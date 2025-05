¤ª¤ì¤ó¤¸¥Ï¥¦¥¹¤¬¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£´óÉíÀèÃÄÂÎ¤ËÁª½Ð¡ª²£ÉÍ¥Þ¥é¥½¥ó2025

2025年10月26日(日)に開催される「横浜マラソン2025」において、認定NPO法人おれんじハウスが、「未来を担うこどもの健康増進・小児医療環境の向上」をテーマとしたチャリティ寄附先団体として選出されました。

横浜マラソン2025

開催日 :2025年10月26日(日)

開催地 :パシフィコ横浜ほか(横浜市)

種目 :フルマラソン(チャリティ枠)53,500円

(参加料金18,500円+寄付金35,000円)

※上記参加料金に加え、別途手数料がかかります。

エントリー受付期間:6月25日(水)23:59まで

2025年10月26日(日)に開催される「横浜マラソン2025」において、認定NPO法人おれんじハウスが、「未来を担うこどもの健康増進・小児医療環境の向上」をテーマとしたチャリティ寄附先団体として選出。

おれんじハウスでは、「すべてのこどもが安心して過ごせる社会=インクルーシブな“こどもまんなか社会”」の実現を目指し、地域における保育・看護・子育て支援が一体になった環境づくりに取り組んでいます。

法人の強みである、こどもの育ちに関する専門的な知識とスキルを備えた経験豊富な職員による多職種連携を活かし、医療的ケア児を含むすべてのこどもとその家族に寄り添う支援体制を整えてきました。

その取り組みが評価され、2025年4月には、横浜市内でおれんじハウスが運営する6つの保育園が「横浜市医療的ケア児サポート保育園」に認定されました。

これは、医療的ケア児の就園を支える仕組みとして、自治体との連携を深めながら運営を行う新たなステップとなっています。

今後も、こどもたち一人ひとりの育ちを大切にしながら、誰もが尊重される保育環境の創出と、地域と共に支え合う社会づくりを推進していきます。

寄付金は、「医療的ケア児の居場所づくり」を推進する取り組みに活用させていただきます。

具体的には以下のような活動に役立てています:

・医療的ケア児の受け入れを検討している保育園や、入園を希望するご家庭への支援

・保育園入園に向けたステップとしての、一時保育の利用支援

・医療的ケア児も安心して参加できる、インクルーシブな親子イベントの企画・運営

・病院と連携した「病院出張型こども食堂」の開催を通じた、地域でのつながりづくり

■横浜マラソンでのおれんじハウスの取り組み

おれんじハウスでは、小さなお子さまがいても、ケアの必要なお子さんがいても、安心してマラソンに挑戦できるよう「横浜マラソン2019」大会から横浜マラソン当日の託児やランナーイベント時の託児協力をしています。

横浜マラソン 託児写真

また、横浜マラソン当日は託児のほか、大型エア遊具・制作ブースを運営し、多くの親子が楽しめる場も提供しています。

横浜マラソン 多くの親子が楽しめる場の写真

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post おれんじハウスがチャリティ寄附先団体に選出!横浜マラソン2025 appeared first on Dtimes.