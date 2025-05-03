ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¾å¾º¡¡Í½ÁÛ¾å²ó¤ëÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤ËÁÇÄ¾¤ËÈ¿±þ¡á£Î£ÙºÄ·ô³µ¶·
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê¡ÊNY»þ´Ö16:33¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö05:33¡Ë
ÊÆ2Ç¯ºÄ¡¡ 3.820¡Ê+0.121¡Ë
ÊÆ10Ç¯ºÄ¡¡4.304¡Ê+0.087¡Ë
ÊÆ30Ç¯ºÄ¡¡4.787¡Ê+0.064¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡¡¡2.272¡Ê+0.028¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
¡¡¤¤ç¤¦¤Î£Î£ÙºÄ·ô»Ô¾ì¤Ç£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï¾å¾º¡£¤³¤ÎÆüÈ¯É½¤Î£´·î¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤ÇÈóÇÀ¶ÈÉôÌç¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¡Ê£Î£Æ£Ð¡Ë¤¬£±£·¡¥£·Ëü¿ÍÁý¤ÈÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Íø²ó¤ê¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¾å¾º¡£Á°²ó£³·îÊ¬¤Î²¼Êý½¤Àµ¤ò²ÃÌ£¤¹¤ì¤Ð¡¢Í½ÁÛÈÏ°ÏÆâ¤È¤Î¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»öÁ°¤Ë¤«¤Ê¤êÈá´ÑÅª¤Ê¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º°Â¿´´¶¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¡££Æ£Ò£Â¤ÎÍø²¼¤²´üÂÔ¤â¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£°Ç¯ºÄ¤Ï°ì»þ£´¡¥£³£³¡óÉÕ¶á¤Ë¾å¾º¤·¤¿¤Û¤«¡¢À¯ºö¶âÍø¤ËÉÒ´¶¤Ê£²Ç¯ºÄ¤â°ì»þ£³¡¥£¸£´¡óÉÕ¶á¤Þ¤Ç¾å¾º¡£
¡¡£²－£±£°Ç¯ºÄ¤ÎÍø²ó¤ê³Êº¹¤Ï¡Ü£´£¸¡ÊÁ°±Ä¶ÈÆü¡§¡Ü£µ£²¡Ë¤Ë½Ì¾®¤·¡¢¥¤ー¥ë¥É¥«ー¥Ö¤Î¥Õ¥é¥Ã¥È²½¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
ÊÆ2Ç¯ºÄ¡¡ 3.820¡Ê+0.121¡Ë
ÊÆ10Ç¯ºÄ¡¡4.304¡Ê+0.087¡Ë
ÊÆ30Ç¯ºÄ¡¡4.787¡Ê+0.064¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡¡¡2.272¡Ê+0.028¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
¡¡¤¤ç¤¦¤Î£Î£ÙºÄ·ô»Ô¾ì¤Ç£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï¾å¾º¡£¤³¤ÎÆüÈ¯É½¤Î£´·î¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤ÇÈóÇÀ¶ÈÉôÌç¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¡Ê£Î£Æ£Ð¡Ë¤¬£±£·¡¥£·Ëü¿ÍÁý¤ÈÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Íø²ó¤ê¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¾å¾º¡£Á°²ó£³·îÊ¬¤Î²¼Êý½¤Àµ¤ò²ÃÌ£¤¹¤ì¤Ð¡¢Í½ÁÛÈÏ°ÏÆâ¤È¤Î¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»öÁ°¤Ë¤«¤Ê¤êÈá´ÑÅª¤Ê¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º°Â¿´´¶¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¡££Æ£Ò£Â¤ÎÍø²¼¤²´üÂÔ¤â¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£°Ç¯ºÄ¤Ï°ì»þ£´¡¥£³£³¡óÉÕ¶á¤Ë¾å¾º¤·¤¿¤Û¤«¡¢À¯ºö¶âÍø¤ËÉÒ´¶¤Ê£²Ç¯ºÄ¤â°ì»þ£³¡¥£¸£´¡óÉÕ¶á¤Þ¤Ç¾å¾º¡£
¡¡£²－£±£°Ç¯ºÄ¤ÎÍø²ó¤ê³Êº¹¤Ï¡Ü£´£¸¡ÊÁ°±Ä¶ÈÆü¡§¡Ü£µ£²¡Ë¤Ë½Ì¾®¤·¡¢¥¤ー¥ë¥É¥«ー¥Ö¤Î¥Õ¥é¥Ã¥È²½¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ