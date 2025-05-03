ÂçºåËüÇî¡¦³«²ñ¼°½Ð±é¤Ë¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥ºSUZUKA¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤½Ö´Ö¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
MIZYU¡¢RIN¡¢SUZUKA¡¢KANON¤«¤é¤Ê¤ë4¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡×¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥ºLOCKS!¡×¡ÊËè·îÂè4½µÌÜ ·îÍË¡ÁÌÚÍË22:15º¢¡ÁÊüÁ÷¡Ë¡£
4·î28Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡ÖMUSIC AWARDS JAPAN¡×¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ä¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡×³«²ñ¼°½Ð±é¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½MIZYU¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤â¤ó¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¡×
SUZUKA¡§¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¹ñºÝ²»³Ú¾Þ¡ÖMUSIC AWARDS JAPAN¡×¤Ç¡¢¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤¬Ê£¿ô¤ÎÉôÌç¤Ç¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¦ºÇÍ¥½¨¹ñÆâ¥À¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¾Þ
¡¦ºÇÍ¥½¨¹ñÆâ¥À¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥×³Ú¶Ê¾Þ¡Ö¥ª¥È¥Ê¥Ö¥ë¡¼¡×
¡¦ºÇÍ¥½¨¹ñÆâ¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¾Þ¡Ö¥ª¥È¥Ê¥Ö¥ë¡¼¡×
KANON¡§Arigato¡ª
MIZYU¡§¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¤·¡¢¡Ö¥ª¥È¥Ê¥Ö¥ë¡¼¡×¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤Ç¤â¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¡¢¼õ¾Þ¤Ç¤¤ë¤«¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
KANON¡§¤³¤ì¡¢»ä¤¿¤Á¤ËÅêÉ¼¸¢¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤â¤ó¤Í¡£
MIZYU¡§¤½¤¦¡¢¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¿Í¤ß¤ó¤Ê¤¬ÅêÉ¼¤Ç¤¤ë¡£
SUZUKA¡§Ã¯¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤¹¤ó¤Î¡©
KANON¡§¤½¤ì¤Ï¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤Ç¤·¤ç¡ª
SUZUKA¡§¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤ä¤ó¤Ê¡ª
MIZYU¡§¤À¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤â¤ó¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¡£
SUZUKA¡§¸Ø¤é¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢°¦¤·¤Æ¤ëµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ËÅêÉ¼¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡ª
RIN¡§¤½¤¦¤·¤Þ¤¹¡£
SUZUKA¡§¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡¢À¿¤ËArigato¡ª
Á´°÷¡§Arigato¡ª
¡½¡½2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î³«²ñ¼°¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª
SUZUKA¡§¤¢¤È¡¢ËüÇî¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤Í¡© ³«²ñ¼°¤Ë²æ¡¹¤â½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
RIN¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂçºå½Ð¿È¤ÎSUZUKA¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤±¤É¤µ¡¢¡Ö¥¤¥¨¡¼¥¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¶«¤ó¤À½Ö´Ö¤ÎSUZUKA¤Ë¡ÖArigato¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¡£
SUZUKA¡§³«²ñ¼°¤Ë·È¤ï¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¤ä¤·¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ÞËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤½Ö´Ö¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£
MIZYU¡§¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢¤½¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¸Ø¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£´õË¾¤¬¤Þ¤¿ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
4·î28Æü¡Ê·î¡ËÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë
https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11676Ä°¼è´ü¸Â 5·î6Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡ËAM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
4·î28Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡ÖMUSIC AWARDS JAPAN¡×¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ä¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡×³«²ñ¼°½Ð±é¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡¦SUZUKA
¡½¡½MIZYU¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤â¤ó¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¡×
SUZUKA¡§¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¹ñºÝ²»³Ú¾Þ¡ÖMUSIC AWARDS JAPAN¡×¤Ç¡¢¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤¬Ê£¿ô¤ÎÉôÌç¤Ç¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¦ºÇÍ¥½¨¹ñÆâ¥À¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¾Þ
¡¦ºÇÍ¥½¨¹ñÆâ¥À¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥×³Ú¶Ê¾Þ¡Ö¥ª¥È¥Ê¥Ö¥ë¡¼¡×
¡¦ºÇÍ¥½¨¹ñÆâ¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¾Þ¡Ö¥ª¥È¥Ê¥Ö¥ë¡¼¡×
KANON¡§Arigato¡ª
MIZYU¡§¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¤·¡¢¡Ö¥ª¥È¥Ê¥Ö¥ë¡¼¡×¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤Ç¤â¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¡¢¼õ¾Þ¤Ç¤¤ë¤«¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
KANON¡§¤³¤ì¡¢»ä¤¿¤Á¤ËÅêÉ¼¸¢¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤â¤ó¤Í¡£
MIZYU¡§¤½¤¦¡¢¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¿Í¤ß¤ó¤Ê¤¬ÅêÉ¼¤Ç¤¤ë¡£
SUZUKA¡§Ã¯¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤¹¤ó¤Î¡©
KANON¡§¤½¤ì¤Ï¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤Ç¤·¤ç¡ª
SUZUKA¡§¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤ä¤ó¤Ê¡ª
MIZYU¡§¤À¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤â¤ó¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¡£
SUZUKA¡§¸Ø¤é¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢°¦¤·¤Æ¤ëµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ËÅêÉ¼¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡ª
RIN¡§¤½¤¦¤·¤Þ¤¹¡£
SUZUKA¡§¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡¢À¿¤ËArigato¡ª
Á´°÷¡§Arigato¡ª
¡½¡½2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î³«²ñ¼°¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª
ÂçºåËüÇî2025 ³«²ñ¼°¤Ë»²²ÃÃ×¤·¤Þ¤·¤¿🌐— ATARASHII GAKKO! - ¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º (@japanleaders) April 12, 2025 https://twitter.com/japanleaders/status/1911010438663577907?ref_src=twsrc%5Etfw
Welcome to EXPO 2025!!!!#EXPO2025 https://twitter.com/hashtag/EXPO2025?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw #Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî https://twitter.com/hashtag/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E3%83%BB%E9%96%A2%E8%A5%BF%E4%B8%87%E5%8D%9A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw pic.twitter.com/o3OCjsZiVO https://t.co/o3OCjsZiVO
SUZUKA¡§¤¢¤È¡¢ËüÇî¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤Í¡© ³«²ñ¼°¤Ë²æ¡¹¤â½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
RIN¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂçºå½Ð¿È¤ÎSUZUKA¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤±¤É¤µ¡¢¡Ö¥¤¥¨¡¼¥¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¶«¤ó¤À½Ö´Ö¤ÎSUZUKA¤Ë¡ÖArigato¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¡£
SUZUKA¡§³«²ñ¼°¤Ë·È¤ï¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¤ä¤·¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ÞËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤½Ö´Ö¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£
MIZYU¡§¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢¤½¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¸Ø¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£´õË¾¤¬¤Þ¤¿ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡Êº¸¾å¤«¤é»þ·×²ó¤ê¤ËKANON¡¢SUZUKA¡¢RIN¡¢MIZYU¡Ë
----------------------------------------------------
4·î28Æü¡Ê·î¡ËÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë
https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11676Ä°¼è´ü¸Â 5·î6Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡ËAM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/