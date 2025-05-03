21Ç¯Á°¡¢²£ÉÍ¤ÎºùÌÚÄ®±Ø¤Þ¤ÇÃÏ¾å¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅìµÞÅì²£Àþ¡¡ÃÏ²¼²½¤ÇÀþÏ©À×¤ËÃÂÀ¸¡ÖÅì²£¥Õ¥é¥ï¡¼ÎÐÆ»¡×¤Îº£¤òË¬¤Í¤ë
Åìµþ¤È²£ÉÍ¤ò·ë¤ÖÅìµÞÅì²£Àþ¤Î½ªÅÀ¤¬ºùÌÚÄ®±Ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ëŽ¥Ž¥Ž¥¤½¤ó¤ÊÏÃ¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï1987¡Ê¾¼ÏÂ62¡ËÇ¯º¢¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤21¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë²£ÉÍ¹Á¤ËÌÌ¤·¤¿ÃÏ°è¤ÎºÆ³«È¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Åì²£Àþ¤Î²£ÉÍ±Ø¡ÁºùÌÚÄ®±Ø´Ö¤ÏÇÑ»ß¤µ¤ì¡¢¿·¤¿¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿ÃÏ²¼Ï©Àþ¤Ø¤È°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀþÏ©ÍÑÃÏ¡ÊÅìÇò³Ú±Ø¡Ò²£ÉÍ¡Ó¡Á²£ÉÍ±Ø´Ö¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÅì²£¥Õ¥é¥ï¡¼ÎÐÆ»¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤³¤ËÅ´Æ»¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¹¤éËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê·Ê´Ñ¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¡¢¤ï¤º¤«1.4km¤ÎÀþÏ©À×¤ò¤¿¤É¤ëÎ¹¤Ø¤È½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¡£
¢¨¥È¥Ã¥×²èÁü¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÅì²£Àþ¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¹âÅç»³ð«Æ»¡Ê¥È¥ó¥Í¥ë¡Ë¡×¤Ç¡¢Åì²£¥Õ¥é¥ï¡¼ÎÐÆ»¤È°ìÂÎ²½¤·¤ÆÈþ¤·¤¤·Ê´Ñ¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡á2025Ç¯4·î21Æü¡¢²£ÉÍ»Ô¿ÀÆàÀî¶èÂæÄ®
Åìµþ¤È²£ÉÍ¤ò·ë¤Ö»äÅ´Ï©Àþ¤Î·×²è¤Ï2Ï©Àþ¤¢¤Ã¤¿
ÅìµÞÅì²£Àþ¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ï¡¢1906¡ÊÌÀ¼£39¡ËÇ¯¤Ë¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£¤â¤È¤â¤ÈÅìµÞ¤ÎÁ°¿È¤È¤Ê¤ë²ñ¼Ò¤Ï£²¼Ò¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¤Ä¤¬¡ÖÉðÂ¢ÅÅµ¤Å´Æ»¡Ê¤à¤µ¤·¤Ç¤ó¤¤Æ¤Ä¤É¤¦¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±¼Ò¤ÏÅìµþ¡¦½ÂÃ«Â¼¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î½ÂÃ«¹ÈøÄ®¤«¤é²£ÉÍ»ÔÊ¿¾Â´Ö¡Ê22.7km¡Ë¤ËÅÅµ¤Å´Æ»¤ÎÉßÀß¤ò½Ð´ê¤·¤¿¡£¤³¤ÎÁ°Ç¯¤È¤Ê¤ë1905¡ÊÌÀ¼£38¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÅì³¤ÅÅµ¤Å´Æ»¡×¤Ê¤ë²ñ¼Ò¤¬¡¢¹âÎØÆîÄ®¡Ê¸½ºß¤ÎÉÊÀî±Ø¶á¤¯¡Ë¤«¤é¹ñÉÜÄÅ¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¾®ÅÄ¸¶»Ô¡Ë¤Ë»ê¤ëÏ©Àþ¤ÎÉßÀß¤ò½Ð´ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸½ºß¤ÎÅì³¤Æ»Àþ¤Ë¤¢¤¿¤ë¹ñ¤¬ÉßÀß¤·¤¿¡ÈÅì³¤Æ»Å´Æ»¡É¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â¤Ë3Ï©Àþ¤¬¤Ò¤·¤á¤¹ç¤¦Ï©Àþ·ÁÀ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
»äÀßÅ´Æ»¤È¤·¤Æ¶¥¹çÏ©Àþ¤È¤Ê¤Ã¤¿Î¾¼Ò¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÅìµþÉÜÃÎ»ö¤Ë¤è¤ëÃçºÛ°Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¤½¤Î¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¡¢Î¾¼Ò¤Ï¹çÊ»¤Ë»ê¤ê¡¢ÉðÂ¢ÅÅµ¤Å´Æ»¤¬Â¸Â³²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Åö»þ¤¹¤Ç¤Ë¡È¥É¥ëÈ¢Ï©Àþ¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Åì³¤Æ»Å´Æ»¤Î¾èµÒ¤òÆ¨¤¹¤Þ¤¤¤È¡¢¹ñ¤âÌÛ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À¯ÉÜ¤ÏÉðÂ¢ÅÅµ¤Å´Æ»¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÌÈµö¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¡¢Çã¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌµÃã¶ìÃã¤Ê¾ò·ï¤òÉÕ¤·¤Æ¡¢1908¡ÊÌÀ¼£41¡ËÇ¯5·î¤ËÅ´Æ»ÉßÀß¤Î²¾ÌÈµö¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤À¡£
¡È¶¯Åð·ÄÂÀ¡É¤¬Æ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤³¤í
1911¡ÊÌÀ¼£44¡ËÇ¯1·î¤ËÅö»þ¤ÎÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¡¢¸ô¼ß¡¦·ËÂÀÏº¤è¤êËÜÌÈµö¾õ¤¬¸òÉÕ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÁáÂ®¡¢Æ±Ç¯5·î¤«¤éÍÑÃÏÇã¼ý¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÀÞ¤«¤é¤ÎÉÔ¶·¤ÈÅÚÃÏ¤ÎË½Æ¤Ë¤è¤ê¡¢ÍÑÃÏÇã¼ý¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ë¿Ê¤Þ¤º¡¢¤½¤¦¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È1916¡ÊÂçÀµ5¡ËÇ¯11·î¤ËÌÈµö¤Ï¡È¼º¸ú¡É¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÍâÇ¯¤Î1917¡ÊÂçÀµ6¡ËÇ¯10·î¤ËºÆ¤ÓÉðÂ¢ÅÅµ¤Å´Æ»¤ÏÅ´Æ»ÉßÀßÌÈµö¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢½ÂÃ«Ä®¡ÊÅìµþ¡Ë¤«¤é¹âÅçÄ®¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ë»ê¤ëÏ©Àþ·×²è¤òºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£ÀþÏ©¤ÎÉßÀß¹©»ö¤Ï¡¢1921¡ÊÂçÀµ10¡ËÇ¯¤Ë½ÂÃ«¡ÁÄ´ÉÛ¡Ê¸½ºß¤ÎÅìµþ¡¦ÅÄ±àÄ´ÉÛ¡Ë¤È¡¢1924¡ÊÂçÀµ13¡ËÇ¯¤ËÄ´ÉÛ¡Á¿ÀÆàÀî¤È¤Ë¹©»ö¶è´Ö¤òÊ¬¤±¤ë·Á¤Ç¹©»ö»Ü¹©Ç§²Ä¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ñ¶âÆñ¤«¤éÃå¼ê¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤ÈÁ°¸å¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÅìµÞ¥°¥ë¡¼¥×¤Î»ö¼Â¾å¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤È¤Ê¤ë¸ÞÅç·ÄÂÀ¡Ê¤´¤È¤¦¡¦¤±¤¤¤¿¡Ë»á¤Ï¡¢Åö»þ¤ÏÅ´Æ»±¡¡Ê¸½¡¦¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡Ë¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¡¢»ñ¶âÆñ¤Ë¤¢¤¨¤¤¤Ç¤¤¤¿ÉðÂ¢ÅÅµ¤Å´Æ»¤Î¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¡ÉÅ´Æ»·úÀß¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤¿¿Íºà¡É¤òµá¤á¡¢Å´Æ»±¡¤ËÁêÃÌ¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¸ÞÅç·ÄÂÀ»á¡Ê38ºÐ¡Ë¤ÎÌ¾¤¬µó¤¬¤ê¡¢Æ±»á¤ÏÅ´Æ»±¡¤òÂà¿¦¤·¡¢ÉðÂ¢ÅÅµ¤Å´Æ»¤Î¾ïÌ³¼èÄùÌò¤È¤·¤Æ·Þ¤¨Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¡£¤Î¤Á¤Ë¶¯°ú¤Ê´ë¶ÈÇã¼ý¤ÇÌ¾¤òÃÚ¤»¡¢¡È¶¯Åð·ÄÂÀ¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¸ÞÅç·ÄÂÀ»á¤ÏÄ¾¤Á¤ËÉÒÏÓ¤ò¤Õ¤ë¤¤¡¢ÉðÂ¢ÅÅµ¤Å´Æ»¤È¤¤¤¦¼ÒÌ¾¤ò¡ÖÅìµþ²£ÉÍÅÅÅ´¡×¤Ø¤È²þÌ¾¤·¡¢¼«¿È¤â¾ïÌ³¼èÄùÌò¤«¤éÀìÌ³¼èÄùÌò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹©»ö¤Ï¤Ê¤¼¿ÀÆàÀîÀþ¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«
¸ÞÅç·ÄÂÀ»á¤Ï1922¡ÊÂçÀµ11¡ËÇ¯¤Ë¡¢¤Î¤Á¤ÎÌÜ³÷Àþ¡Ê¸½¡¦ÌÜ¹õÀþ¤ÎÌÜ¹õ±Ø¡ÁÂ¿ËàÀî±Ø´Ö¡Ë¤È¤Ê¤ë¡ÖÌÜ¹õ³÷ÅÄÅÅÅ´¡×¤ÎÀìÌ³¼èÄùÌò¤Ë¤â½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÜ¹õ³÷ÅÄÅÅÅ´¤Ï¡¢Åìµþ²£ÉÍÅÅÅ´¤ò»ÐËå²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ»±²¼¤Ë¼ý¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿»Üºö¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤Ï¡¢Î¾¼Ò¤ÎÀìÌ³¼èÄùÌò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¸ÞÅç·ÄÂÀ»á¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£
Åìµþ²£ÉÍÅÅÅ´¤Ï¡¢ÌÜ¹õ³÷ÅÄÅÅÅ´¤Î»ñ¶â±ç½õ¤ò¼õ¤±¡¢1924¡ÊÂçÀµ13¡ËÇ¯¤Ë·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿Åìµþ¤«¤é²£ÉÍ¤Þ¤Ç¤Î·úÀßÍ½Äê¶è´Ö¤Î¤¦¤Á¡¢Àè¤º¤Ï½ÂÃ«±Ø¡Á¿ÀÆàÀî±Ø´Ö¤Î¹©»ö¤ËÃå¼ê¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÌÜ¹õ³÷ÅÄÅÅÅ´¤Ï¡¢ÌÜ¹õ±Ø¡Á´Ý»ÒÂ¿ËàÀî¡Ê¸½¡¦Åì²£ÀþÂ¿ËàÀî¡Ë±Ø´Ö¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ç±Ä¶È±¿Å¾¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢Åìµþ²£ÉÍÅÅÅ´¤Î·úÀß¶è´Ö¤Î°ìÉô¡Ê½ÂÃ«±Ø¡Á´Ý»ÒÂ¿ËàÀî±Ø¡Ë¤È¶¥¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢µÒ¤òÃ¥¤¤¹ç¤¦¤³¤È¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¶¥¹ç¶è´Ö¤Î·úÀß¤Ï¸«Á÷¤ê¡¢Àè¤º¤Ï´Ý»ÒÂ¿ËàÀî±Ø¤«¤é¿ÀÆàÀî±Ø¤Þ¤Ç¤ò¡È¿ÀÆàÀîÀþ¡É¤È¤·¤Æ·úÀß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¿ÀÆàÀîÀþ¤Ï¡¢¡ÈÌÜ³÷Àþ¡É¤Ø¾èÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÜ³÷Àþ¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¡ÈÀ®Ä¹¡É¤·¤¿¤³¤È¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤«¤é½ÂÃ«Àþ¡Ê½ÂÃ«±Ø¡Á´Ý»ÒÂ¿ËàÀî±Ø´Ö¡Ë¤Î·úÀß¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤È¡¢ÌÜ¹õ³÷ÅÄÅÅÅ´¤«¤éÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥¬¥é¶õ¤ÅÅ¼Ö¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤
´Ý»ÒÂ¿ËàÀî±Ø¡Á¿ÀÆàÀî±Ø´Ö¤Î14.7km¤ò·ë¤ó¤À¿ÀÆàÀîÀþ¤Î·úÀß¤Ï¡¢1925¡ÊÂçÀµ14¡ËÇ¯1·î¤ËÂ¿ËàÀî¶¶ÎÂ¤Î¹©»ö¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£ÅÓÃæ±Ø¤Ï¡¢´Ý»ÒÂ¿ËàÀî¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢Àîºê¤Î¿·´Ý»Ò¡¢¸µ½»µÈ¡¢²£ÉÍ¤ÎÆüµÈ¡¢¹ËÅç²¹Àô¡Ê¸½¡¦¹ËÅç¡Ë¡¢ÂÀÈø¡Ê¤Õ¤È¤ª¡¿¸½¡¦ÂçÁÒ»³¡Ë¡¢µÆÌ¾¡¢Ì¯Ï¡»ûÁ°¡Ê¸½¡¦Ì¯Ï¡»û¡Ë¡¢Çò³Ú¡Ê¤Ï¤¯¤é¤¯¡Ë¡¢¿·ÂÀÅÄÄ®¡¢È¿Ä®¡Ê¤¿¤ó¤Þ¤Á¡Ë¡¢½ªÅÀ¤Î¿ÀÆàÀî¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£È¿Ä®±Ø¤È¿ÀÆàÀî±Ø¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢¹âÅç»³ð«Æ»¡Ê¤¿¤«¤·¤Þ¤ä¤Þ¤º¤¤¤É¤¦¡¿¥È¥ó¥Í¥ë¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢Åö»þ¤Î»äÅ´Ï©Àþ¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Î173.72m¤È¤¤¤¦Ä¹¤µ¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¶è´Ö¤¬³«¶È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1926¡ÊÂçÀµ15¡ËÇ¯2·î14Æü¤Ç¡¢Æ±Æü¤«¤éÌÜ³÷Àþ¤È¿ÀÆàÀîÀþ¤ÎÁê¸ß¾è¤êÆþ¤ì¡ÊÌÜ¹õ±Ø¡Á¿ÀÆàÀî±Ø´Ö¡Ë¤â³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£16Ê¬´Ö³Ö¤Ç64¿Í¾è¤ê¤Î1Î¾ÊÔÀ®¤ÎÅÅ¼Ö¤¬±¿¹Ô¤µ¤ì¡¢³«¶ÈÁá¡¹¤ÏÊªÄÁ¤·¤µ¤â¼êÅÁ¤Ã¤ÆÂçÀª¤Î¾èµÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢³«¶È¤Î¿ôÆü¸å¤«¤é¤Ï¾èµÒ¤Ï·ã¸º¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¤Þ¤À¡¢ÀëÅÁÇÞÂÎ¤¬³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þÂå¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¿ÀÆàÀîÀþ¤Î³«ÄÌ¤Ï¹¤¯À¤¤ÎÃæ¤Ë¼þÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¸ÞÅç·ÄÂÀ»á¤Ï¡¢¾èµÒ¤ÎÁý²Ã¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤òÁö¤ëÅÅ¼Ö¤Ë¹¹ð¤ò½Ð¤·¤¿¤Û¤«¡¢¹ËÅç¡¢ÂÀÈø¡¢¸µ½»µÈ¤ò¡ÈÅí¤ÎÌ¾½ê¡É¤È¤·¤ÆÀëÅÁ¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òºîÀ®¤·¡ÖÌÜ¹õ¡Á¿ÀÆàÀî´ÖÄ¾ÄÌÅÅ¼Ö±¿Å¾¡×¡¢¡Ö°ìÆü¤Î¹Ô³Ú¤ÏÂ¿ËàÀî¸¶¤Ø¡×¡¢¡Ö¥¬¥é¶õ¤ÅÅ¼Ö¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Î¤â¤È¡¢Åì²£ÅÅ¼Ö¡ÊÅìµþ²£ÉÍÅÅÅ´¤ÎÎ¬¾Î¡Ë¤ÈÌÜ³÷ÅÅ¼Ö¡ÊÌÜ¹õ³÷ÅÄÅÅÅ´¤ÎÎ¬¾Î¡Ë¤Î£×¥Í¡¼¥à¹¹ð¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¶õ½±¤Ç¾Æ¼º¤·¤¿¿ÀÆàÀî±Ø
¤Î¤Á¤ËÅì²£Àþ¤È¤Ê¤ë¿ÀÆàÀîÀþ¤Ë¤Ï¡¢º£¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤±Ø¤¬³«ÄÌÅö½é¤Ï2±Ø¤¢¤Ã¤¿¡£½ªÅÀ¤Î¿ÀÆàÀî±Ø¤È¿·ÂÀÅÄÄ®¡Ê¤·¤ó¤ª¤ª¤¿¤Þ¤Á¡Ë±Ø¤¬¤½¤ì¤Ç¤¢¤ë¡£¿ÀÆàÀî¤Ï¡¢Åì³¤Æ»¸Þ½½»°¼¡¤Î½É¾ì¡Ê¿ÀÆàÀî½É¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢1872¡ÊÌÀ¼£5¡ËÇ¯¤Î²æ¤¬¹ñ½é¤ÎÅ´Æ»Ï©Àþ¤Ë¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡É¿ÀÆàÀî±Ø¡É¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åì²£Àþ¤Î¿ÀÆàÀî±Ø¤Ï¡¢¤³¤Î±Ø¤ËÎÙÀÜ¤·¤¿¾ì½ê¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿±Ø¤Ç¡¢¤Û¤«¤ËµþÉÍ¿ÀÆàÀî±Ø¡Ê¸½ºß¤ÎµþÉÍµÞ¹ÔÅÅÅ´¡Ë¤ä¡¢²£ÉÍ»ÔÅÅ¤âÄÌ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾è¤ê´¹¤¨¤¬ÊØÍø¤Ê¡É¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë±Ø¡É¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¤Î¾ÊÀþ¡Ê¸½JR¡Ë²£ÉÍ±Ø¤Ï¡¢Åì²£Àþ¤Îµì¹âÅçÄ®±Ø¶á¤¯¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢1923¡ÊÂçÀµ12Ç¯¡Ë¤Î´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤ÇÅÝ²õ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¸½ºß¤Î²£ÉÍ±Ø¤ÎÃÏ¤Ø1928¡Ê¾¼ÏÂ3¡ËÇ¯¤Ë°ÜÅ¾¤·¤¿¡£¤³¤Î°ÜÅ¾¤ËºÝ¤·¤Æ¾ÊÀþ¤Î¿ÀÆàÀî±Ø¤Ï¡¢²£ÉÍ±Ø¤Ë¶á¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤éÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¡¢Åì²£Àþ¤Î¿ÀÆàÀî±Ø¤â½ÂÃ«´ó¤ê¡Ê¹âÅç»³ð«Æ»¤Î½Ð¸ýÉÕ¶á¡Ë¤Ë°ÜÅ¾¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ÈÁ°¸å¤·¤Æ¡¢½ÂÃ«Àþ¡Ê½ÂÃ«±Ø¡Á´Ý»ÒÂ¿ËàÀî±Ø´Ö¡Ë¤â1927¡Ê¾¼ÏÂ2¡ËÇ¯8·î28Æü¤Ë³«ÄÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÂÃ«±Ø¡Á¿ÀÆàÀî±Ø´Ö¤ÎÄ¾ÄÌ±¿Å¾¤ò³«»Ï¤·¡¢Ï©ÀþÌ¾¤â¸½ºß¤Î¡ÖÅì²£Àþ¡×¤Ë²þ¤á¤¿¡£¤³¤ÎÇ¯¤Î12·î¤Ë¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî±Ø¤«¤é¹âÅç´Ö¡Êµì¹âÅçÄ®±Ø¡Ë¤Î±ä¿¹©»ö¤ËÃå¼ê¤·¡¢ÅÓÃæ¤Ë¾ÊÀþ¤È¤Î¾è´¹±Ø¤È¤Ê¤ë²£ÉÍ±Ø¤ò·úÀß¤·¤¿¡£
¿ÀÆàÀî±Ø¡Á¹âÅç±Ø´Ö¤Ï¡¢1928¡Ê¾¼ÏÂ3¡ËÇ¯5·î18Æü¤Ë³«ÄÌ¤·¡¢½ÂÃ«±Ø¡Á¹âÅç±Ø¤ÎÄ¾ÄÌ±¿Å¾¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÅö»þ¡¢¾ÊÀþ¤Î²ßÊª±Ø¤È¤·¤Æ¡È¹âÅç±Ø¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¾èµÒ¤Îº®Íð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢Æ±Ç¯8·î3Æü¤ËÅì²£Àþ¤Î¹âÅç±Ø¤Ï¡¢¡ÖËÜ²£ßÀ±Ø¡×¤Ø¤È²þ¾Î¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Àè¤ÎÂçÀï¤Ë¤è¤ë1945¡Ê¾¼ÏÂ20¡ËÇ¯5·î¤Î²£ÉÍÂç¶õ½±¤Ë¤è¤ê¡¢¿ÀÆàÀî±Ø¤ÏÁ´¾Æ¤·¤¿¡£7·î¤Ë¤ÏµÙ»ß±Ø¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¡¢±Ø¤ÏÉü³è¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢1950¡Ê¾¼ÏÂ25¡ËÇ¯4·î8ÆüÉÕ¤ÇÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿¡£
3¥«·î´Ö¤À¤±Â¸ºß¤·¤¿¡ÖÇîÍ÷²ñ¾ìÁ°±Ø¡×
º£¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤Åì²£Àþ¤Î±Ø¤È¤·¤Æ¡¢ÅìÇò³Ú±Ø¡Ê1927¡¿¾¼ÏÂ£²Ç¯3·î10Æü³«¶È¡Ë¤ÈÈ¿Ä®±Ø¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¡Ö¿·ÂÀÅÄÄ®¡Ê¤·¤ó¤ª¤ª¤¿¤Þ¤Á¡Ë±Ø¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£´Ý»ÒÂ¿ËàÀî±Ø¤È¿ÀÆàÀî±Ø´Ö¤Î³«ÄÌ¤ÈÆ±»þ¤Ë³«¶È¤·¤¿±Ø¤Ç¡¢Åö½é¤ÏÃÏ¾å¤Ë±Ø¼Ë¤È¥Û¡¼¥à¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£1930¡Ê¾¼ÏÂ5¡ËÇ¯11·î¤ËÀþÏ©¤Î¹â²Í²½¤È¤È¤â¤Ë¹â²Í±Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Àè¤ÎÂçÀï¤Ë¤è¤ë1945¡Ê¾¼ÏÂ20¡ËÇ¯5·î29Æü¤Î²£ÉÍÂç¶õ½±¤ÇÈïºÒ¤·¡¢6·î1Æü¤«¤éµÙ»ß±Ø¤È¤Ê¤ê¡¢ÍâÇ¯¤Î5·î31Æü¤ËÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿¡£
Àï¸å¤Î1949¡Ê¾¼ÏÂ24¡ËÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢µì¿·ÂÀÅÄÄ®±Ø¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÅÚÃÏ¡Ê¸½ºß¤ÎÈ¿Ä®¸ø±àÉÕ¶á¡¿¿ÀÆàÀî¶èÈ¿Ä®1ÃúÌÜ¡Ë¤Ç¡ÖÆüËÜËÇ°×ÇîÍ÷²ñ¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î³«ºÅ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÇÑ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿·ÂÀÅÄÄ®±Ø¤ÎÀ×ÃÏ¤ËÎ×»þ±Ø¤È¤·¤Æ¡ÖÇîÍ÷²ñ¾ìÁ°±Ø¡×¤ò³«Àß¤·¤¿¡£Æ±Ç¯3·î15Æü¤«¤é6·î15Æü¤Þ¤Ç¤Î¡¢¤ï¤º¤«3¤«·î´Ö¤À¤±¤Î¡É±ØÉü³è¡É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
±ØÀ×¤Ï¡¢Åì²£Àþ¤Î¹â²ÍÀþ¾å¤ËÄ¹¤é¤¯¥Û¡¼¥àÀ×¤À¤±¤¬°ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÉÕ¶á¤¬ÃÏ²¼²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÈ¼¤¤¡¢²òÂÎ¤µ¤ì¤¿¡£
2004Ç¯1·î30Æü¤ÎºÇ½ªÆü¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿1Æü¸Â¤ê¤Î¡ÖÆü³ä¤êÄê´ü·ô¡×
²£ÉÍ¹Á¤ËÌÌ¤·¤¿ÃÏ°è¤ÎºÆ³«È¯·×²è¡Ö²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤21¡×¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1983¡Ê¾¼ÏÂ58¡ËÇ¯¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£1985¡Ê¾¼ÏÂ60¡ËÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤Î¿·¤·¤¤Å´Æ»¤È¤·¤Æ¡Ö¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤21Àþ¡×¤Î·úÀß¤¬·×²è¤µ¤ì¤¿¡£Åö»þ¤Ï¡¢¹ñÅ´²£ÉÍÀþ¡Ê¸½JR¡Ë¤Ø¾è¤êÆþ¤ì¤ë·×²è¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¹ñÅ´¤ÎÊ¬³äÌ±±Ä²½¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê²£ÉÍÀþ¤È¤Î¾è¤êÆþ¤ì¤ÏÇËÃÌ¤È¤Ê¤ê¡¢1987¡Ê¾¼ÏÂ62¡ËÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÅìµÞÅì²£Àþ¤È¤Î¾è¤êÆþ¤ì¤Ø¤È·×²è¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î·×²èÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ê¡¢Åì²£Àþ¤Î¹âÅçÄ®±Ø¡¢ºùÌÚÄ®±Ø¤ÏÇÑ»ß¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Àþ¡Ê¸½¡¦²£ÉÍ¹âÂ®Å´Æ»¡Ë¤Ø¾è¤êÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÅìÇò³Ú±Ø¡Á²£ÉÍ±Ø´Ö¤ÎÀþÏ©¤È²£ÉÍ±Ø¤ÏÃÏ²¼²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Åö½é¤Î³«¶ÈÌÜÉ¸¤Ï¡¢1999¡ÊÊ¿À®11¡ËÇ¯¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²£ÉÍ±Ø¤ÎÃÏ²¼²½¹©»ö¤¬ÂçÉý¤ËÃÙ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢2004¡ÊÊ¿À®16¡ËÇ¯2·î1Æü¤Ë¡É²£ÉÍ¹âÂ®Å´Æ»¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Àþ¡É¤Ï¡¢¤è¤¦¤ä¤¯³«ÄÌ¤·¤¿¡£
¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Àþ¤Î³«ÄÌ¤Ë¤è¤êÅì²£Àþ¤Ï¡¢2004¡ÊÊ¿À®16¡ËÇ¯1·î30Æü¸Â¤ê¤Ç²£ÉÍ±Ø¡ÁºùÌÚÄ®±Ø¤ÎÃÏ¾å¶è´Ö¤òÇÑ»ß¤·¤¿¡£Íâ31Æü¤«¤é¤Ï¡¢½ÂÃ«±Ø¡Á²£ÉÍÃÏ²¼±Ø¤Î´Ö¤ÇÅÅ¼Ö¤Î±¿¹Ô¤ò³«»Ï¤·¡¢ÅìÇò³Ú±Ø¡Á²£ÉÍ±Ø´Ö¤ÏÃÏ²¼ÀþÏ©¤Ø¤ÈÀÚ¤ê´¹¤¨¤é¤ì¤¿¡£
²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤21ÃÏ¶è¤ÎºÆ³«È¯¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢1989¡ÊÊ¿À®¸µ¡ËÇ¯¤Ë²£ÉÍ»ÔÀ©100¼þÇ¯¡¢²£ÉÍ³«¹Á130¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡Ö²£ÉÍÇîÍ÷²ñYES¡Ç89¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢º£¤«¤é36Ç¯¤âÁ°¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÏŽ¥Ž¥Ž¥
Í·ÊâÆ»¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÃÏ¾åÀþ»þÂå¤ÎÀþÏ©À×
Åì²£Àþ¤ÎÅìÇò³Ú±Ø¡Á²£ÉÍ±Ø´Ö¤¬ÃÏ²¼²½¤µ¤ì¤Æ¤«¤é21Ç¯¤ÎºÐ·î¤¬·Ð¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¤ÆÅÅ¼Ö¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃÏ¾å¶è´Ö¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÍÍ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤Õ¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢1.4km¤ÎÃÏ¾åÀþÀ×¤ò¤¿¤É¤ë¥È¥ì¥¤¥ë¤Ø¤È½Ð¤«¤±¤Æ¤ß¤¿¡£Åì²£Àþ¤ÎÅìÇò³Ú±Ø¤Ç²¼¼Ö¤·¡¢²£ÉÍÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¹â²ÍÀþ¤Î±¦Â¦¤òÊâ¤¤Ï¤¸¤á¤¿¡£¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢ÀþÏ©¤Ï²¼¤ê¸ûÇÛ¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤ÏÃÏ²¼¥È¥ó¥Í¥ë¤Ø¤ÎÆþ¸ý¤È¤Ê¤ë¹£¸ý¤¬¸«¤¨¤¿¡£¤½¤ÎÏÆ¤Ë¤¢¤ëÊ¿ÀîÄ®¸ø±à¤«¤éÀþÏ©¤Î¾å¤Ø¤ÈÂ³¤¯³¬ÃÊ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£³¬ÃÊ¤ò¤Î¤Ü¤ê¤¤ë¤ÈÅì²£Àþ¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¹£¸ý¤Î¿¿¾å¤Ë½Ð¤¿¡£
³¬ÃÊ¤ò¤Î¤Ü¤ê¤¤ë¤È¡¢¿¿¾å¤«¤é¤ÏÃÏ²¼Àþ¤Ø¤È¤â¤°¤Ã¤Æ¤æ¤¯Åì²£Àþ¤ò´Ö¶á¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ëÍ·ÊâÆ»¤Ï¡¢²£ÉÍÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÄ¾²¼¤òÁö¤ëÃÏ²¼Àþ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢´Ë¤¤²¼¤êºä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯¿Ê¤à¤È¡¢°ì¤ÄÌÜ¤Î¸ø±à¤È¤¤¤¦¤«¹¾ì¤Ë½Ð¤¿¡£¤½¤¦¡¢¤³¤³¤¬µì¿·ÂÀÅÄÄ®±ØÀ×¡ÊÎ×»þ¡ÖÇîÍ÷²ñ¾ìÁ°±Ø¡×¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ï²¿¤é±ØÀ×¤ò¼¨¤¹¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤ÏÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼þ°Ï¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢±ØÀ×¤ËÌÌ¤·¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¿¢¤¨¹þ¤ß¤Ë¡ÉÀÐÈê¡É¤é¤·¤¤â¤Î¤òÈ¯¸«¡£
¤³¤ÎÀÐÈê¤Ï¡¢¹â²Í±Ø¤¬¤¢¤Ã¤¿»þÂå¤Î±Ø¹½Æâ¡Ê¹â²Í²¼¡Ë¤ÎÊÉÌÌ¤Ë¡É¥Ú¥ó¥¡É¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤Î¤ê¤Ð°ÆÆâ¡×¤òÌÏ¤·¤ÆÂ¤¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Îº¢¤ËÃ¯¤¬·úÎ©¤·¤¿¤â¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿µÏ¿¤¬¤Ê¤¯°ÑºÙÉÔÌÀ¤Ç¤¢¤ë¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢Åì²£¥Õ¥é¥ï¡¼ÎÐÆ»¤¬´°À®¤¹¤ëÁ°¤«¤é¡¢¸½ºßÃÏ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¹¾ì¤ÎÆþ¸ý¤Ë¤Ï¡ÖÅì²£¥Õ¥é¥ï¡¼ÎÐÆ»¡×¤ÎÌ¾¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿ÀÐÌÃÈÄ¤È¡¢¶á¤¯¤Ë¤Ï°ÆÆâÈÄ¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖÅì²£Àþ¤ÎÃÏ²¼²½¤Ë¤è¤êÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¡Ê²£ÉÍ»Ô¿ÀÆàÀî¶è¤Î¡ËÊ¿ÀîÄ®¡Ê¤Ò¤é¤«¤ï¤Á¤ç¤¦¡Ë¤«¤éÂæÄ®¡Ê¤À¤¤¤Þ¤Á¡Ë¤ò·ë¤Ö1.4km¤ÎÎÐÆ»¤Ç¤¹¡£Åì²£¥Õ¥é¥ï¡¼ÎÐÆ»¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¡¢¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¶èÌ±¸øÊç¤ÎÃæ¤«¤éÅÅ¼Ö¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¿Í¡¹¤Î±ýÍè¡¢ÎÐ¤ä²Ö¤ÎÌÀ¤ë¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÀâÌÀ¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±ØÀ×¤«¤é¤µ¤é¤ËÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢Í·ÊâÆ»¾å¤Ë¥ì¡¼¥ë¤¬Ëä¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤ËÅì²£Àþ¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¹©É×¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥ì¡¼¥ë¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ê¤Ë¤ä¤éÅÅ¼Ö¤ÎÁö¤ë²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£ÃÏ²¼¥È¥ó¥Í¥ë¤Î´¹µ¤Åã¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£³Î¤«¤Ë¤³¤ÎÃÏ²¼¤ËÅì²£Àþ¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
Í·ÊâÆ»¤ËÅ¾ÍÑ¤µ¤ì¤¿Å´Æ»¶¶
Åì²£¥Õ¥é¥ï¡¼ÎÐÆ»¤Î¤Û¤ÜÃæ´ÖÃÏÅÀ¤È¤Ê¤ëÃÏ¾å»þÂå¤Î¡ÉÈ¿Ä®¡É±ØÀ×¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿¡£¤½¤ê¤Þ¤Á±Ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤ó¤Þ¤Á±Ø¤Ç¤¢¤ë¡£±ØÁ°¤òÄÌ¤ë¹ñÆ»°ì¹æÀþ¤Ë²Í¤«¤ëÅ´¶¶¡Ê¥¬¡¼¥¿¡¼¶¶¡Ë¤Ï¡¢ÃÏ¾åÀþÅö»þ¤Î»Ñ¤Î¤Þ¤ÞÅì²£¥Õ¥é¥ï¡¼ÎÐÆ»¤Ø¤ÈÅ¾ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÀÎ¤Î¼Ì¿¿¤ÈÂÐÈæ¤¹¤ë¤È¡¢Å´Æ»¶¶¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£ÎÐÆ»¾å¤Ë¤Ï¡¢Åì²£¥Õ¥é¥ï¡¼ÎÐÆ»¤Î°ÆÆâÈÄ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤á¤º¤é¤·¤«¤Ã¤¿Ä¹¤¤¥È¥ó¥Í¥ë
¤«¤Ä¤ÆÃÏ¾åÀþ»þÂå¤ÎÈ¿Ä®±Ø¤¬¤¢¤Ã¤¿²£ÉÍ´ó¤ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¹âÅç»³ð«Æ»¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë173.72m¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤¬¤¢¤ë¡£Åì²£Àþ¤¬³«ÄÌ¤·¤¿Åö»þ¤Ï¡¢Å´Æ»¤ËÄ¹¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤á¤º¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÆþ¸ý¼êÁ°¤Ç¡¢¤ó?¤³¤ì¤Ï!¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÈ¯¸«¡£¡Ö8¡×¤Î¿ô»ú¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¾®¤µ¤Ê¥×¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢¤³¤³¤ËÈ¿Ä®±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡Ö8Î¾ÊÔÀ®¤ÎÄä»ß°ÌÃÖ¡×¤ò¼¨¤¹É½¼¨ÈÄ¤À¡£»×¤ï¤ÌÈ¯¸«¤Ï¡¢°Õ³°¤ÊÅ´Æ»°ä¹½¤À¤Ã¤¿¡£
2006¡ÊÊ¿À®18¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿Åì²£¥Õ¥é¥ï¡¼ÎÐÆ»¤ÎÀ°È÷¤Ï¡¢2011¡ÊÊ¿À®23¡ËÇ¯¤Î¹âÅç»³¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÀ°È÷´°Î»¤È¤È¤â¤Ë´°À®¤·¤¿¡£Æ±Ç¯¡¢¼ÒÃÄË¡¿ÍÁ´ÆüËÜ·úÀßµ»½Ñ¶¨²ñ¤«¤é¡ÖÊ¿À®23Ç¯ÅÙÁ´·ú¾Þ¼õ¾Þ»ö¶È¡×¤È¤·¤Æ¡¢Åì²£ÀþÀ×ÃÏÀ°È÷»ö¶È¡ÊÃÏ²¼³Ë´Ö¡Ë¤¬Ç§Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥ó¥Í¥ëÆâÉô¤ÏåºÎï¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÈÅì²£Àþ¤Îº¯À×¡É¤Ï²¿¤â°ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÆþ¸ý¤È½Ð¸ý¤Î¾åÉô¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÙ¨³Û¡Ê¥È¥ó¥Í¥ëÌ¾¾Î¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥×¥ì¡¼¥È¡Ë¤â¡¢¿·¤·¤¯¼è¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Åì²£Àþ»þÂå¤Î¤â¤Î¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£
¤½¤¦¤½¤¦¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡ÖÈ¿Ä®Íá¾ì¡×¤Î´ÇÈÄ¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤·¤«¤·¡¢13»þ¤ò²á¤®¤¿º¢¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë±Ä¶È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¤Î³Ú¤·¤ß¤¬¡¢°ì¤ÄÁý¤¨¤¿¡£
¥È¥ó¥Í¥ë¤òÈ´¤±¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ï¿ÀÆàÀî±ØÀ×¤À¤Ã¤¿
Åì²£¥Õ¥é¥ï¡¼ÎÐÆ»¤òµ¯ÅÀÂ¦¤«¤éÄ¹¤é¤¯Êâ¤¤¤Æ¤¤¿¤¬¡¢µìÈ¿Ä®±ØÀ×¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é¤Ï¿ÍÄÌ¤ê¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¤³¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£À¸³èÆ»Ï©¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£³¹¤ÈÅ´Æ»À×¤¬Ä´ÏÂ¤·¤ÆÂ¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅì²£¥Õ¥é¥ï¡¼ÎÐÆ»¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤ÊÂ¸ºß¤À¡£¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÃæ¤Ï¡¢µ¤»ý¤Á¥Ò¥ó¥ä¥ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½Ð¸ý¤Ë¶á¤Å¤¯¤È´Ë¤ä¤«¤Ë·¹¼Ð¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¡£
ÃÏ¾å»þÂå¤ÎÅì²£Àþ¤Ï¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤òÈ´¤±¤ë¤È¹â²ÍÀþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ²£ÉÍ±Ø¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Åì²£¥Õ¥é¥ï¡¼ÎÐÆ»¤ÏÃÏ·Á¤Ë±è¤Ã¤Æ´Ë¤ä¤«¤ÊºäÆ»¤ò¤¯¤À¤Ã¤¿¡£¡¡ºä¤ò¹ß¤êÀÚ¤ë¤È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤ÏµìÅì³¤Æ»¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤³¤¬µì¿ÀÆàÀî±Ø¤Î¤¢¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¡£¸å¤í¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢¹âÅç»³ð«Æ»¤¬¤Ý¤Ã¤«¤ê¤È¸ý¤ò³«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£±ØÀ×¤Ë¤Ï°ÆÆâÈÄ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÎ¤ÎÅì²£Àþ¤È¤Î´ØÏ¢À¤¬¤ï¤«¤ë¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢µìÅì³¤Æ»¤Î¤³¤È¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢Í·ÊâÆ»¤òÆÍ¤¿Ê¤à¤È´Ä¾õ1¹æÀþ¤ËÆÍ¤Åö¤¿¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¡ÈÅì²£¥Õ¥é¥ï¡¼ÎÐÆ»¡É¤Ï½ªÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÀè¤ÎÅì²£Àþ¤ÎÀþÏ©À×¤Ë¤Ï¾¦¶È¥Ó¥ë¤¬·ú¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Å´Æ»¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¯À×¤Ï¡¢¥Ó¥ëÆâ¤Ë¤¢¤ë¡È¥ì¡¼¥ë¥¦¥©¡¼¥¯¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÄÌÏ©¤¯¤é¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
ÇÑÀþÀ×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥§¥¹¥¿
Åì²£¥Õ¥é¥ï¡¼ÎÐÆ»¤ÎµìÈ¿Ä®±Ø¡Ê²£ÉÍ»Ô¿ÀÆàÀî¶è¾åÈ¿Ä®1-1¡Ë¤¢¤¿¤ê¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡ÖÅì²£¥Õ¥é¥ï¡¼ÎÐÆ»¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£ÃÏ°è¤ÎÊý¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½Õ¤È½©¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è³èÀ²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ê¤ÉÌó50Å¹¤Û¤É¤¬¸®¤òÏ¢¤Í¡¢Ëè²ó¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦¤È¤¤¤¦¡£Å´Æ»¤ÎÇÑÀþÀ×¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¤â¤á¤º¤é¤·¤¤¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¡Û¡ÖÅì²£¥Õ¥é¥ï¡¼ÎÐÆ»¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¸å±ç¡¿¿ÀÆàÀî¶èÌò½ê¡¢¶¨ÎÏ¡¿ÆüËÜ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë±¿Æ°»ÔÌ±¤Î²ñ¡¢¢£³«ºÅÆü»þ¡¿5·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë10¡§00¡Á16¡§00¡¢¢¨±«Å·Ãæ»ß¡£¢£³«ºÅ¾ì½ê¡¿ÅìµÞÅì²£ÀþÈ¿Ä®±Ø¡ÊÃÏ²¼±Ø¡Ë¤ÎÃÏ¾åÉôÊ¬¤Ë¤¢¤ëÅì²£¥Õ¥é¥ï¡¼ÎÐÆ»¡ÊÃÏ¾å¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤ÎµìÈ¿Ä®±ØÀ×ÃÏ¡Ë¡¢²ñ¾ì¤Ø¤ÏÈ¿Ä®±Ø²þ»¥Á°¤Ë¤¢¤ë¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¤«¡¢²þ»¥ÏÆ¤Î¥¬¡¼¥É¤ò¤¯¤°¤Ã¤¿Àè¤Ë¤¢¤ë³¬ÃÊ¤ò¤Î¤Ü¤êÎÐÆ»¤Ø¡£¢£ºÅ»ö¡¿¥Õ¥ê¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢¿ÀÆàÀî½É¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¢¤Ò¤ÈÈ¢¸ÅËÜ»Ô¤Ê¤É¡£¢£½ÐÅ¹¼ÔÊç½¸¡¿¥Õ¥ê¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡á°ìÈÌ1500±ß¡¢¥·¥Ë¥¢¡Ê65ºÐ°Ê¾å¡Ë500±ß¡¢¥¥Ã¥º¡Ê15ºÐ¤Þ¤Ç¡Ë500±ß¡¢¢¨Èó±ÄÍøÃÄÂÎ¤Ï½ÐÅ¸ÎÁÌµÎÁ¡¢°û¿©¥Ö¡¼¥¹¡Ê¥Æ¥ó¥ÈÉÕ¤¡Ë4500±ß¡¢ÊªÈÎ¥Ö¡¼¥¹2500±ß¡£¢£½ÐÅ¹¿½¹þ¤ß¡¿LINE¤«¤é¿½¹þ¤ß¤Ç¤¤Þ¤¹¢ªhttps://lin.ee/Pf6Gqir¡¡¢£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡¿090-4244-1958¡Ê¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡¿ÀÆÆ£¤Þ¤Ç¡Ë
Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡¿¹©Æ£Ä¾ÄÌ
¤¯¤É¤¦¡¦¤Ê¤ª¤ß¤Á¡£ÆüËÜÃÏÊý¿·Ê¹¶¨²ñÆÃÇÉ¼Ì¿¿µ¼Ô¡£1970Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¹â¹»ºß³ØÃæ¤«¤é½ÐÈÇ¶È¤Ë·È¤ï¤ê¡¢°Ê¹ß¡¢¾è¤êÊª¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¼èºà¤ò½Å¤Í¤ë¡£¸òÄÌ»Ë¡¢Å´Æ»µ»½Ñ¡¢Îò»ËÅª·úÂ¤Êª¤ËÂ¤·Ø¤¬¿¼¤¤¡£¸µÆüËÜÅ´Æ»ÅÅµ¤µ»½Ñ¶¨²ñµ»½Ñ¼ç´´¡¢¼Ç±º¹©¶ÈÂç³Ø¸ø³«¹ÖºÂ³°Éô¹Ö»Õ¡¢ÆüËÜ¼Ì¿¿²È¶¨²ñÀµ²ñ°÷¡¢Å´Æ»Í§¤Î²ñ²ñ°÷¡£