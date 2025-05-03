¡ÖÄ»¤Î¿´Â¡¤Î²Æ¡×½ñÉ¾¡¡Í¥²í¤ÇÌµÂÌ¤Ê¤Ê¸¤¬À¸¤à¶ÛÇ÷´¶
¡¡1980Ç¯Âå¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¸Ð¿åÃÏÊý¡£¸ì¤ê¼ê¤Ç¤¢¤ë½÷À¥µ¥ó¥Ç¡¼¤Ï¡¢16ºÐ¤ÎÌ¼¥É¥ê¡¼¤È¾®¤µ¤ÊÄ®¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥ó¥Ç¡¼¤ÏÇò¤¤¿©¤ÙÊª¤ò¿©¤Ù¤ë½¬´·¤òÄ¹Ç¯Â³¤±¡¢Â¾¿Í¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï50Ç¯Âå¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¡Ø½Ê½÷¤ÎÎéµ·ºîË¡¡Ù¤È¤¤¤¦ËÜ¤Ë¸·Ì©¤Ë½¾¤¤¡¢½Ð¼«¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¤Ê¤¤¥·¥Á¥ê¥¢¤ÎÅÁÅý¤Ë¶¯¤¤°¦Ãå¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Æ¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï´°àú¤ÊÊ¸¾Ï¤òºî¤ì¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ò¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¸½Âå¤Ê¤é¡¢Èà½÷¤Ï¡Ö¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¡×¡ÊASD¡Ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç·ÁÍÆ¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤Î¾®Àâ¤ÎÃø¼Ô¤Ï¡¢¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤½¤¦¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ë²Æ¡¢¥µ¥ó¥Ç¡¼¤ÏÎÙ²È¤ò°ì»þÅª¤Ë¼Ú¤ê¤Æ½»¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷À¥ô¥£¡¼¥¿¤È½Ð²ñ¤¤¡¢É×¤Î¥í¥í¤È¤âÉÑÈË¤Ë´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£Ì¼¤Î¥É¥ê¡¼¤Ï¾Íè¤Î¿ÊÏ©¤ò·è¤á¤ë»þ´ü¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉÔÆ°»º¤Î¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÎÙ¿ÍÉ×ºÊ¤È¤Î¸òÎ®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥É¥ê¡¼¤ÎÀ¤³¦¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ÆÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡°¦¤¹¤ëÌ¼¤¬¼¡¡¹¤È¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¥µ¥ó¥Ç¡¼¤Î¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¾ð¤ÏÍÉ¤é¤°¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤Î´¶³Ð¤Î¤º¤ì¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Î¤Ê¤«¤Ë¹Â¤òÀ¸¤ß¡¢¤È¤¤ËÈÝÄêÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥µ¥ó¥Ç¡¼¤ËÅê¤²¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¡¢À®Ä¹¤¹¤ë²áÄø¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¦ÅØÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡¢¤ÈÊì¿Æ¤«¤é´öÅÙ¤È¤Ê¤¯ÀÕ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ¼ç¿Í¸ø¤È¼þ°Ï¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤¸¤ëíÂíà¡Ê¤¢¤Ä¤ì¤¡Ë¤ò¡¢¾®Àâ¤ÏÀµÌÌ¤«¤é¸«¿ø¤¨¤Ä¤Ä¡¢¥µ¥ó¥Ç¡¼¤Î´¶³Ð¤ò¹ª¤ß¤ËÆÉ¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¿ï½ê¤Ç¶î»È¤µ¤ì¤ëË¤«¤ÊÈæÓÈÉ½¸½¤â¤¢¤¤¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Èà½÷¤Î¿¦¾ì¤Ç¤¢¤ëÇÀ¾ì¤Ç¤Î»ØÀè¤Î´¶³Ð¤ä¡¢Â¾¼Ô¤Î¡ÖÄ»¤Î¾®¤µ¤Ê¿´Â¡¡×¤ÎÉÁ¼Ì¤ÏËº¤ì¤¬¤¿¤¤¡£¸ì¤ê¤Ï°Â°×¤Ë·àÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤ËÍê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Í¥²í¤À¤¬ÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤Ê¸¾Ï¤¬À¸¤à¶ÛÇ÷´¶¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¾¼Ô¤òÍý²ò¤¹¤ë¤È¤Ï¡¢¼«¸Ê¤òÍý²ò¤¹¤ë¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤¦¤·¤¿Ìä¤¤¤ò¡¢¾®Àâ¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Ë¤âÆÉ¼Ô¤Ë¤âÅê¤²¤«¤±¤Ä¤Ä¡¢Á¯Îõ¤Êµ±¤¤ò»ý¤ÄºÇ¸å¤Î°ìÊ¸¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
Viktoria Lloyd-Barlow¡¡±Ñ¹ñ¤Îºî²È¡£2023Ç¯¤ËËÜºî¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢¥Ö¥Ã¥«¡¼¾Þ¸õÊä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ASD¤ÈÊ¸³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¤¹¤ë¡£