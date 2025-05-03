¡Ú²£»³·õ¡ß´äºê¹¨Èþ¡¦ÂÐÃÌ¡ÛÅûÈþµþÊ¿¡¢°¤µ×Íª¡¢Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¡Ä²ÎÍØ³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤Î»×¤¤½Ð¡Ö¹ÈÇò¤Î½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Ï¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤éµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×
¡Ø½µ´©¥Ý¥¹¥È¡Ù2025Ç¯5·î2Æü¹æ¤ÇÌó3Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÏ¢ºÜ¤ò½ª¤¨¤¿²£»³·õ»á¤Î¡Ö¾¼ÏÂ²ÎÍØ¥¤¥¤¥Í¡ª¡×¡£¤½¤ÎÁí³ç¤È¤·¤Æ¡¢º£¹æ¤Ç¤Ï²£»³»á¤¬²Î¼êÀ¸³è50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿´äºê¹¨Èþ»á¤È¤ÎÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½¡£Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤¬ÄÌ¤Ã¤¿ËÙ±Û³Ø±à¡¢´äºê»á¤¬¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡Ø¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¡ª¡Ù¤Ê¤É¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÊÔ¤Ï°ÎÂç¤Ê²Î¼ê¤äºî¶Ê²È¤Ê¤É¡¢²ÎÍØ³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤Ã¤×¤ê¸ì¤ê¹ç¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²£»³·õ¡ß´äºê¹¨Èþ¡¦ÂÐÃÌ¤Î¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥ÈÂ¿¿ô
°¤µ×ÍªÀèÀ¸¤¬ÂåÉ®¤·¤¿ÎøÊ¸
´äºê¡§·õ¤µ¤ó¤Ï¡¢À¸Á°¤ÎÅûÈþ¡ÊµþÊ¿¡ËÀèÀ¸¤È¤Ï²¿¤«¤´±ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡©
²£»³¡§¼Â¤Ï¡¢ËÍ¤¬¥ô¥©¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤¿¥À¥Ã¥¯¡¦¥Æ¡¼¥ë¥º¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤¬1984Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿»þ¡¢ºÇ½é¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¿¿ÌëÃæ¤Î¥µ¥ê¡¼¡Ù¤òºî¶Ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢µþÊ¿¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
´äºê¡§¤¢¤ì¤Ã¡¢·õ¤µ¤ó¤Ïºî¶Ê²È»ÖË¾¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢²¿¤Ç¤Þ¤¿¡¢¿¦¶Èºî¶Ê²È¤ÎÄó¶¡¶Ê¤ò²Î¤Ã¤¿¤Î¡©
²£»³¡§Åö»þ¤Ï¼þ°Ï¤«¤é¤â¡¢Æ±¤¸µ¿Ìä¤òÄè¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤º¤Ã¤ÈÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¿µþÊ¿¤µ¤ó¤ÎËÂ¤°¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ò¡¢°ìÅÙ¤Ï²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
´äºê¡§Æ´¤ì¤ÎÂÐ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
²£»³¡§¤Á¤ç¤¦¤É¡¢¥À¥Ã¥¯¡¦¥Æ¡¼¥ë¥º¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬¡¢µþÊ¿¤µ¤ó¤ÎÄï¤ÎÅÏÊÕÃé¹§¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª·»¤µ¤ó¤ËÍê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤«¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤Ã¤µ¤êÌ´¤¬³ð¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£
´äºê¡§¤½¤ì¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡£ÁÇÅ¨¤Ê¶Ê¤Ç¤·¤¿¤«¡£
²£»³¡§¤Ï¤¤¡£ËÜÅö¤ËÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢µþÊ¿¤µ¤ó¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¥Ç¥â¥Æ¡¼¥×¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤È¤Ï¤ª¹¥¤¤Ë¤ª¤ä¤ê¡×¤È¤¤¤¦Ä¾É®¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
´äºê¡§¡Ö¤ª¹¥¤¤Ë¤ª¤ä¤ê¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²£»³¡§¡ØÆó½Å¾§¡Ê¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¡Ë¡Ù¤ò»Ï¤á¡¢´äºê¤µ¤ó¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é8ºîÏ¢Â³¤Ç°¤µ×Íªºî»ì¡¦ÅûÈþµþÊ¿ºî¶Ê¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´äºê¡§°¤µ×ÀèÀ¸¤â¤Þ¤¿¡¢Å·ºÍ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£3¤«·î¤Ë1²ó¡¢¿·¶Ê¤Î²Î»ì¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ö²¿¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç»ä¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö²¿¤«Ä´¤Ù¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡×¤È¤¹¤é»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²£»³¡§¤³¤Ã¤½¤êÆüµ¤Ç¤âÆÉ¤ó¤Ç¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤«¡¢µ¿¤Ã¤Á¤ã¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
´äºê¡§¤¢¤ì¤ÏË´¤¯¤Ê¤ëÄ¾Á°¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°¤µ×ÀèÀ¸¤Ë¤½¤ÎÈëÌ©¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
²£»³¡§¤É¤ó¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
´äºê¡§¡ÖËÍ¤ÏÍ§Ã£¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤ÎÂåÉ®¤ò¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¡×¤Ã¤ÆÅú¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢Áê¼ê¤ÎÌ¾Á°¤òÊ¹¤¯¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¾ðÊó¤Ï°ìÀÚ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ù¤ÆÁÛÁüÎÏ¤À¤±¤ÇÎøÊ¸¤ò¤·¤¿¤¿¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
²£»³¡§¤½¤ì¤¬ºî»ì¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¤¢¤Î¥¤¥Þ¥¸¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤òÇÝ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
´äºê¡§°¤µ×¤µ¤ó¤Ë»ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ø»×½©´ü¡Ù¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£
²£»³¡§¼î¶Ì¤ÎÌ¾¶Ê¤Ç¤¹¡£
´äºê¡§¤¢¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢19ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¾¯¤·Á°¤Ç¤·¤¿¡£¼Â¤Ï»ä¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢Éã¤«¤éÌÔÈ¿ÂÐ¤ò¼õ¤±¡Ö20ºÐ¤Þ¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
²£»³¡§¤½¤ó¤Ê¼è¤ê·è¤á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
´äºê¡§Åö»þ¤ÏÉã¤ÈÌóÂ«¤·¤¿20ºÐ¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤³¤Î¶Ê¤Î²Î»ì¤Ë¤Ï¡ÒÂ´¶È¼°¡Ó¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤â¤¦¤¹¤°¤ä¤á¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
²£»³¡§¤´¼«Ê¬¤Î¶¶ø¤È¡¢¥ê¥ó¥¯¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
´äºê¡§¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤«¤é¡¢Éã¤Ï¡Ö²Î¼ê¤ò¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤Ï°ìÀÚ¸À¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²£»³¡§²Î¼ê¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¡£¡Ø»×½©´ü¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¤ªÉãÍÍ¤Î¿´¤ò¤âÂÇ¤Ä²¿¤«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
´äºê¡§¤¨¤¨¡£¤Þ¤µ¤ËÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿°ì¶Ê¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤Î¸å¤í¤Çµã¤¤¤¿¹ÈÇò
²£»³¡§´äºê¤µ¤ó¤Î¿ô¤¢¤ë¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¤È¤ê¤ï¤±ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ØStreet Dancer¡Ù¡£¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¤Î±£¤ì¤¿·æºî¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬°¦Ä°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´äºê¡§1980Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWISH¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤Ç¤¹¤Í¡£
²£»³¡§ºî»ì¤Ï¶¶ËÜ½ß¤µ¤ó¡¢ºîÊÔ¶Ê¤ÏÅûÈþµþÊ¿¤µ¤ó¡£²ÎÍØ³¦¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¶Ë¾å¤ÎAOR¤Ç¤¹¡£
´äºê¡§¤³¤Î´Ö¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ§Ã£¤¬¡¢»ä¤Ë¡ØStreet Dancer¡Ù¤òÄ°¤«¤»¤Ê¤¬¤é¿Ò¤Í¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤Î¶Ê¡¢¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤½¤ì¡¢»ä¤¬²Î¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¶µ¤¨¤¿¤é¡¢¶Ã¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²£»³¡§ÀèÆþ´Ñ¤Ê¤·¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î½ÐÍè»ö¤ÏÌ¾¶Ê¤Î¾Ú¤Ç¤¹¤è¡£
´äºê¡§³Î¤«¤Ë¡¢¤½¤¦¤«¤â¡£
²£»³¡§º£·î¡¢´äºê¤µ¤ó¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£²ÎÍØ³¦¤Ç¡¢¤³¤Î¿Í¤Ï¤¹¤´¤¤²Î¤¤¼ê¤À¤È»×¤Ã¤¿Êý¤È¤¤¤¦¤È¡©
´äºê¡§¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤Þ¤º¤Ï°ËÅì¤æ¤«¤ê¤µ¤ó¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¸ÆµÛ¤Ç¤â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë¼«Á³ÂÎ¤Ç²Î¤¨¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¶Ã¤¤¤Á¤ã¤¦¡£°ìÀÚµ¤Éé¤¤¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
²£»³¡§À¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤¿¥»¥ó¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
´äºê¡§¤Á¤¢¤¤Ê¤ª¤ß¤µ¤ó¤âÀ¨¤«¤Ã¤¿¡£²¿²Î¤Ã¤Æ¤â¥«¥Ã¥³¤è¤¯¡¢¿ÀÍÍ¤ß¤¿¤¤¡£
²£»³¡§À¼¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£Í£°ìÌµÆó¤Î²Î¼ê¤Ç¤¹¡£
´äºê¡§¤½¤·¤Æ¡¢Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ëÇ¯¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤Î¸å¤í¤Ë¹ÈÁÈ¤ÎÂ¾¤Î²Î¼ê¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¼êÇï»Ò¤òÂÇ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é¡¢µã¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
²£»³¡§¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é°µÅÝ¤µ¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
´äºê¡§±é²Î¤ÎÊ¸Ì®¤Ç¸ì¤é¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ê¥º¥à´¶¤âÈ´·²¤Ë¤¤¤¤¡£Å·ºÍ¤Ç¤¹¤è¡£
²£»³¡§¤½¤¦¤½¤¦¡£¡Ø¤ªº×¤ê¥Þ¥ó¥Ü¡Ù¤Î²Î¾§¤Î¥°¥ë¡¼¥ô¤Ê¤ó¤«¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ËÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
´äºê¡§¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤¬¥¸¥ã¥º¤ò²Î¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤â¡¢°µ´¬¤Ç¤¹¤·¤Í¡£²»Äø¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢È¯²»¤â´°àú¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â±Ñ¸ì¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢ÏÃ¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤ÆüËÜ¿Í¥·¥ó¥¬¡¼¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²£»³¡§²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´äºê¤µ¤ó¤ÎÃæ¤ÇÊÑ²½¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
´äºê¡§¼«Ê¬¤Î»ý¤Á²Î¤ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¡¼¤Ç²Î¤¦¤Î¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
²£»³¡§²Î¼ê¤Ë¤Ï¤Ä¤¤â¤Î¤ÎÇº¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤Ï¤Ê¤¼¤«¡¢º£¤Î¤Û¤¦¤¬ÀÎ¤è¤ê¹â¤¤¥¡¼¤¬½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
´äºê¡§¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡£º£¤Î»ä¤Ï·è¤·¤Æ¥¡¼¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÎ¢¤ËÊÖ¤·¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Î¢À¼¤À¤È¤Ïµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£
²£»³¡§¹âÅù¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤Í¡¢¤µ¤¹¤¬¡£
´äºê¡§ÀÎ¤Ï¤à¤·¤í¡¢Î¢À¼¤Î¤Û¤¦¤¬Á´Á³½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²£»³¡§ºÇ¸å¤Ë¡¢´äºê¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
´äºê¡§²Î¤¤¼ê¤ÈÄ°¤¼ê¤ÎÁÐÊý¤ò¡¢¤½¤Î¶Ê¤¬Î®¹Ô¤Ã¤¿Åö»þ¤Ø¤ÈÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤«¤Ê¡£
²£»³¡§´°Á´¤ËÆ±°Õ¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ê·Ñ¤®¡¢²Î¤¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡ÊÁ°ÊÔ¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
´äºê¹¨Èþ¡Ê¤¤¤ï¤µ¤¡¦¤Ò¤í¤ß¡Ë¡¿1958Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£1975Ç¯¤Ë¡ØÆó½Å¾§¡Ê¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¡Ë¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2ºîÌÜ¡Ø¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¤Ç¿·¿Í¾Þ¤Ëµ±¤¡¢¤½¤Î¸å¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢1982Ç¯¤Ë¡ØÀ»Êì¤¿¤Á¤Î¥é¥é¥Ð¥¤¡Ù¤ÇÆüËÜ²ÎÍØÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2021Ç¯¤Ë¤ÏÅûÈþµþÊ¿»á¤ò¼Å¤Ó¡¢¥Ù¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÅûÈþµþÊ¿¥·¥ó¥°¥ë¥º¡õ¥Õ¥§¥¤¥Ð¥ê¥Ã¥Ä¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£º£·î¡¢·ÝÇ½À¸³è50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
²£»³·õ¡Ê¤è¤³¤ä¤Þ¡¦¤±¤ó¡Ë¡¿1960Ç¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£1981Ç¯¤Ë¥¯¡¼¥ë¥¹RC¤Î¥ô¥©¡¼¥«¥ë·ó¥³¥ó¥Ý¡¼¥¶¡¼¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£1997Ç¯¡¢ÃÏ¸µËÜËÒ¤Ë¤Æ¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥±¥ó¥Ð¥ó¥É¡ÊCKB¡Ë¤ò·ëÀ®¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤â³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤·¡¢¼«Â¾¶¦¤ËÇ§¤á¤ëÅìÍÎ°ì¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥Þ¥·¡¼¥ó¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Åìµþ¡¦Âçºå¡¦²£ÉÍ¤Ç¤Î¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¤¬·èÄê¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°HP»²¾È¡£
¹½À®¡¿²¼°æÁð½¨¡¢»£±Æ¡¿Ä«²¬¸ãÏº
¢¨½µ´©¥Ý¥¹¥È2025Ç¯5·î9¡¦16Æü¹æ