¡È´Ú¹ñ¤Î¥¤¥Á¥í¡¼¡ÉÀèÈ¯¤«¤é³°¤·ÇÔÀï¡Ä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ë´Ú¹ñ»æ¤¬ÌÔ¥Ä¥Ã¥³¥ß¡Öµ¿Ìä¤Î»Ä¤ëºÓÇÛ¡×
¡È´Ú¹ñ¤Î¥¤¥Á¥í¡¼¡É¤òÀèÈ¯¤«¤é³°¤·¤¿¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬µÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¡¢Ëå¤ÎÃ¶Æá¤Ï¡ÖÂçÃ«¤Ë¸Î°Õ»àµå¡×ÁûÆ°Åê¼ê
¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤Ï5·î2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥ª¥é¥¯¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥³¥í¥é¥É¡¦¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢1ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤òµÏ¿¡£»î¹ç¤Ï3-4¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÀèÈ¯¤«¤é³°¤ì¤¿¡£ÂÐÀïÁê¼ê¥í¥Ã¥¡¼¥º¤ÎÀèÈ¯¤Ïº¸ÏÓ¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥É¡Ê31¡Ë¡£º£µ¨¡¢¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤Ïº¸Åê¼êÁê¼ê¤ËÂÇÎ¨0.351¡¢±¦Åê¼êÁê¼ê¤Ë¤âÂÇÎ¨0.304¤È¹â¤¤¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢Èà¤ò¥Ù¥ó¥Á¤ËÃÖ¤¤¤¿È½ÃÇ¤Ë¤Ïµ¿Ìä¤¬»Ä¤ë¡£
¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤Î°ì´Ä¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤¬2Ï¢ÇÔ¤Î¾õ¶·¤Ç¼çÎÏÂÇ¼Ô¤ò³°¤·¤¿¤³¤È¤ÏÍý²ò¤·¤¬¤¿¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢»î¹ç¤âÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÀË¤·¤µ¤Î»Ä¤ëºÓÇÛ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤Ï3-2¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿8²óÉ½¤Î¼éÈ÷¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¾¸å¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º¡Ê34¡Ë¤¬2¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¡¢¥¹¥³¥¢¤ò3-4¤ÈµÕÅ¾¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Æ±²óÎ¢¡¢¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤ÏÆó»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç½éÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢Æó¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£·ë¶É¡¢ÂÇÀÊ¤Ï¤³¤Î1²ó¤Î¤ß¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤Ïº£µ¨31»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨0.316¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢18ÂÇÅÀ¡¢½ÐÎÝÎ¨0.372¡¢Ä¹ÂÇÎ¨0.521¡¢OPS¡Ê½ÐÎÝÎ¨+Ä¹ÂÇÎ¨¡Ë0.893¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î·ë²Ì¤ÇOPS¤¬0.900¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÅÀ¤¬ÀË¤·¤¤¡£
¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ï¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç°ÂÂÇ9ËÜ¤È·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÀÅÀ·÷¤Ç5ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¤¢¤È°ìËÜ¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤â¤·¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤¬ÀèÈ¯¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¨¡¨¡¤½¤ó¤Ê¡Ö¤¿¤é¤ì¤Ð¡×¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤ë°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡£
¡þ¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1998Ç¯8·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÆüËÜ¡¦°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹185cm¡£´Ú¹ñ¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡£¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä½êÂ°¡£Éã¿Æ¤Ï1998¡Á2001Ç¯¤ËÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤ËºßÀÒ¤·¤¿¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ü¥à¡ÊÍû¾áÈÏ¡Ë¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤Î2017Ç¯¤Ë¥Í¥¯¥»¥ó¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¡Ê¸½¥¥¦¥à¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¡Ë¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Æ±Ç¯¤Î¿·¿Í²¦¤ò¼õ¾Þ¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¡ÊNPB¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ËÁêÅö¡Ë¤Ë2018¡Á2022Ç¯¤Î5Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁª¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2022Ç¯¤Ï¥·¡¼¥º¥óMVP¤ÈÂÇ·â5´§¡Ê¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢ºÇÂ¿°ÂÂÇ¡¢ºÇÂ¿ÂÇÅÀ¡¢ºÇ¹âÄ¹ÂÇÎ¨¡¢ºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¡Ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£2023Ç¯WBC¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£2023Ç¯12·î13Æü¡¢ÊÆ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤È6Ç¯Áí³Û1²¯1300Ëü¥É¥ë¡ÊÆüËÜ±ß¡áÌó164²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤·¤¿¡£°¦¾Î¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤Î¥¤¥Á¥í¡¼¡×¡£