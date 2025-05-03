ÆÈÀêÀ§Àµ¤Î¿³Íý¡¢9·î³«»Ï¡¡ÊÆÃÏºÛ¡¢¥°¡¼¥°¥ë¹¹ð»ö¶È
¡¡¡Ú¥ª¥Þ¥Ï¶¦Æ±¡ÛÊÆCNBC¥Æ¥ì¥Ó¤Ï2Æü¡¢ÊÆITÂç¼ê¥°¡¼¥°¥ë¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¹¹ð»ö¶È¤ò½ä¤ëÈ¿¥È¥é¥¹¥ÈË¡¡ÊÆÈÀê¶Ø»ßË¡¡Ë¤ÎÁÊ¾Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆÈÀê¾õÂÖ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀ§Àµºö¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÆÏ¢Ë®ÃÏºÛ¤Î¿³Íý¤¬9·î22Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡ÃÏºÛ¤Ï4·î17Æü¡¢¥Í¥Ã¥È¹¹ð»ö¶È¤Ç¡¢»°¤Ä¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤¦¤Á¹¹ðÏÈ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È±¿±Ä¼Ô¸þ¤±¤Î¹¹ð´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤È¡¢±¿±Ä¼Ô¤È¹¹ð¼ç¤ò¤Ä¤Ê¤°¹¹ðÇäÇã¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÆó¤Ä¤Ç¥°¡¼¥°¥ë¤¬ÆÈÀê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤ÈÇ§Äê¤·¤¿¡£¿³Íý¤Ï¤³¤ì¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿Æ°¤¤À¡£
¡¡»ÊË¡¾Ê¤Ï¹¹ð»ö¶È¤ÎÊ¬³ä¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥°¡¼¥°¥ë¤Ï¡ÖÍøÍÑ¼Ô¤ä¹¹ð¼ç¤ËÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¤È¤·¤ÆÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥°¡¼¥°¥ë¤Ï¸¡º÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò½ä¤ëÊÌ¤ÎÁÊ¾Ù¤Ç¤âÆÈÀê¾õÂÖ¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÊË¡¾Ê¤Ï¥Í¥Ã¥È±ÜÍ÷¥½¥Õ¥È¡Ö¥¯¥í¡¼¥à¡×¤ÎÇäµÑ¤ò´Þ¤àÀ§Àµºö¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£»ÊË¡È½ÃÇ¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢´ð´´»ö¶È¤ÎºÆÊÔ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£