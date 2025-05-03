¡Ú¥¢¥¸¥¢½³µå¥ê¥µ¡¼¥Á¡ÛÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤¬·Ù²ü¤¹¤Ù¤¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¤Î»ÉµÒ4Áª+1
Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ï5·î4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥¸¥Ã¥À¤Î¥¥ó¥°¡¦¥¢¥Ö¥É¥¥¥Ã¥é¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¥Æ¥£¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È·è¾¡¤Ç¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Ú¹ñÈþ¿Í¥¢¥Ê¡¢¥µ¥¦¥¸¤ÇCR7¤«¤é¥µ¥¤¥ó¤â¤é¤¤¤´Ëþ±Ù
¥µ¥¦¥¸½¸Ãæ³«ºÅ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¥¢¥ë¡¦¥µ¥Ã¥É¤ò±äÄ¹Àï¤ÎËö3-2¡¢½à·è¾¡¤Ç¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤éÍÊ¤¹¤ë¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤ò3-2¤ÇÇË¤ê¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡£Èá´ê¤Î¡È¥¢¥¸¥¢ÀÄÇÆ¡É¤ØºÇ¸å¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢½à·è¾¡¤Ç¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤È¤ÎÆ±¹ñÂÐ·è¤ò3-1¤ÇÀ©¤·¤¿¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¤À¡£
Á°²ó¤Î¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ëÆ±ÍÍ¡¢¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¤Ë¤â²¤½£¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ç³èÌö¤·¤¿¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬Â¿¿ôÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤¬·Ù²ü¤¹¤Ù¤¡È»ÉµÒ¡É¤ò¡Ö4+1¡×¿Í¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¥¬¥ì¡¼¥Î¡Ê27¡Ë
º£Ç¯1·î¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¥¦¥£¥ó¥¬¡¼¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ¹¤¯¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤·¡¢¥Ý¥ë¥È¤ä¥Ý¥ë¥Æ¥£¥â¥Í¥ó¥»¡¢¥ê¥ª¡¦¥¢¥ô¥§¡¢¥Ö¥é¥¬¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤Æ¥ê¡¼¥°ÄÌ»»202»î¹ç43¥´¡¼¥ë27¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¥Ý¥ë¥È¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡2²ó¡¢¥«¥Ã¥×ÀïÍ¥¾¡3²ó¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Á°ºÇ¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿4·î23Æü¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï1¥´¡¼¥ë¤Î³èÌö¤â¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ý¥ë¥È»þÂå¤ËÅö»þ¥¨¥¹¥È¥ê¥ë¡¦¥×¥é¥¤¥¢½êÂ°¤À¤Ã¤¿¥¨¥ê¥½¥ó¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥¤¥ô¥¡¥ó¡¦¥È¥Ë¡¼¡Ê29¡Ë
2024Ç¯EURO¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡£¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É4Éô¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÃå¼Â¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¡¢2020-2021¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤Î¥¯¥é¥Ö½é¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¡£2022-2023¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥°Àï33»î¹ç20¥´¡¼¥ë4¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¤â¸«¤»¤¿¡£º£µ¨¥µ¥¦¥¸¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï25»î¹ç19¥´¡¼¥ë¤ÇÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°3°Ì¡£Ç¯ÌÀ¤±°Ê¹ß¤Î¥ê¡¼¥°Àï15»î¹ç¤Ç7ÀïÏ¢È¯´Þ¤à16¥´¡¼¥ë¤È°µ´¬¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥¸¥§¡¼¥ë¡¦¥¤¥Ð¥Ë¥§¥¹¡Ê26¡Ë
¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½Îò¤â¤¢¤ë¿ÈÄ¹185cm¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡£¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê²ÃÆþ°ÊÁ°¤Ï¥í¡¼¥Þ¤Ç¥ì¥ó¥¿¥ë´ü´Ö´Þ¤á3¥·¡¼¥º¥óÈ¾¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»149»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£2021-2022¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢Íâ2022-2023¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°½àÍ¥¾¡¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Á°¤Î¥ê¡¼¥°ÀïÄ¾¶á4»î¹ç¤Ç3¥´¡¼¥ë¤È¹¥Ä´¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Õ¥ë¥ß¥Í¥ó¥»»þÂå¤Ë¥¸¥§¥¸¥¨¥¦¤ÈÂÐÀï·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£¥á¥ê¥Õ¡¦¥Ç¥ß¥é¥ë¡Ê27¡Ë
2023Ç¯8·î¤«¤é¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥È¥ë¥³ÂåÉ½¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡£²ÃÆþ°ÊÁ°¤Ï¥È¥ë¥³¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ò·Ð¤Æ¥µ¥Ã¥¹¥ª¡¼¥í¤ä¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¡¢¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¯¥é¥Ö¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ç¤Ï¥»¥ê¥¨A¤ä¥³¥Ã¥Ñ¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢Í¥¾¡¤ò·Ð¸³¡£¥È¥ë¥³ÂåÉ½¤Ç¤âEURO2Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2023Ç¯9·î¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤é¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Õ¥£¥ë¥ß¡¼¥Î¡Ê33¡Ë
¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡£º£µ¨³«Ëë¤«¤é¥µ¥¦¥¸¥ê¡¼¥°¤Ç17»î¹ç5¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³°¹ñ¿ÍÁª¼êÏÈ¤Î´Ø·¸¤Çº£Ç¯2·î¤«¤éÅÐÏ¿³°¤È¤Ê¤ê¡¢ACLE¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê°ÊÁ°¤Ï¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¤È¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ç³èÌö¤·¡¢Á°¼Ô¤Ç±§º´Èþµ®»Ë¡¢¸å¼Ô¤ÇÆîÌîÂó¼Â¤È¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ç¤ÏºßÀÒ8Ç¯´Ö¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡¢UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¢¥¯¥é¥ÖWÇÕ¡¢¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×¡¢FA¥«¥Ã¥×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯9·î¤Î³«Ëë¤«¤éÌó7¥«·îÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤ëÀï¤¤¤â¤¢¤È°ì¤Ä¡£J¥ê¡¼¥°Àª¤¬3¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¤ÇACL·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤¬»Ë¾å½é¤Î¥¢¥¸¥¢À©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¤è¤ê¾Ü¤·¤¤¥Á¡¼¥à¾ðÊó¤Ï¡¢ËÜ»î¹ç¤òÌµÎÁÇÛ¿®¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ØDAZN¡Ù¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Î5·î4Æü1»þ30Ê¬¤À¡£