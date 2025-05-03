¤ä¤Ã¤Ñ¤êPL³Ø±à¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡¡¥Þ¥Ë¥¢¤¬Áª¤Ö¡Ö¹â¹»ÊÌ¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡×¤Î´é¤Ö¤ì
¡¡¥×¥íÌîµå¡¢¤½¤ì¤âµÏ¿¤Î¥Þ¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¹Èø¹¸»á¤¬Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ªÁ¦¤á¤¹¤ë¡ÖÍ·¤Ó¡×¤¬¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡×Áª½Ð¤À¡£¹Èø»á¤Ï¿·Ãø¡ØÌîµå¤ÎµÏ¿¤ÇÏÃ¤·¤¿¤¤¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖÌ¾Á°ÊÌ¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡×¡Ö½Ð¿È¹â¹»ÊÌ¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡×¡Ö½Ð¿ÈÂç³ØÊÌ¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡×¤È¤¤¤¦¡ÖÍ·¤Ó¡×¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅÄÃæ¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤¿1²óÌÜ¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤Ï¡Ö½Ð¿È¹â¹»ÊÌ¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡×¤ÎÃæ¤«¤é¡ÖPL³Ø±à¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡×¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡Ê°Ê²¼¡¢¡ØÌîµå¤ÎµÏ¿¤ÇÏÃ¤·¤¿¤¤¡Ù¤«¤éÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë¡ÚÁ´3²ó¤Î2²óÌÜ¡Û
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥×¥íÌîµå¤ËÁª¼ê¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¹â¹»¡Ö¥Ù¥¹¥È20¡×¡¡°ìÍ÷¤ò¸«¤ë
¡¡Æü¤´¤í¼èºà¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ìîµå³¦¤Ï¡Ö³ØÎò¡×¡Ö³ØÈ¶¡×¼Ò²ñ¤À¤È¤·¤ß¤¸¤ß»×¤¦¡£Ìîµå¿Í¤Î¸ý¤«¤é¤Ï¡¢Â´¶È¤«¤é²¿½½Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¡ÖÈà¤Ï¸åÇÚ¤À¤«¤é¡×¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤ÏÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡Ö¹Ã»Ò±à¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜÃæ¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡¢¤È¸À¤¦·Ð¸³¤ò¶¦Í¤¹¤ëÁª¼ê¤Ï¡¢¶¯¸Ç¤Êå«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥íÌîµå¤ËÁª¼ê¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¶¯¹ë¹â¹»¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¥×¥íÌîµå¤ËÁª¼ê¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¹â¹»¥Ù¥¹¥È20
¡¡1962Ç¯¹Ã»Ò±à½é½Ð¾ì¤Î¸åÈ¯¹»¤Ê¤¬¤é80Ç¯Âå¤Ë°µÅÝÅª¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿PL³Ø±à¡¢ÀïÁ°¤ÎËÜËÒÃæ³Ø»þÂå¤«¤é¶¯¹ë¹»¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿²£ÉÍ¡¢½Õ²Æ¹Ã»Ò±àÄÌ»»¤ÇºÇÂ¿¤Î137¾¡¤òµó¤²¤¿ÃæµþÂçÃæµþ¹â¡ÊµìÃæµþ¹â¹»¡Ë¡¢¤³¤ì¤âÀïÁ°¤«¤é¤Î¶¯¹ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿¹ÎÍ¹â¤¬4¶¯¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¼¡¤¤¤ÇÊ¿À®°Ê¹ß¤ËÂæÆ¬¤·º£Ãæ¿µÆó¡¢ÃæÅÄæÆ¡¢Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¡¢¿¹Í§ºÈ¤é¤¬½Ð¤¿Âçºå¶Í°þ¹â¡£µð¿Í¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÀî¾åÅ¯¼£¡¢À¾Éð¤ÎÂçÊá¼ê°ËÅì¶Ð¤¬½Ð¤¿·§ËÜ¹©¶È¹â¤Ï¸øÎ©¤Ç¤ÏºÇ¾å°Ì¡£¤µ¤é¤ËÄ¹¤¯Ê¿°Â¹â¹»¤ÎÌ¾¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì°á³Þ¾ÍÍº¤¬½Ð¤¿Î¶Ã«ÂçÊ¿°Â¹â¡£¸¶Ã¤ÆÁ¡¢¿ûÌîÃÒÇ·¤Ê¤É¤¬½Ð¤¿Åì³¤ÂçÁêÌÏ¹â¡¢º¬ËÜÎ¦É×¡¢´Øº¬½á»°¤Ê¤É»ØÆ³¼Ô¤âÂ¿¤¯ÇÚ½Ð¤·¤¿ÆüÂç»°¹â¤ÈÂ³¤¯¡£
¡¡ÂçÂÎÂçÏ²¾¦¤Ï¡¢Ï²²Ú¾¦¶È¹â»þÂå¤ËÄ¥ËÜ·®¡¢¹âÅÄÈË¤Ê¤É¤ÎÌ¾Áª¼ê¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¤¬¡¢2002Ç¯¤òºÇ¸å¤Ë¹Ã»Ò±à¤Ë¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£µý±É¹â¤Ïµìµý±É¾¦¹â¡£400¾¡Åê¼ê¶âÅÄÀµ°ì¤¬½Ð¤¿°¦ÃÎ¤Î¸Å¹ë¡£¤½¤·¤ÆÀçÂæ°é±Ñ¹â¤Ï2022Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÇÍ¥¾¡¡¢Íâ23Ç¯¤Ï½àÍ¥¾¡¤È¶áÇ¯¡¢¶þ»Ø¤Î¶¯¹ë¹»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥×¥íÌîµå¤ËÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¹â¹»¤È¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç³èÌö¤·¤¿¹â¹»¤ÏÉ¬¤º¤·¤â°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¡£½Õ²Æ¹Ã»Ò±à¤Î¹â¹»ÊÌ¾¡Íø¿ô20·æ¤ò½Ð¤·¤¿¤¬¡¢ÃÒíçÏÂ²Î»³¹â¤äÌÀÆÁµÁ½Î¹â¤Ê¤É¹Ã»Ò±à¤ÇÂç³èÌö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥í¤Ç¤¢¤Þ¤êÁª¼ê¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹â¹»¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¡¢¿¼·¡¤ê¤Ç¤¤½¤¦¤ÊÏÃÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏPL³Ø±à¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤òÁª½Ð¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
Ì¾Áª¼ê¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¡ª
¡¡2000ËÜ°ÂÂÇ°Ê¾å¤¬6¿Í¡¢ÅÂÆ²Æþ¤ê¤ÏÎ©Ï²ÏÂµÁ°ì¿Í¤À¤±¤À¤¬¡¢¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤´é¤Ö¤ì¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±¤ÎÁª¼ê¤ò1960Ç¯Âå¤«¤éÈ¾À¤µª¤Û¤É¤ÇÇÚ½Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬Èï¤ë¤Î¤Ç¶ìÏ«¤·¤¿¡£PL¤«¤é¤ÏµÜËÜ¿µÌé¡¢¾¾°æ²ÔÆ¬±û¡¢Î©Ï²ÏÂµÁ¤È°ìÀþµé¤ÎÍ··â¼ê¤¬3¿Í¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¾¾°æ¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¸åÈ¾¤«¤éÆóÎÝ¡¢µÜËÜ¤â¥¥ã¥ê¥¢ÈÕÇ¯¤Ë»°ÎÝ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤«¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤òÁÈ¤ó¤À¡£
¡¡ÂÇ½ç¤Ï¾¾°æ²Ô¡¢Î©Ï²¤ËÂ³¤¤¤ÆºåµÞ¤Î¥¯¥é¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Î²ÃÆ£½¨¡¢¤½¤·¤Æ525ËÜÎÝÂÇ¤ÎÀ¶¸¶¡¢5ÈÖ¤Ë¤ÏMLB¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿Ê¡Î±¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ç¥¤¥Á¥í¡¼¤Î»Õ¾¢¤Î¿·°æ¤È¤¤¤¦¤Î¤âìÔÂô¤À¡£¤³¤Î¿Í¤Î²òÀâ¤Ï¾¸¤ò»Ø¤¹¤è¤¦¤Ç¡¢À¿¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¤¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÁ´°÷¤¬2000ËÜ°ÂÂÇ¡ÊÊ¡Î±¤ÏÆüÊÆÄÌ»»¡Ë¡£
¡¡ÃæÄÍ¤Ïµð¿ÍV9»þÂå¤Ë³èÌö¡¢74Ç¯¤Ë¤ÏÅðÎÝ²¦¤ò¤È¤Ã¤¿½ÓÂ³°Ìî¼ê¡¢8ÈÖ¤Ë¶¯ÂÇ¤ÎÊá¼ê¤Ë¤·¤Æ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼Ê¡Åè¹¸»Ò¤ÎÉã¤Îµ×¹¸¡¢9ÈÖ¤ËµÜËÜ¡£¤³¤Î¿ØÍÆ¤Ê¤éÂ¨¡¢¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£1000»î¹ç°Ê¾å¤ÎÁª¼ê¤Ï¹µ¤¨¤Ç¤âºÜ¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¤É½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¿¤À¡¢NPB¤Î¸½Ìò¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃæÀî·½ÂÀ¤À¤±¡£
¡¡Åê¼ê¡£¹â¹»Ìîµå¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÅê¼ê¿Ø¤¬Â·¤¦¤Î¤âPL³Ø±à¤À¤±¤À¡£ÀèÈ¯¤ÏKK¥³¥ó¥Ó¤Î·¬ÅÄ¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥¨¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿Èø²Ö¡¢¸½¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÁ°ÅÄ·òÂÀ¡¢¥Ï¥Þ¤Îº¸ÏÓ¥¨¡¼¥¹ÌîÂ¼¡¢¤½¤·¤ÆPL½Ð¿È¤Ç¤ÏÌî¼ê¤ÎÃæÄÍ¤È¶¦¤ËºÇ½é¤Ë¼çÎÏÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¸ÍÅÄ¡£É®¼Ô¤ÏºåµÞ»þÂå¤Î¸ÍÅÄ¤¬Æî³¤Áê¼ê¤Ë¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤ò¤·¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥¹¥í¡¼¥«¡¼¥Ö¤¬Çä¤ê¤Ç¡¢ºåµÞ¤Î¾åÅÄÍø¼£´ÆÆÄ¤Ë¡Ö¸ø±à¤Ç¤ª¤Ã¤µ¤ó¤¬Åê¤²¤È¤ë¤ß¤¿¤¤¤Êµå¡¢¤Ê¤ó¤ÇÂÇ¤¿¤ì¤Ø¤ó¤Í¤ó¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿º¸ÏÓ¤ÎÀ¾Àî¡£ÂÇ¼Ô¤È¤Î¶î¤±°ú¤¤¬È´·²¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¹ÅÆð¼è¤êº®¤¼¤¿¹ë²ÚÀèÈ¯¿Ø¤À¡£
¡¡µß±ç¤Ï¶âÅÄÀµ°ì¤Î±ù¤Ã»Ò¤Ç¡¢Æü¥Ï¥à¤Ç¤Ï¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿Ä¹¿È¤Î¶âÀÐ¡¢¤³¤ì¤âÀèÈ¯¤«¤éÃæ·Ñ¤®¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¿·Èþ¡¢¤µ¤é¤Ëµð¿Í¤Î¶¶ËÜ¡¢ÆþÍèÄï¤È¤Ê¤é¤Ö¡£µß±ç¿Ø¤¬¤ä¤ä¼å¤¤¤¬¡¢°ìÀþµé¤ÎÅê¼ê¿Ø¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£´ÆÆÄ¤ÏÌ¾¾Äá²¬°ì¿Í¤Î»ÒÂ©¤ÇPL³Ø±à´ÆÆÄ¤ÎÄá²¬ÂÙ¤«¡£
¡¡PL³Ø±à¹Å¼°ÌîµåÉô¤Ï2016Ç¯¤Î²Æ¤ÎÂç²ñ¤òºÇ¸å¤Ë¡ÖµÙÉô¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âçºå¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö»ä³Ø¼·¶¯¡×¤Ç¤ÏºÇ¤â¿·¤·¤¤³Ø¹»¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÏºÇ¤â¼ÂÀÓ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·Æ±»þ¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉÔ¾Í»ö¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤À¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ï¡¢ºÙ¡¹¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿Æð¼°ÌîµåÉô¤â2024Ç¯¤ÇµÙÉô¡£¤½¤â¤½¤âÀ¸ÅÌ¿ô¤¬·ã¸º¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Ø¹»¼«ÂÎ¤ÎÂ¸Â³¤â´í¤Ö¤Þ¤ì¤ë»öÂÖ¤À¡£OB²ñÄ¹¤Î·¬ÅÄ¿¿À¡¤¬¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢PLÌ¾Êª¤Î¿ÍÊ¸»ú¤ò¸«¤ëµ¡²ñ¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁª¼ê¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ê¤É¤ÏÊÌÉ½¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¹Èø»á¤Ï4¶¯¤È¤·¤ÆPL¤ÎÂ¾¡¢²£ÉÍ¹â¹»¡¢ÃæµþÂçÃæµþ¹â¹»¡¢¹ÎÍ¹â¹»½Ð¿È¼Ô¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤òÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ò¤¤¤¤Î¹â¹»¤ò¤â¤È¤Ë¤´¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¹Èø ¹¸¡Ê¤Ò¤í¤ª¡¦¤³¤¦¡Ë
1959Ç¯ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡£Î©Ì¿´ÛÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢¹¹ðÀ©ºî²ñ¼Ò¡¢Î¹¹Ô»¨»ïÊÔ½¸Ä¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¡£¥Ö¥í¥°¡ÖÌîµå¤ÎµÏ¿¤ÇÏÃ¤·¤¿¤¤¡×¤ò±¿±Ä¡£Ãø½ñ¤Ë¡Øµð¿Í·³¤Îµð¿Í ÇÏ¾ìÀµÊ¿¡Ù¡Ø¥Ç¡¼¥¿¡¦¥Ü¡¼¥ë ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÏÌîµå¤ò¤É¤¦ÊÑ¤¨¤¿¤Î¤«¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£