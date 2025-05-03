ÅìÌî¹¬¼£¡¢ÉÍÅÄ²í¸ù¤ÎÍÍ»ÒÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ö¤¹¤´¤¤Æü¾Æ¤±¤·¤Æ¥µ¡¼¥Õ¥¡¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤¿¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅìÌî¹¬¼£¡Ê57ºÐ¡Ë¤¬¡¢5·î2Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÅìÌî¹¬¼£¤Î¥Û¥ó¥â¥Î¥é¥¸¥ª¡×¡ÊABC¥é¥¸¥ª¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¡×¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¤ÎÍÍ»Ò¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤Æü¾Æ¤±¤·¤Æ¥µ¡¼¥Õ¥¡¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÅìÌî¤¬ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¡¢Î¢ÈÖÁÈ¤Î¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¥é¥¸¥ª¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¤Ë¡¢¡ÖÉÍÅÄ¤µ¤óÉü³è¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª°ì°Â¿´¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ìÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤â°Â¿´¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤ËÍ¤Ï¤¤¤Ä²ñ¤¨¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤¨¤¨¤È¤¤¤¦ÏÃ¤·¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢±ó¤¯¤ÎÊý¤«¤éÉÍÅÄ¤µ¤ó¤Î¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤Æ¤³¤Ã¤½¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£
ÈÖÁÈ¤Î°§»¢¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢ÅìÌî¤Ï²þ¤á¤Æ¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢ËÜÅö¤Ë¡£2¤«·î¡¢3¤«·îµÙ¤Þ¤ì¤Æ¡£Î¢¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡Ø¤´¤Ö¤´¤Ö¥é¥¸¥ª¡Ù¤ÇÉü³è¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£¤´µ¡·ù¤Ê¼Ì¿¿¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¸½ºß¡¢ÉÍÅÄ¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÂåÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¡×¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡ÖÉÍÅÄ¤µ¤ó¡¢Âç¾æÉ×¤Ê¤ó¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤ó´é¤Ç¡Ø¤´¤Ö¤´¤Ö¥Õ¥§¥¹¤Î¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª²ñ¤¤¤»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¤Æü¾Æ¤±¤·¤Æ¥µ¡¼¥Õ¥¡¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÅìÌî¤¬ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¡¢Î¢ÈÖÁÈ¤Î¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¥é¥¸¥ª¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¤Ë¡¢¡ÖÉÍÅÄ¤µ¤óÉü³è¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª°ì°Â¿´¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ìÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤â°Â¿´¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤ËÍ¤Ï¤¤¤Ä²ñ¤¨¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤¨¤¨¤È¤¤¤¦ÏÃ¤·¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢±ó¤¯¤ÎÊý¤«¤éÉÍÅÄ¤µ¤ó¤Î¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤Æ¤³¤Ã¤½¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£