¤À¿·¤·¤¤·ÀÌó¤Ë¥µ¥¤¥ó¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸½ºß¤Î·ÀÌó¤Ï£¶·î¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Èà¤Î¾Íè¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡×
¡¡¤³¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤¿´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥¿¥ë¥³¥ê¥¢¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ë¤Ò¤¶¤Þ¤º¤¤¤¿¾×·â¤ÎÍ¾ÇÈ¡£¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Ï³Í¤ì¤Ê¤¤¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤«¤é½Ð¹ñ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½FW¤Ï¥µ¥¦¥¸¤Ë»Ä¤ë¤Î¤«¡¢¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤ë¤Î¤«¡£Âç¤¤¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô