¥·¥í¥¨¥ÓÀùÌß¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤»¤º³¤³°¤Ç¿Íµ¤¡¡ÉÙ»³¸©ÆîÅ×»Ô¡ÖÃÏ¸µ¤Ë¼«¿®¤ò¡×
¡¡ÉÙ»³¸©ÆîÅ×»Ô¤Î¡ÖÆü¤Î½Ð²°À½²Û»º¶È¡×¤Î¼çÎÏ¾¦ÉÊ¡Ö¤·¤í¤¨¤Ó¤»¤ó¤Ù¤¤¡×¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÍÌ¾¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É³¤³°¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£³°¹ñ¸þ¤±¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤»¤º¡¢¸©»º¤Î¥·¥í¥¨¥Ó¡¢¥³¥á¤ÎÌ£¤ä¹á¤ê¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÀ¸¤«¤·¤¿À½Ë¡¤¬ÁÕ¸ù¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤ÎÀî¹çÍÎÊ¿¼ÒÄ¹¡Ê39¡Ë¤Ï¡ÖÉÙ»³¤ÎÀùÌß¤ò¤â¤Ã¤È³¤³°¤Ë¿»Æ©¤µ¤»¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¡á¶â¿¹½ã°ìÏº¡Ë
¡¡Æ±¼Ò¤Ï1924Ç¯¤ËÀî¹ç¤µ¤ó¤ÎÁ¾ÁÄÉã¤¬²Ù¼Ö¤ò°ú¤¤¤ÆÏÂ²Û»Ò¤òÇä¤êÊâ¤¤¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÇÁÏ¶È102Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¸½ºß¤Ï¸©Æâ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅìµþÅÔ¡¢ÀÐÀî¸©¡¢ÂçºåÉÜ¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¡£
¡¡ÉÙ»³¸©Æâ¤Î¿Í¸ý¤¬¸º¤êÂ³¤±¤ëÃæ¡¢¿·¤¿¤Ê»Ô¾ì³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢³¤³°¿Ê½Ð¤ò·èÃÇ¡£2018Ç¯¤ËÀìÇ¤Éô½ð¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£Åö½é¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤äÂæÏÑ¤ÎÆü·Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÈÎÇä¤ò³«»Ï¡£ÊÆ²Û¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¢¤ëÃÏ°è¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Çä¤ê¾å¤²¤Ï½çÄ´¤Ë¿¤Ó¤¿¡£
¡¡Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢20Ç¯¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ºòÇ¯¡¢¸½ÃÏ¤ÎÂç·¿ÎÌÈÎÅ¹¤ÎÅ¹Æ¬¤ËÊÂ¤ó¤À¤Î¤ËÂ³¤¡¢ÍÌ¾¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤â¼è¤ê°·¤¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥¢¥¸¥¢¤äËÌÊÆ¤òÃæ¿´¤Ë·×15¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡Æü·Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼Ãæ¿´¤Ç¤ÏÈÎÏ©³ÈÂç¤Ë¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢±Ñ¸ì·÷¤ÎÃÏ¾ì¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£
¡¡¸½ÃÏ¤Î»î¿©²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ï¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤ä¾È¤ê¾Æ¤É÷Ì£¤Î»îºîÉÊ¤è¤ê¡Ö¥·¥í¥¨¥Ó¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬Â¿¿ô¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¹ñÆâ¤ÇÄ¹Ç¯ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¿ÀùÌß¤ÎÌ£¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤ÏÊÆ²Û¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥é¥¤¥¹¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¤ÊÆ¤Ç¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¢¤ë¡Ö¥·¥å¥ê¥ó¥×¥Á¥Ã¥×¥¹¡×¤ÈµºÜ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ïº£²ó¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ò¼´¤Ë¡¢º£¸å5Ç¯´Ö¤Ç³¤³°¤Ç¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ò¸½ºß¤Î4¡Á5ÇÜ¤È¤Ê¤ë4²¯±ß¤Ë¿¤Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Àî¹ç¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥í¡¼¥«¥ë¤ÊÌ£¤¬À¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£ÀùÌß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÉÙ»³¤ÎÎÉ¤µ¤òÈ¯¿®¤Ç¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£