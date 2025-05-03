¡Ø¥à¥µ¥·¥ÎÎØÉñ¶Ê¡Ù½é¥Ç¡¼¥È¤ÇÁÛÄê³°¤Î¡È¿´Â¡¤«¤¸¤ê¥¥¹¡É¡ª¤Û¤í´Å¤«¤é°ìÅ¾¡Ä¥É¥¥É¥¥¥ã¥ó¥×¤Ë
ËÜÆü5·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢A¤§! group¡¦ÀµÌçÎÉµ¬¤Î½é¼ç±é¤Ë¤·¤Æ½é¤ÎÎø°¦¥É¥é¥Þ¡Ø¥à¥µ¥·¥ÎÎØÉñ¶Ê¡ÙÂè3ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡È¥Ð¥Ä¥¤¥Á¿§ÃË¡É¤¬ÂçÃÀ²¡¤·ÅÝ¤·¡ª¥é¥¹¥È1Ê¬¡¢¥¥±¥ó¤ÊµÞÀÜ¶á¤Ë¥É¥¥É¥
ÉðÂ¢¸¶´Ä¡Ê¹âÍüÎ×¡Ë¤ò¤á¤°¤ëÎø¤Î¥ì¡¼¥¹¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤ò·è¤á¤¿°¤ÀîÎ¶Ê¿¡ÊÀµÌçÎÉµ¬¡Ë¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÁ°¤ò¸þ¤¤¤ÆÁö¤ë¤Î¤ß¡£
»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ´Ä¤ò¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢°Õ³°¤Ë¤â¤¢¤Ã¤µ¤êOK¤ò¤â¤é¤¤Ìµ¼Ùµ¤¤Ë´î¤Ö¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ï´Ä¤Î°á³ÞÊÝ¡Ê°ðÍÕÍ§¡Ë¤Ø¤ÎÊ¢¤¤¤»¤À¤Ã¤¿¡©
°á³Þ¤Î¸µºÊ¡¦ëÝÁáÈþ±§¡ÊSUMIRE¡Ë¤¬¸ÄÅ¸¤Î¤¿¤á¤Ë°ì»þµ¢¹ñ¤·°á³Þ¤Î¼«Âð¤ËÂÚºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢´Ä¤Ï°á³Þ¤ÈÈþ±§¤Î´Ø·¸¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤â¡¢¶öÁ³Ê¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÉðÂ¢¸¶Ê¸ÂÀ¡Ê郄ÃÏÍ¥¸ã¡Ë¤È°á³Þ¤È¤Î²ñÏÃ¤«¤é¡¢°á³Þ¤¬ºÆ²ñ¤·¤¿Èþ±§¤Ë¿´¤¬¥°¥é¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤º¡¢´Ä¤Ï¥â¥ä¥â¥ä¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê´Ä¤Î»×¤¤¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤Î¶Ê¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½é¥Ç¡¼¥È¤Ë¤³¤®Ãå¤±¤Æ¤³¤Î¾å¤Ê¤¤¹¬¤»¤¬ÅþÍè¡£Ä¥¤êÀÚ¤Ã¤Æ¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤ò¼Ú¤ê¤Æ´Ä¤ò¥¥ã¥ó¥×¥Ç¡¼¥È¤ØÏ¢¤ì½Ð¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤Âç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç2¿Í¤¤ê¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤Ë¡¢Î¶Ê¿¤Î½ã°¦¤¬ÂçË½Áö¡©¡¡¡Öº£Æü¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤ÎÃÇ¤ë¤Î¤Ï¥Ê¥·¤Í¡×¤ÈÎ¶Ê¿¥ë¡¼¥ë¤âÈ¯Æ°¤·¡¢Î¾¼ê¤Ä¤Ê¤®¤Ë¸ªÃ´¤®¡¢¥Ï¥°¡Ä¤³¤ì¤Þ¤ÇÊç¤é¤»¤Æ¤¤¿´Ä¤Ø¤Î»×¤¤¤ò³«Êü¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë°¦¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¹ÔÆ°¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»¤ë¡£
°ìÊý¤Î´Ä¤â¤³¤Î¥Ç¡¼¥È¤ÇÎ¶Ê¿¤È²á¤´¤¹¤¦¤Á¤Ë¡¢Î¶Ê¿¤¬¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡ÈÂç¿Í¤ÎÃË¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Ï¤¸¤á¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤´Ä¤À¤¬¡¢Î¶Ê¿¤ÎÂçÃÀ¤Ê¹ÔÆ°¤¬¤µ¤é¤Ê¤ëº¤ÏÇ¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤³¤È¤Ë¡£Î¶Ê¿¤Î¿°¤¬´Ä¤Î¶»¸µ¤Ø¶á¤Å¤¡Ä¡È¿´Â¡¤«¤¸¤ê¥¥¹¡É!?
¡È¤Û¤í´Å¤¤¡É¥Ç¡¼¥È¤ÎËë³«¤±¤«¤é°ìÅ¾¡¢ÌåÀäµé¤Î¥¥å¥ó¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¥É¥¥É¥¤Î¥¥ã¥ó¥×¥Ç¡¼¥È¤Î¹ÔÊý¤È¤Ï¡©