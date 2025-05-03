²Ú¤ä¤«¥³¡¼¥Ç¤Î¹âÎð¼Ô¡È¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ª¤Ð¤µ¤ó¡É¤Ï¡Ö±Ñ¹ñ¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡×°Õ³°¤ÊÊ¸²½¤È¤Ï
¡¡ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Î¸½¾õ¤Ë¡¢¡ÖÃÙ¤ì¤Æ¤ë! ³¤³°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤!¡×¤Ê¤ó¤ÆÌÜ¤¯¤¸¤é¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£¤¤¤¨¤¤¤¨¡¢Â¾¤Î¹ñ¤Î³§¤µ¤ó¤âÍÌ¾¿Í¤ä²¦¼¼¤Î¥´¥·¥Ã¥×¤ä²¼¥Í¥¿¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¡¢¼ã¼Ô¤Ï¤ª¥Ð¥«¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ç¤«¤¹¤·¡¢¹âÎð¼Ô¤ÏÊÑ¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤Ç¼þ°Ï¤ò¿¶¤ê²ó¤¹¤·¡¢¤·¤ç¡¼¤â¤Ê¤¤ÃË½÷¤Î¥±¥ó¥«¤âÆü¾ïÃãÈÓ»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¤Ð! ¤½¤ó¤ÊÀ¤³¦¤Î²¼À¤ÏÃ¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¡¢X¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡ÖMay_Roma¡×¡Ê¤á¤¤¤í¤Þ¡Ë¤³¤ÈÃ«ËÜ¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£SNS¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ª¤Ð¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤â¡¢±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¼¡¼¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±Ñ¹ñ¡Ö¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ª¤Ð¤µ¤ó¡×¤ÎÂåÉ½³Ê¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¡È½÷²¦¡É
¡Ö¾å²¼Æ±¿§¡×¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤
¡¡SNS¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ª¤Ð¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ÖÊÁ¤ä¥Õ¥ê¥ë¡¢¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤Ê¤É¡¢²Ú¤ä¤«¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò¹¥¤àÃæ¹âÇ¯½÷À¤Î¤³¤È¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¦¤Ê¤é¸Î¡¦¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦¤Û¤É¡¢ ¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤È¡¢»ä¤Ê¤ó¤«¤Ï»×¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¹âÇ¯½÷À¤ò¡ÖÇ¯¤¬¤¤¤â¤Ê¤¯¡×¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£À¤´ÖÂÎ¤¬Âè°ì¤Ç¤¢¤ë¡¢¤¤¤«¤Ë¤âÆüËÜ¿ÍÅª¤Ê´¶³Ð¤À¤Ê¤¡¤Ê¤ó¤Æ»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤ÏÇ¯Îð¤òµ¤¤Ë¤»¤º¹¥¤¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÀ§¤È¤¹¤ëÊ¸²½¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ª¤Ð¤µ¤ó¡×¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢ÎÓ²È¥Ú¡¼¡¦¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤ä¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¥¯¥é¥¹¤¬ÉáÄÌ¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¾å²¼¤òÆ±¿§¤Ç¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡»×¤¦¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿´¶³Ð¤ÏÎÁÍý¤ËÄÌ¤º¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢À¾²¤¤ÎÎÁÍý¤Ï´ðËÜÅª¤ËÂ¤·»»¤Ç¤¹¡£¤¨¤°¤ß¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ä¤ª¼ò¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢¶¯¤¤Ì£¤À¤«¤éÀÖ¥ï¥¤¥ó¤È¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤µ¤»¤¿¤ê¡£°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤ÏÁÇºà¤«¤é¥¢¥¯¤ä¤¨¤°¤ß¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÃúÇ«¤Ê²¼½èÍý¤ò¤¹¤ë°ú¤»»¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖÀ¹¤ë¡×¡ÖÂ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡È¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡É¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¼«¸Ê¼çÄ¥¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¡¢°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤È¤á¤¿¤ê¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÍÞ¤¨¤ë¡×¤ä¡¢¹õ¤¯À÷¤á¤ë¤«¡¢ÇòÈ±¤òÀ¸¤«¤¹¤«¡Ä¡Ä¤ÇÏ·¤¤¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ï¡ÖÀ¹¤ë¡×¡ÖÌÜÎ©¤¿¤»¤ë¡×¤Î¤¬°ìÈÌÅª¡£¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥«¥é¥Õ¥ë¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¡¢Ãæ¹âÇ¯¸þ¤±¤Î¿·Ê¹»æ¤ä»¨»ï¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó´ë²è¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤È¤³¤í¡£¤É¤¦¤¤¤¦Éþ¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤¬¼ã¤µ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤«¤È¤«¡¢50Âå¡¢60Âå¡¢70Âå¤ÈÀ¤ÂåÊÌ¤ÎÈý¤ÎÉÁ¤Êý¤Ê¤É¤â»ØÆî¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤àµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤µ¤»¤Ê¤¤¡£¡È½ª³è¡ÉÆÃ½¸¤¬Éý¤òÍø¤«¤»¤ëÆüËÜ¤È¤Ï¤Þ¤º°ã¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£
¹½À®¡¿²æºÊ¹°¿ò