7ÉÃ´Ö¤ÎÈ¯¸À¤òAI¤¬¡Ö1ÉÃ¡×¤ÇÊÑ´¹ ÏÃ¤¹¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¡ÈÄ°³Ð¾ã³²¼Ô¸þ¤±¡É¤ÎÊ¸»úµ¯¤³¤·¥¢¥×¥ê Ì¾¸Å²°¤Î¥Ö¥é¥¶ー¹©¶È¤¬³«È¯Ãæ
½Å¤¤¾ã³²¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢·ò¾ï¼Ô¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÆ¯¤±¤ëµ»½Ñ¤¬¼¡¡¹¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤â³èÍÑ¤·¤¿¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤Î¥µ¥Ýー¥È¤È¤Ï¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û7ÉÃ´Ö¤ÎÈ¯¸À¤òAI¤¬¡Ö1ÉÃ¡×¤ÇÊÑ´¹ ÏÃ¤¹¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¡ÈÄ°³Ð¾ã³²¼Ô¸þ¤±¡É¤ÎÊ¸»úµ¯¤³¤·¥¢¥×¥ê Ì¾¸Å²°¤Î¥Ö¥é¥¶ー¹©¶È¤¬³«È¯Ãæ
»È¤¨¤ë¤Î¤ÏÌÜ¤È¡¢¤ï¤º¤«¤ËÆ°¤«¤»¤ëº¸¼ê¤Î¿Æ»Ø¤À¤±¡£¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤¿¤ï¤ê»Å»ö¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¡¢¿Í¸Æ¤ó¤Ç¡Ö¿²¤¿¤¤ê¼ÒÄ¹¡×º´Æ£ÀçÌ³¤µ¤ó33ºÐ¡£
Á´¿È¤Î¶ÚÆù¤¬¿ê¤¨¤ëÆñÉÂ¡ÖÀÔ¿ñÀ¶Ú°à½Ì¾É¡×¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢14Ç¯Á°¤Ë¤Ï¾ã³²¼Ô¤¬Æ¯¤±¤ë¾ì¤ò¼«Ê¬¤Çºî¤í¤¦¤È¡¢¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤äÌ¾»É¤òºî¤ë²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡£º£¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤ä¥Õ¥ëー¥Ä¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥ÁÅ¹¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼«¾Î ¿²¤¿¤¤ê¼ÒÄ¹ º´Æ£ÀçÌ³ ¼ÒÄ¹¡Ë
¡ÖËÍ¤Ï¡È¿²¤¿¤¤ê¡É¤Ç°ìÈÌ¤ÎÊý¤¬»È¤¦¤è¤¦¤Ê¥Þ¥¦¥¹¤ä¥ー¥Üー¥É¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»ëÀþÆþÎÏÁõÃÖ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÁàºî¤ÏÌÜ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
»ëÀþ¤Î¤ß¤Ç¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÁàºî¤Ç¤¤ë¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¡£¥»¥ó¥µー¤¬´ã¤ÎÆ·¹¦¤ÎÆ°¤¤òÂª¤¨¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ë¥«ー¥½¥ë¤òÀµ³Î¤ËÆ°¤«¤·¡ÄÊ¸¾Ï¤äÉ½¤¬ºî¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÊÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë
¡Ö¡Ø»ä¤ÎÁêËÀ¤Ï¤³¤Î»ëÀþÆþÎÏÁõÃÖ¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÆþÎÏ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¥èー¥¤¥¹¥¿ー¥È¡ª¡×
¥ß¥¹¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ê¸»ú¤òÀµ³Î¤ËÆþÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ä
¿×Â®¤ÊÆþÎÏ¡ªËÄÂç¤Ê½ñÎàºîÀ® ¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëµ»½Ñ¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡Ä
¡ÊÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë¡ÖÆþÎÏ»þ´Ö¤Ï¤ï¤º¤«15ÉÃ¤Ç¤¹¡×
µîÇ¯¾ã³²¼Ô¤Î¤¿¤á¤ÎÊ¡»ã»ö¶È½ê¤âÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¼êÂ³¤¤ËÄó½Ð¤·¤¿ËÄÂç¤Ê»ñÎÁ¤âÁ´¤Æ¼«Ê¬¤Çºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼«¾Î ¿²¤¿¤¤ê¼ÒÄ¹ º´Æ£ÀçÌ³ ¼ÒÄ¹¡Ë
¡Ö²¿É´Ëç¤âÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê»ñÎÁ¤Ï¡ËÁ´¤Æ»ëÀþÆþÎÏ¤Ç¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÁõÃÖ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¿½ÀÁ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¾ã³²¤¬¤¢¤ëÊý¤¬ICT¡Ê¾ðÊóµ»½Ñ¡Ë¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢Æ¯¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¹¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò³§¤µ¤ó¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¾ã³²¤¬¤¢¤ë¿Í¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëµ»½Ñ¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡£
À¸¤Þ¤ì¤Ä¤Ä°³Ð¤Ë¾ã³²¤¬¤¢¤ëÎëÌÚÍ¥¿Í¤µ¤ó¡¢45ºÐ¡£Â¾¿Í¤ä¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤¼è¤ê¤Å¤é¤¤¤¿¤á¡¢ÏÃ¤¹¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ç¤¹¡£
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤í¤¦¤¢¼Ô¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ»½Ñ¤¬¡Ä
¡ÊÎëÌÚÍ¥¿Í¤µ¤ó¡Ë¡Ö¡ÊÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬¥¹¥Þ¥Û¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤È²èÌÌ¤ËÊ¸»ú¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¡Ë´ÊÃ±¤Ê¸ÀÍÕ¤Ê¤é´ÊÃ±¤ËÊÑ´¹¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡Ê³ÞÃÖÃ£ºÈ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡Ë¡Ö¤¹¤°ÊÑ´¹¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¡×
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬¶Ð¤á¤ëÌ¾¸Å²°¤Î¥Ö¥é¥¶ー¹©¶È¡£¥ß¥·¥ó¤ä¥×¥ê¥ó¥¿ー¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ä
AI¤òÍøÍÑ¤·¤¿¡ÖÄ°³Ð¾ã³²¼Ô¤ÎÈ¯ÏÃ¤ò²»À¼Ç§¼±¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¡×
¡Ê¥Ö¥é¥¶ー¹©¶È ÃæÅÄÍ´Êå ¥Áー¥à¡¦¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡Ë
¡ÖÄ°³Ð¾ã³²¼Ô¤ÎÈ¯ÏÃ¤ò²»À¼Ç§¼±¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¤Ç¡¢AI¤Îµ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤Æ³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
AI¤ò»È¤Ã¤¿Ä°³Ð¾ã³²¼ÔÍÑ¤Î²ñÏÃ¥¢¥×¥ê¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥ê¤Î³«È¯¤Ë¤â·È¤ï¤ëÎëÌÚ¤µ¤ó¡£ÀâÌÀÍÑ¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤òºî¤ê¡¢¤³¤¦¥×¥ì¥¼¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÎëÌÚÍ¥¿Í¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¡ÊÎëÌÚ¤µ¤ó¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤Ç¡¢¥â¥Ë¥¿ー¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¤¿Ê¸¾Ï¡Ëº£Æü¤Ï»ä¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÆ°²è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
7ÉÃ´Ö¤ÎÈ¯¸À¤¬¤ï¤º¤«1ÉÃ¤ÇÊÑ´¹¤µ¤ì¡¢Á°¤Î¥â¥Ë¥¿ー¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÊÎëÌÚÍ¥¿Í¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¡ÊÎëÌÚ¤µ¤ó¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤Ç¡¢¥â¥Ë¥¿ー¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¤¿Ê¸¾Ï¡Ëº£²ó¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï½¬ÆÀ¤·¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤Æ¤³¤Î¥¢¥×¥ê¤Î³µÍ×¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤Î¤Û¤ÜÇÜ¤ÎÄ¹¤µ¤ÎÊ¸¾Ï¤Ç¤â¡¢2ÉÃ¼å¤ÇÊÑ´¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥Ö¥é¥¶ー¹©¶È ²ÃÆ£¸ø°ì¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¹©É×¤·¤¿ÅÀ¤Ï¡©¡×
¡Ö¡Ê¥â¥Ë¥¿ー¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¤¿Ê¸¾Ï¡ËÆÃ¤Ë¹©É×¤·¤¿ÅÀ¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Áê¼ê¤ÎÈ¯¸À¤â¤¹¤°¤µ¤ÞÊ¸»ú¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¡¢¼ª¤ÏÉÔ¼«Í³¤ÊÎëÌÚ¤µ¤ó¤â²ñµÄ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥È¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤¬°ã¤Ã¤Æ¤â½Ö»þ¤ËÊÑ´¹
Ä°³Ð¾ã³²¼Ô¸þ¤±¤ÎÊ¸»úµ¯¤³¤·¥¢¥×¥ê¡£Ä°³Ð¾ã³²¼Ô°ì¿Í°ì¿Í¤Î²»À¼¥Çー¥¿¤òAI¤Ë³Ø½¬¤µ¤»¡¢Ê¸»ú¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸Ä°³Ð¾ã³²¼Ô¤Ç¤¢¤ë¿Í»öÉô¤Î»³ËÜ¤µ¤ó¤ËÆ±¤¸Ê¸¾Ï¤òÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤È¡Ä
¡ÊÎëÌÚÍ¥¿Í¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¡ÊÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬È¯¸À¡£Ê¸»ú¤¬²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡ËÌ¤Íè¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥å¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¤³¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ê¥Ö¥é¥¶ー¹©¶È »³ËÜÈþ¹¬¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¡Ê»³ËÜ¤µ¤ó¤¬È¯¸À¡£Ê¸»ú¤¬²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡ËÌ¤Íè¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥å¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¤³¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡×
È¯À¼¤ä¥¤¥ó¥È¥Íー¥·¥ç¥ó¤âÁ´¤¯°ã¤¦Æó¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ö»þ¤ËÀµ¤·¤¯ÊÑ´¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¢¥×¥êº£Ç¯ÅÙÃæ¤Î¾¦ÉÊ²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀºÅÙ¤È¥¹¥Ôー¥É¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¥¢¥×¥ê¤Î²þÁ±¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥Ö¥é¥¶ー¹©¶È ÃæÅÄÍ´Êå ¥Áー¥à¡¦¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡Ë
¡Ö¼ê½Ñ¤È¤«¿À·Ð·Ï¤ÎÉÂµ¤¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯È¯ÏÃ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Êý¤Ë¤â»È¤¨¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
½Å¤¤¾ã³²¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â·ò¾ï¼Ô¤È°ì½ï¤ËÆ¯¤±¤ë¤è¤¦¡¢Æü¡¹¿Ê²½¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡£¤½¤ì¤Ï¾ã³²¤Î¤¢¤ë¤Ê¤·¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤Ò¤È¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£