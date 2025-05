¥Û¥Æ¥ë¥í¥Ó¡¼¤Ë¡ÖAreca Cafe ¡õ Bar¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡ªThe GALA Hotel Umeda

HANA HOSPITALITYは、2025年3月3日に大阪・中津エリアに「The GALA Hotel Umeda(ザ・ガラホテル梅田)」を開業し、4月1日にはホテルロビーに「Areca Cafe & Bar」をオープンしました。

The GALA Hotel Umeda

所在地 : 大阪府大阪市北区中津1丁目18-14

アクセス : 梅田駅から徒歩10分、中津駅から徒歩3分

駐車場 : 無し

客室数 : 99室

館内施設 : レストラン、ラウンジ、フィットネスルーム、コインランドリー

HANA HOSPITALITYは、2025年3月3日に大阪・中津エリアに「The GALA Hotel Umeda(ザ・ガラホテル梅田)」を開業し、4月1日にはホテルロビーに「Areca Cafe & Bar」をオープン。

■Areca Cafe & Bar(アレカ カフェ&バー)

朝から晩まで美味しい料理を楽しめます。

温かく居心地の良い雰囲気、スタイリッシュな装飾、新鮮な地元の食材へのこだわりが、リラックスして元気を回復するのに最適な場所です。

Areca Cafe & Barでは、ザ・ガラホテル梅田の温かいおもてなしを楽しみながら、美味しい日本の味を堪能できます。

【朝食】

毎朝、焼きたてのパンやサクサクのクロワッサンなど、美味しいメニューを楽しめます。

ふわふわのスクランブルエッグ、クリスピーベーコン、さわやかなサラダで一日のスタートにふさわしい朝食を提供します。

厳選されたコーヒー、絞りたてのジュース、さらにとっておきのシリアルも用意しています。

【ランチタイム】

ランチには、魅力的な料理を豊富に取り揃えた活気あるメニューを提供しています。

ご満足いただける風味豊かな人気メニュー プルドポークバーガーや、季節の食材を使った心温まるパスタなどを楽しめます。

【夜のバーでのひととき】

日が沈むと、Areca Cafe & Barは活気に満ちた雰囲気に生まれ変わります。

忙しい一日の後にくつろぐのに最適。

地元のスピリッツや、旬の日本のフルーツを使った革新的なブレンドを特徴とする、丹精込めて作られたカクテルメニューを楽しめます。

ゆずスプリッツの爽やかな味がお好みでも、プラム ブロッサム デライトのなめらかな複雑さがお好みでも、同店の優秀なバーテンダーがお客様のお好みに合わせたドリンクを喜んで提案します。

■2025年3月3日、オープン当日は華やかなオープニングセレモニーを開催

オープニングセレモニーには、代表のガラス・ウー氏、俳優の前田敦子氏、自民党の前田和彦衆議院議員が登壇し、盛大なテープカットが執り行われました。

式典には、国内外から30名以上の来賓が出席し、新たな門出を祝うとともに、施設の未来に向けた期待が高まりました。

今回のセレモニーは、地域とのつながりを大切にしながら、訪れるお客様一人ひとりに心のこもったおもてなしを提供するという理念を体現するものです。

関係者が一堂に会し、華やかな装飾と温かい雰囲気の中で、新ブランドとしての第一歩を踏み出す意義深いひとときとなりました。

今後は、観光やビジネスの拠点として、利便性と快適性を兼ね備えた空間づくりを進めていくとともに、地域社会と共に発展し、長期的な価値を創出していきます。

テープカット

登壇者(左から)株式会社小林商事 代表取締役社長 小林一裕氏、自民党 大阪市会議員 幹事長 前田和彦氏、Japan Hana不動産株式会社 副社長 ジェイソン・ラム、HANA HOSPITALITY株式会社 創業者兼代表取締役社長 ガラス・ウー、俳優の前田敦子氏、株式会社PROCESS5 DESIGN 代表取締役 武田憲昭氏によるテープカット

【HANA HOSPITALITY株式会社 代表取締役社長 ガラス・ウーのご挨拶】

HANA HOSPITALITY株式会社 代表 ガラス・ウー

代表のガラス・ウーは、「The GALA Hotel Umeda(ザ・ガラホテル梅田)は、都会の喧騒から少し離れた豊かな緑に囲まれたアーバンボタニカルホテルで、訪れる方々に心地よい滞在を提供します。

梅田駅から徒歩圏内の交通便利なロケーションに位置し、観光やビジネス利用に最適なホテルです。

」とホテルのコンセプトについて述べました。

「The GALA Hotel Umeda(ザ・ガラホテル梅田)は、単なる宿泊施設ではなく、大阪の魅力を発信し、新たな体験を生み出す場所として、訪れるすべての方々に快適で思い出に残る滞在を提供していきます。

」と述べました。

また、代表のガラス・ウーは、「2025年の大阪万博を控え、大阪は世界中からの注目を集めており、多くの国内外のお客様が訪れることが期待されています。

The GALA Hotel Umeda(ザ・ガラホテル梅田)では、ユニークで活気に満ちたホスピタリティを通じて、お客様をお迎えします。

私たちのホテルは、特別な体験と心温まるサービスを提供し、訪れるすべての方々に思い出に残る滞在を用意されています。

」と開業の思いを述べました。

【自民党 大阪市会議員 幹事長 前田氏のご挨拶】

祝辞をを述べる自民党 大阪市会議員 幹事長 前田氏

前田議員は、「The GALA Hotel Umeda(ザ・ガラホテル梅田)の開業を心よりお祝い申し上げます。

ガラス社長から伺ったコンセプトは、ご家族が安心してくつろげる癒しの空間が提供されていることです。

母親目線から生まれた素晴らしいホテルで、オーダーメイドのインテリアは、木の温もりを感じられる空間を作り出しています。

今後もThe GALA Hotel Umeda(ザ・ガラホテル梅田)が大阪の中心地を華やかに彩り、この街と共に発展することを願っています。

」と祝辞を述べました。

■前田敦子氏とガラス・ウー代表との対談の様子

前田敦子氏とガラス・ウー代表との対談

前田敦子氏とガラス・ウー代表との対談では、「幼児が泊まれるホテルは意外と少なく、幼児NGのところも多いですが、The GALA Hotel Umeda(ザ・ガラホテル梅田)は家族で泊まりやすく、広くてデザインも可愛いホテルです。

こうした思いを詰め込んだホテルは素敵だと思います」と前田敦子氏が語りました。

■The GALA Hotel Umeda(ザ・ガラホテル梅田)について

大阪・中津に位置するThe GALA Hotel Umeda(ザ・ガラホテル梅田)は、洗練されたデザインと心地よいホスピタリティを提供するブティックホテルです。

旅行者やビジネスパーソンに向けて、都会の喧騒から一歩離れたくつろぎの空間を演出し、特別な滞在体験をお届けします。

ホテルロビーにはAreca Cafe & Barを併設しており、朝は焼きたてのパンとともに心地よい時間を、夜はクラフトカクテルやナチュラルワインで上質なひとときを楽しめます。

客室は、デラックスファミリースイート、ラグジュアリースイートを含む全100室。

モダンで落ち着いたデザインと快適な設備を備え、訪れるすべてのゲストにリラックスできる滞在を提供します。

The GALA Hotel Umeda(ザ・ガラホテル梅田)は、ただの宿泊施設ではなく、大阪の魅力を発信し、新たな体験を生み出す場所。

賑やかな梅田エリアにもアクセスしやすく、観光・ビジネスどちらのニーズにも対応します。

「The GALA Hotel Umeda(ザ・ガラホテル梅田)」は、自然との調和を追求したコンセプトのもと、木の温もりと豊かな緑に包まれた洗練インテリアを採用。

都会の忙しさを忘れ、ゆったりとした時間を過ごせる空間で、リラクゼーションと心の安らぎを実現します。

■交通の便とアクセスの良さ

梅田駅から徒歩圏内の優れたロケーションにより、ビジネスや観光、ショッピングの拠点としても最適です。

デラックスファミリースイート

ラグジュアリースイート

■家族とともに楽しむ贅沢なひととき

また、The GALA Hotel Umeda(ザ・ガラホテル梅田)は、家族の快適さを第一に考えた設計となっています。

ファミリールームや共用スペースには、お子さま連れのご家族が安心してお過ごしいただける工夫が施され、旅行の楽しさと便利さをより一層引き立てます。

ファミリー旅行を、もっと楽しく、もっと便利にするためのこだわりが詰まった空間です。

■The GALA Hotel Umeda(ザ・ガラホテル梅田)の特徴

The GALA Hotel Umeda(ザ・ガラホテル梅田)は、泊まるだけで海外旅行気分を味わえる、おしゃれでカラフルなインテリアが特徴です。

訪れるだけでワクワクする空間を提供し、ホテルにいる時間そのものが楽しくなるような体験を目指しています。

■The GALA Hotel Umeda(ザ・ガラホテル梅田)開業の背景と思い

The GALA Hotel Umeda(ザ・ガラホテル梅田)は、現代の多様な旅行者のニーズに応えるために誕生しました。

家族連れや女性旅行者、長期滞在者にとって、より快適で機能的な宿泊体験を提供することを目的とし、細部にまでこだわった設計が施されています。

ホテルの発想の原点には、子育て中の家庭が旅行中に感じる課題があります。

赤ちゃん用ベッドの貸し出しやミルク作りに適した設備、長期間の滞在でも快適に過ごせるキッチンや乾燥機能付き洗濯機を備えることで、子連れでも安心して過ごせる環境を整えました。

さらに、広々としたリビングルームを備えた客室は、家族や友人とゆったりと過ごせる空間を提供します。

また、多くの宿泊施設が男性目線で設計される中で、The GALA Hotel Umeda(ザ・ガラホテル梅田)は女性にも快適な滞在を提供することを意識し、出張や女子旅にも最適な環境を整えています。

インテリアにはカラフルで洗練されたデザインを採用し、宿泊そのものが特別な体験となるよう工夫されています。

The GALA Hotel Umeda(ザ・ガラホテル梅田)は、ビジネス旅行者、観光客、家族連れ、女性旅行者など幅広いゲストのニーズに応えるホテルとして、細部まで心を込めたサービスを提供し、訪れる人々に快適で思い出に残る滞在をお届けします。

エントランス

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ホテルロビーに「Areca Cafe & Bar」をオープン!The GALA Hotel Umeda appeared first on Dtimes.