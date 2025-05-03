²£ÉÍ¡¡¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ç¥í¡¼¥º¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¡£²£µÆü¤Þ¤Ç³«ºÅ
¡¡¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ð¥é¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥í¡¼¥º¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤¬¡¢²£ÉÍ¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ê²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±àÆâ¤Ë¤Ï£²£²£°£°ÉÊ¼ï£²£¸£°£°³ô¤¬¿¢¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥é¤Î¥¢¡¼¥Á¤¬Íè±à¼Ô¤ò½Ð·Þ¤¨¤ë¡££²£µÆü¤Þ¤Ç¡£
¡¡±àÆâ¤ÏÀÖ¿§¤äÇò¿§¡¢²«¿§¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Ê¤É¥Ð¥é¤Î¿§¤Ç¥¨¥ê¥¢¤òÊ¬¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢Âç»È´Û¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¥ó¡¦¥í¡¼¥º¤Ê¤É¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Á´Ä¹Ìó£µ£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤ï¤¿¤ë¡Ö¥í¡¼¥º¡¦¥È¥ó¥Í¥ë¡×¤Ï°ìÈÖ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ç¡¢£µ·î¾å½Ü¤«¤éÃæ½Ü¤Ë¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Í§¿Í¤ÈÃåÊª»Ñ¤Ç¥Ð¥é¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÎëÌÚÇî»Ò¤µ¤ó¡Ê£·£´¡Ë¡áÍÕ»³Ä®ºß½»¡á¤Ï¡Ö½é¤á¤ÆÍè¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤É¤Î²Ö¤â¤¹¤Æ¤¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤¦°ìÅÙÍè¤¿¤¤¡×¤ÈËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÌ¾ïÎÁ¶â¤ÏÂç¿Í£±£µ£°£°±ß¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸£¸£°£°±ß¡£³«±à¤Ï¸áÁ°£±£°»þ¡Á¸á¸å£¶»þ¡£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢Æ±±àÅÅÏÃ£°£´£µ¡Ê£³£²£¶¡Ë£³£¶£·£°¡£