¥¿¥±¥Î¥³¤Î¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊý¤Ï¡©¡ã²óÅú¿ô 19,258É¼¡ä¡Ú¶µ¤¨¤Æ¡ª ¤ß¤ó¤Ê¤Î°á¿©½»¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡×·ë²ÌÈ¯É½ Âè146²ó¡Û
¥¹¥´ÆÀ¡Ö¥×¥í¤Î´ÊÃ± E¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î°á¿©½»¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡Û¤ò¼Â»ÜÃæ¡ª¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô¤ÎT¤Ç¤¹¡£¿·´ë²è¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡×¡¢ËèÆü¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡©
º£Æü¤Î¼ÁÌä¤Ï¡Ö¥¿¥±¥Î¥³¤Î¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊý¤Ï¡©¡×¤µ¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²óÅú¤Ï¡Ä¡©
¢£º£²ó¤Î¼ÁÌä:¥¿¥±¥Î¥³¤Î¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊý¤Ï¡©
º£Æü¤Î·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©°Õ³°¡©¤½¤ì¤È¤â»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡©ÌÀÆü¤Î·ë²Ì¤â¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£º£Æü¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô
¤¿¤±¤Î¤³¤Î¼ãÃÝ¼Ñ ¤ï¤«¤á¤ÈÁêÀÈ´·²¡ª
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¿å¼Ñ¥¿¥±¥Î¥³ 1/2~1ËÜ
¥ï¥«¥á(¤æ¤ÇÀ¸) 60g
ÌÚ¤Î²ê Å¬ÎÌ
¤À¤·½Á 200ml
<Ä´Ì£ÎÁ>
¼ò Âç¤µ¤¸ 2
¤ß¤ê¤ó ¾®¤µ¤¸ 4
º½Åü Âç¤µ¤¸ 1
Çö¸ý¤·¤ç¤¦¤æ Âç¤µ¤¸ 1.5
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
1¡¢¿å¼Ñ¥¿¥±¥Î¥³¤Ï¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤Î¤¯¤·ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
2¡¢¥ï¥«¥á¤Ï¿åÀö¤¤¤·¤Æ¿åµ¤¤ò¹Ê¤ê¡¢¥¶¥¯ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢Æé¤Ë¤À¤·½Á¤È¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ÎºàÎÁ¡¢¿å¼Ñ¥¿¥±¥Î¥³¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¼Ñ¤¿¤Ã¤¿¤éÍî¤È¤·³¸¤ò¤·¤Æ²Ð¤ò¾¯¤·¼å¤á¡¢15¡Á20Ê¬¼Ñ´Þ¤á¤ë¡£
¼Ñ½Á¤¬Íî¤È¤·³¸¤ËÅö¤¿¤Ã¤ÆÆéÁ´ÂÎ¤Ë¹¤¬¤ë°Ì¤Î²Ð²Ã¸º¤Ç¼Ñ¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
2¡¢¥ï¥«¥á¤ò²Ã¤¨¤Æ²¹¤Þ¤Ã¤¿¤é²Ð¤ò»ß¤á¡¢´ï¤ËÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡¢ÌÚ¤Î²ê¤ò¤Î¤»¤ë¡£
(E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô)
E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô¤ÎT¤Ç¤¹¡£¿·´ë²è¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡×¡¢ËèÆü¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡©
º£Æü¤Î¼ÁÌä¤Ï¡Ö¥¿¥±¥Î¥³¤Î¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊý¤Ï¡©¡×¤µ¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²óÅú¤Ï¡Ä¡©
¢£º£²ó¤Î¼ÁÌä:¥¿¥±¥Î¥³¤Î¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊý¤Ï¡©
¡¦¡Ö¥¿¥±¥Î¥³¤Î¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊý¤Ï¡©¡×¤Î·ë²Ì¤Ï¡Ä
¡¦1°Ì ¡Ä ¤´¤Ï¤ó 46%
¡¦2°Ì ¼ÑÊª 41%
¡¦3°Ì ÍÈ¤²Êª 7%
¡¦4°Ì ¥¿¥±¥Î¥³¶ì¼ê 6%
¢¨¾®¿ôÅÀ°Ê²¼»Í¼Î¸ÞÆþ
19,258É¼
¡¦2°Ì ¼ÑÊª 41%
¡¦3°Ì ÍÈ¤²Êª 7%
¡¦4°Ì ¥¿¥±¥Î¥³¶ì¼ê 6%
¢¨¾®¿ôÅÀ°Ê²¼»Í¼Î¸ÞÆþ
19,258É¼
¡¦·ë²Ì¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
º£Æü¤Î·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©°Õ³°¡©¤½¤ì¤È¤â»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡©ÌÀÆü¤Î·ë²Ì¤â¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£º£Æü¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô
¤¿¤±¤Î¤³¤Î¼ãÃÝ¼Ñ ¤ï¤«¤á¤ÈÁêÀÈ´·²¡ª
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¿å¼Ñ¥¿¥±¥Î¥³ 1/2~1ËÜ
¥ï¥«¥á(¤æ¤ÇÀ¸) 60g
ÌÚ¤Î²ê Å¬ÎÌ
¤À¤·½Á 200ml
<Ä´Ì£ÎÁ>
¼ò Âç¤µ¤¸ 2
¤ß¤ê¤ó ¾®¤µ¤¸ 4
º½Åü Âç¤µ¤¸ 1
Çö¸ý¤·¤ç¤¦¤æ Âç¤µ¤¸ 1.5
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
1¡¢¿å¼Ñ¥¿¥±¥Î¥³¤Ï¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤Î¤¯¤·ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
2¡¢¥ï¥«¥á¤Ï¿åÀö¤¤¤·¤Æ¿åµ¤¤ò¹Ê¤ê¡¢¥¶¥¯ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢Æé¤Ë¤À¤·½Á¤È¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ÎºàÎÁ¡¢¿å¼Ñ¥¿¥±¥Î¥³¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¼Ñ¤¿¤Ã¤¿¤éÍî¤È¤·³¸¤ò¤·¤Æ²Ð¤ò¾¯¤·¼å¤á¡¢15¡Á20Ê¬¼Ñ´Þ¤á¤ë¡£
¼Ñ½Á¤¬Íî¤È¤·³¸¤ËÅö¤¿¤Ã¤ÆÆéÁ´ÂÎ¤Ë¹¤¬¤ë°Ì¤Î²Ð²Ã¸º¤Ç¼Ñ¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
2¡¢¥ï¥«¥á¤ò²Ã¤¨¤Æ²¹¤Þ¤Ã¤¿¤é²Ð¤ò»ß¤á¡¢´ï¤ËÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡¢ÌÚ¤Î²ê¤ò¤Î¤»¤ë¡£
(E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô)