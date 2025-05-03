¤â¤Ï¤äÍý²òÉÔÇ½¡ª Àé²ìÞæÂç¡¢ÆÍÁ³¡ÈÍî²¼¤¹¤ëËâµå¡É¡Ö¥ä¥Ð¤¤¤Ê¡× º®Íð¤¹¤ëµ°Æ»¡Ä ¸«Ê¬¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÆ°¤¡É¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×
¡ÚMLB¡Û¥á¥Ã¥Ä¡Ý¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ê5·î1Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö5·î2Æü¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀé²ì¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡©¢ªÆÍÁ³¡ÈÍî²¼¤¹¤ëËâµå¡É
5·î1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5·î2Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥á¥Ã¥ÄÂÐ¥¢¥ê¥¾¥Ê¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥á¥Ã¥Ä¡¦Àé²ìÞæÂç¤¬¡¢¡Èµ°Æ»º¹¤¬¥¨¥°¤¤ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡É¤Ç¡¢Áê¼êÂÇ¼Ô¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
0-0¤Ç·Þ¤¨¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Î2²óÉ½¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¹¶·â¡¢2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿6ÈÖ¥ë¥ë¥Ç¥¹¡¦¥°¥ê¥¨¥ë¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤ËÂÐ¤·¤ÆÀé²ì¤Ï¡¢½éµå¤«¤é3µåÂ³¤±¤Æ¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÅê¤¸¡¢¸«Æ¨¤·¤È¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÍ¶¤Ã¤Æ¥«¥¦¥ó¥È0-2¤È¤¹¤ë¤È¡¢4µåÌÜ¡¢Æâ³Ñ¤Ø¤ÈÅê¤¸¤¿153km/h¤Î²÷Â®µå¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÂÇ¤¿¤»¤Æµ°Æ»¤ò°Õ¼±¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤Î¾å¤ÇÀé²ì¤Ï¡¢5µåÌÜ¡¢³°³ÑÄã¤á¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¡¢6µåÌÜ¡¢Æâ³ÑÄã¤á¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤È¡¢2µåÂ³¤±¤Æ¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÅê¤¸¡¢¤¤¤È¤âÍÆ°×¤¯¥°¥ê¥¨¥ë¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë¡£¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç»ÅÎ±¤á¤ëÁ°Äó¤ÇÍ½¤áÅê¤¸¤Æ¤¤¤¿Ä¾µå¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¡¢¹¥ÂÇ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥°¥ê¥¨¥ë¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î´¶³Ð¤ò¤âÏÇ¤ï¤»¤ë»°¿¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Àé²ì¤Î¡ÈÏ·àÖ¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ëÅêµå½Ñ¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤«¤é¤Ï¡Ö¸«Ê¬¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¤¤Ê¡×¡Ö¤³¤Îµ°Æ»º¹¤Ï¥¨¥°¤¤¡×¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ë¥ó¥¸¥ã¤¬¹¥¤¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¡£
Àé²ì¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢MLB¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¤«¤é¡È¤ª²½¤±¥Õ¥©¡¼¥¯¡É¤Ç¤ÎÃ¥»°¿¶¥·¡¼¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢º£µ¨¤Ï¤½¤ó¤Ê¡È¤ª²½¤±¥Õ¥©¡¼¥¯¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¾å¼ê¤¯³èÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Îµå¼ï¤ò¹ª¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¡¢ÂÇ¤¿¤»¤Æ¤È¤ëÅêµå¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¡£MLB3Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£µ¨¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ëÀé²ì¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬´î¤Ó¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÂÇ¼Ô¤¿¤Á¤¬Çº¤Þ¤µ¤ì¤½¤¦¤Êµ¤ÇÛ¤À¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë