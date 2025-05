ÁêÂ³´ØÏ¢¤ËÆÃ²½¡ª³¤Àô»û¡Ö¼·¿Í¤Î»Î¡×¤Ë¤è¤ëÌµÎÁ¤ÎÁêÂ³ÁêÃÌ²ñ¤ÎÂè2ÃÆ

海泉寺では、相続に関するお悩みが気軽に解消できるように、相続関連に特化した行政書士集団「七人の士(しちにんのさむらい)」による無料の相続相談会の第2弾を2025年5月18日(日)に実施します。

第2弾は「家系図作成代行サービス」の無料相談会もあわせて開催します。

■サービスの特徴

お寺である海泉寺で企画開催されますので、お墓やご先祖様供養に関することもその場で相談できます。

ご先祖様の供養をするとなると自分にはいったいどんなご先祖様がおられたのかそのルーツが気になることもあるかと思います。

または、「小さい頃に両親が離婚したのでお父さんには会ったことがないけど、どんな人なんだろう?探してみたい」「墓じまいをする前に、墓を建てた先祖のことを知りたい」「あの家族は同じ名字なんだけど親戚なんだろうか?」など、自分ではなかなか調べることが難しいことも行政書士に任せれば解明する場合があります。

本無料相談イベントでは、相続・遺言・名義変更・墓じまい・家系図作成など、人生の終章に向けたあらゆるお悩みに、行政書士が丁寧に寄り添います。

もちろん「家系図作成代行サービス」に申し込むこともできます(3万円〜税別)。

無料相談会を経てお申し込みされた方で4系統以上の調査セット(10万円税別)を依頼された方には巻物オプションを無料謹呈(先着3名のみ)とします。

家系図作成代行サービス(七人の士)

相続相談のプロ集団「七人の士(しちにんのさむらい)」について

この無料相談会のイベントは「ひとりでも多くの人に今と未来の“安心”をお届けしたい」と結成された専門家ネットワーク【七人の士(しちにんのさむらい)】によって支えられています。

それぞれが遺言・終活・成年後見・認知症支援などを専門とする行政書士として活動しており、海泉寺での無料相続相談会ではその中の一員(3名)がご対応します。

― 皆様の“今”と“未来”の不安に、専門家の知恵と経験で寄り添います。

■利用の流れ

無料相談会第2弾と家系図作成代行サービス無料相談、いずれも予約がなくても相談可能ですが、できるだけ事前の予約をお願いします。

■開催概要

行政書士集団七人の士(しちにんのさむらい)による無料の相続なんでも相談会第2弾と家系図作成代行サービス無料相談会を2025年5月18日午後1時から3時まで開催します。

施設名 :海泉寺(浄土宗 龍元山 正岸院)

場所 :〒556-0003 大阪市浪速区恵美須西1-6-15 海泉寺

アクセス:南海高野線「今宮戎」駅 目の前

南海本線・JR環状線「新今宮」駅 徒歩6分

大阪メトロ御堂筋線・四つ橋線「大国町」駅 徒歩4分

大阪メトロ堺筋線「恵美須町」駅 徒歩4分

阪堺線「恵美須町」駅 徒歩4分

各線「なんば」駅 徒歩10分〜

各線「天王寺」駅 徒歩25分

